Mondkraft heute 18. Mai 2020 mit Mondkalender – Mond im Widder

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder lässt uns voller Energie und Tatkraft in die neue Woche starten. Verlieren wir unsere Ziele nicht aus den Augen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: abnehmender Mond im Widder aufsteigend

.

Tagesmotto der Mondkraft heute mit Mond im Widder

Der heutige Tag ist wie geschaffen für alles, was Mut, Entschlossenheit und Tatkraft erfordert. Wer ohnehin temperamentvoll und wagemutig ist, wird durch die Widder-Energie noch bestärkt!

Mondkalender und Mondkraft heute mit Mond im Widder

Mit dem Mond im Widder und den immer noch wirkenden Einflüssen von Sonne und Jupiter, die uns die Mondkraft gestern zum Geschenk gemacht hat, starten wir voller Elan in eine Woche des Wandels und der Veränderung. Die feurige Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder können wir für uns selbst und für unsere Vorhaben zielgerichtet einsetzen. Unterstützung für das Durchsetzen aller Vorhaben erhalten wir von Energieplanet Mars, der als Herrscherplanet des Widder dafür sorgt, dass wir durch mentale Stärke, Lebendigkeit und die Entschlossenheit, erfolgreich zu sein, unsere Ziele erreichen werden.

Zudem sorgt der Mond im Widder durch ein Sextil zum Merkur in Zwillinge für Harmonie von Geist und Emotion. Mit diesem Sextil haben wir ein besonders gutes Erinnerungsvermögen und sind emotional im Gleichgewicht. Wir besitzen auch die Fähigkeit, anderen unser Ideen mit einfachen Worten zu erklären. Generell sind wir bei dieser Konstellatin sehr sensibel, weshalb wir die Stimmungen unserer Umgebung erfassen können und meist die richtigen, feinfühligen Worte finden, wodurch uns die zwischenmenschliche Kommunikation leichter fällt.

.

.

Die Mondkraft heute mit Mond im Widder richtet unseren Blick wieder deutlich nach vorne in die Zukunft. Falls es in unserem Leben noch die eine oder andere Situation gibt, die wir unbedingt ändern möchten, ist nun der Moment gekommen, kräftig mit der Faust auf den Tisch zu hauen.

Aber Vorsicht, denn der Mond im Widder ist nicht der richtige Zeitpunkt für Diplomatie, sondern für heftige Auseinandersetzungen – also denken wir kurz nach, bevor wir zum Angriff übergehen.

Wer sich durch den Mond im Widder in Aufbruchstimmung versetzt sieht, sollte die Dinge auf sich zukommen lassen, denn es zeigt sich deutlich ein neuer Weg.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mond im Widder

Mut zu beweisen kann nun manches bewirken, doch nicht immer ist es auf Anhieb klar, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Vermeiden wir überstürzte Aktionen, auch wenn uns der Mond im Widder dazu verleiten wird, mit aller Gewalt nach vorne zu preschen. Mars als Herrscherplanet des Widder wird uns jedoch zu sorgfältiger Planung und Geduld anspornen, damit konstruktive und innovative Durchbrüche möglich sind.

Damit wir uns bei der Mondkraft heute mit Mond im Widder wohlfühlen, brauchen wir die Herausforderungen, die sich immer wieder zeigen werden. Wir müssen lediglich darauf achten, dass sich die Impulsivität der Widder-Energie nicht als Ungeduld, Reizbarkeit und Kompromisslosigkeit manifestiert.

Tätigkeiten, die uns nicht fordern, sowie Stillstand und Monotonie wirken sich beim Mond im Widder verheerend auf unsere Motivation und langfristig auch auf unser emotionales Wohlbefinden aus. Denn auch hier, wie in allen anderen Lebensbereichen, brauchen wir es, gefordert und in Bewegung zu sein, brauchen wir das Gefühl, hinter jeder Ecke könnte etwas Neues auf uns warten.

Zügeln wir unsere Ungeduld und nehmen wir mit der Unterstützung von Herrscherplanet Mars alle Herausforderungen mutig an, die sich beim Mond im Widder immer wieder zeigen werden!

Gedanken sind Medizin!

Mit der Kraft der Gedanken können wir selbst schwere Krankheiten besiegen oder hoffnungslose medizinische Prognosen – wie bei manchen Krebsformen – umdrehen!

.

Tagesenergie heute beim Mond im Widder



.



Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiss, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane



.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Gesundheit und Wohlbefinden mit der Mondkraft heute

Selleriesaft wird weltweit als neues Wundergetränk gehandelt, und das aus gutem Grund: Reich an sekundären Pflanzenstoffen, Antioxidantien, Vitaminen, Bitterstoffen und ätherischen Ölen, entfaltet er seine Heilkraft auf vielen Ebenen. Als Anti-Aging-Wunder kommt er ebenso zum Einsatz wie beim Abnehmen oder als Beauty-Booster.

*****

Dieses richtungsweisende Buch, das in seinem Bereich führend ist, zeigt uns, wie wir unsere Gesundheit durch eine positive innere Einstellung, einen gesunden Lebensstil, eine gesunde Ernährung und Ergänzungsmittel stärken können, und gibt uns viele praktische Ratschläge.

*****

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Der Verbrauch von Schmerzmitteln steigt kontinuierlich an. Wir nehmen sie ein wie Bonbons und erwarten, dass unsere Beschwerden sofort wie weggeblasen sind. Heilpflanzen und Heilkräuter vermindern jedoch ebenso unsere Schmerzwahrnehmung, lindern Schmerzen und hemmen Entzündungen. Mit der richtigen Anwendung kann der Verbrauch von Arzneimitteln und damit das Risiko ihrer Nebenwirkungen stark eingeschränkt werden!

*****

Kraftvolle Mond-Magie der Mondkraft heute



Der Mond verleiht den Mut, zu sagen, was man denkt. Solange man dabei Rücksicht auf die Gefühle anderer nimmt, ist das nicht das Schlechteste, schließlich sind die anderen keine Hellseher. Je klarer man sich ausdrückt, umso größer ist auch die Chance, dass man belastende Situationen aus der Welt schafft.

Mit inspirierenden Reflexionen und leichten Übungen können wir uns schnell aus Situationen lösen, in denen wir uns verloren und “nicht gut genug” fühlen.

.

.

Mondkalender und Mondkraft heute in der Mondpause zum Mond im Widder

Was die Mondkraft heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit Mond im Widder besonders gut:

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst u. Beeren aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Tagestipp – Der Tag eignet sich sehr gut, um Unstimmigkeiten innerhalb der Familie oder Beziehung zu klären. Es herrschen starke, positive Energien, die uns dabei helfen, unsere Emotionen in die richtigen Worte zu verpacken.

Pflanzen/Garten – Machen wir uns an die Kräuterernte – Oregano, Thymian, Zitronenmelisse, Bohnenkraut und Pfefferminze wirken sich durch eine Ernte besonders positiv aus.

Schönheit/Wohlbefinden – Das notwendige häufige Händewaschen schützt zwar vor Viren, trocknet aber die Haut aus. Kokosöl kann direkt auf betroffene Hautpartien aufgetragen werden und beim Hemmen von Entzündungen unterstützen – auch im Gesicht.

Gesundheit – Viel Wasser trinken, denn alle Entschlackungsmaßnahmen sind heute besonders begünstigt. Zudem hilft viel Wasser zu trinken dabei, Kopfschmerzen vorzubeugen.

Haushalt/Wohnen – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger.

Fitness – Sport wäre heute ein guter Ausgleich, um physischen und psychischen Stress abzubauen. Gehen wir laufen oder machen wir eine Stunde Yoga.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond im Widder vermeiden:

Gesundheit – Wer heute beim Mond im Widder unerwünschte Körperhaare entfernt, dazu zählen natürlich auch die Augenbrauen, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

Allgemein – Heute besteht ein intensivere Wärmeeinwirkung. Vorsicht ist somit angesagt beim Haare-Föhnen und bei Wärmebehandlungen!

Tages-Verbot – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat!

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute beim Mond im Widder einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Den ersten CBD-Händlern wurde von den Landratsämtern bereits der Verkauf von CBD-Öl verboten. Und das obwohl wissenschaftliche Studien die positiven Effekte von Cannabidiol auf zahlreiche Krankheitsbilder längst bestätigt haben. Sorge rechtzeitig vor und lege dir einen Vorrat an!

Die Mondkraft für alle Sternzeichen und den täglichen Mondkalender

Selbstversorgung erlebt in diesen Zeiten einen enormen Aufschwung. Die Vital-Saatgut-Box ist für kleine und kleinste Anbauflächen und auch für den Indoor- Anbau bestens geeignet.

Der Genuss des mit diesen Edelsteinen aktivierten Wassers fördert die Selbstsicherheit und den Lebensmut.

Es lenkt den Blick auf die eigenen Sonnenseiten des Lebens und und stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten!

Der Maitrunk ist die Frühjahrskur nach Hildegard von Bingen, um Gesundheit und Wohlbefinden zu stärken. Mit dem Maitrunk steht eine wohlschmeckende Wermutkur zur Verfügung, die uns das ganze Jahr über Kraft und Vitalität schenkt. Hildegard von Bingen betonte zudem die wohltuende Wirkung, die die Wermutkur auf Herz und Lunge, die Nieren, den Magen, die Verdauung und die Entschlackung des Körpers hat.

.

Liposomales Vitamin C kommt verlustfrei genau dort an, wo es am effektivsten wirken kann: in der menschlichen Zelle. Liposomales Vitamin C und seine wundervollen Vorteile für unsere Gesundheit – hier weiter.

Die Zirbe als Königin der Alpen hat eine ganz besondere Kraft, die unsere Herzgesundheit fördert. Besonders Zirbenöl gilt als reinigend und klärend. Es wirkt durchblutungsfördernd, entzündungshemmend, harnabsondernd und blutreinigend. Aber auch im Schlaf kann man etwas für die Herzgesundheit tun!

Mit der Kraft der Gedanken können wir sogar schwere Krankheiten besiegen oder hoffnungslose medizinische Prognosen – wie bei manchen Krebsformen – umdrehen!

Mondzeit ist Seelenzeit! Den alten Naturvölkern war dies bewusst und die Mondphasen spielen eine zentrale Rolle in Mythen und Legenden. Heilpflanzen begleiten den Weg durch das Mond-Kräuter-Rad. Birke steht für den Neubeginn, Karde für die Rückbindung, Johanniskraut für das Licht, Holunder für die Ahnen…

Dr. Karsten Krüger zeigt, welchen Einfluss Ernährung, Bewegung, Schlaf und Stressmanagement haben und wie psychische Aspekte auf die Immunabwehr wirken. Stärken wir unser Immunsystem! – hier weiter.

Kaum ein Organ ist so entscheidend für die Gesundheit wie der Darm: Die Bakterien, die sich dort tummeln, beeinflussen das Körpergewicht, die Stimmung und das Immunsystem. Dr. Michael Mosley zeigt, wie wie wir unseren Körper von innen heraus heilen können, und liefert wissenschaftlich fundierte Tipps für eine gesunde Darmflora – hier weiter.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Haben Sie auch schon beobachtet, dass es immer mehr Krankheiten gibt, deren Ursache wir nicht kennen? Autoimmunerkrankungen, Arthritis, Schuppenflechte, Morbus Crohn, Hashimoto, Allergien und viele weitere chronische Beschwerden quälen Millionen Menschen, und die Ärzte haben keine Erklärung dafür, geschweige denn eine gute Behandlungsmethode mit Heilungsaussichten.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Bereits wenige Tropfen reichen aus, um etwa 15 Minuten nach der Einnahme die gewünschte therapeutische Wirkung spüren zu können. Wie CBD-Öl wirkt und welche Krankheiten damit geheilt bzw. gelindert werden können…

Neue und natürliche Wege zur eigenen Gesundheit …

Erkenntnisse jenseits der Schulmedizin …

