Mondkraft heute 17. Mai 2020 mit Mondkalender – Mondpause – Mond in Widder

Die Mondkraft heute führt uns in der Mondpause zum Mond in Widder. Ein Feuerwerk an positiven Konstellationen schenken uns einen harmonischen Sonntag, voller Energie und kraftvollem Voranstreben. Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 15.37 Uhr im Sternzeichen Widder – Mondphase: abnehmender Mond in Fische zum Mond in Widder aufsteigend – Mondpause

.

Tagesmotto der Mondkraft heute in der Mondpause zum Mond in Widder

Wir müssen unsere Vergangenheit liebevoll annehmen, wenn wir die Gegenwart verändern wollen (Debbie Ford). Versuchen wir auch alles etwas ruhiger angehen zu lassen, uns zu entspannen und Stresssituationen aus dem Weg zu gehen.

Mondkalender und Mondkraft heute in der Mondpause zum Mond in Widder

Bevor heute um 15.37 Uhr der Mond von den Fischen in das Tierkreiszeichen Widder wechselt, wird uns die Mondkraft in der Mondpause zum Mond in Widder mit einzigartig positiven Konstellationen verwöhnen, die in dieser Intensität äussert selten zu finden sind. Die emotionale Stimmungslage ist vollkommen ausgeglichen und wir fühlen uns zuversichtlich und bereit, voller Mut nach vorne zu blicken. Voller Tatendrang und neu gewonnener Energie bringen wir in der Mondpause zum Mond in Widder deshalb bereits viel Schwung und neuen Elan in unseren Alltag und verwandeln uns in ein richtiges Energiebündel.

Wenn es uns sonst während einer Mondpause an Kraft und Energie zu fehlen scheint, sorgen ein Feuerwerk an positiven Konstellationen dafür, dass bei der Mondpause zum Mond in Widder das genaue Gegenteil der Fall ist. Wir können von wundervollen Mondenergien profitieren, denn fast alle Planeten stehen in einem Sextil zum Mond und schenken ein Feuerwerk von einzigartig positiven Einflüssen, die uns die Mondpause zum Mond in Widder ohne Energieverlust verschönern.

.

Stärke deine Gesundheit und deine Abwehrkräfte >>>

.

Auch nach der Mondpause, wenn der Mond vollends in den Widder gewechselt hat, setzt sich der Reigen der positiven Konstellationen fort, wobei ein Trigon zwischen der Sonne im Stier und Jupiter im Steinbock um 20.54 Uhr der krönende Abschluss für diesen positiven und harmonischen Tag ist.

Dieses Trigon macht uns zufrieden und sehr selbstsicher, so dass wir guter Dinge und lebensfroh in die neue Woche starten können. Angetrieben durch die Kraft des Mond in Widder können wir dann alles anpacken, was Mut, Entschlossenheit und Tatkraft erfordert.

Gute Ideen können zügig umgesetzt werden und wer ohnehin temperamentvoll und wagemutig ist, wird durch die dynamische Widder-Energie noch bestärkt.

Kosmische Energie der Mondkraft heute in der Mondpause zum Mond in Widder

Wie schon oben erwähnt, führt uns die Mondkraft heute mit äusserst positiven Konstellationen durch die Mondpause zum Mond in Widder. Der Mond beschenkt uns mit Sextilen zu Pluto, Jupiter und der Sonne im Stier, wobei alle unsere Handlungen positiv unterstützt werden. Zudem können wir mit einer Portion Glück beschert werden, wenn wir nicht zu übermütig sind, sondern immer darauf bedacht, das rechte Mittelmaß zu finden.

Meist kann sich das Glück auch darin zeigen, dass wir davon profitieren können, was wir in der Vergangenheit erarbeitet oder in die Wege geleitet haben, denn vieles kann nun zu einer unerwarteten, aber erfolgreichen Wendung führen.

Durch die positive kosmische Energie der Mondkraft heute können wir ausserdem alte Ängste besiegen und in unser Seelenleben dadurch “Ordnung” bringen. Wir haben zudem die Fähigkeit, schon lange verdrängte Konflikte an die Oberfläche zu lassen und diese relativ schmerzlos aufzuarbeiten.

Wir können die Mondkraft heute nach der Mondpause zum Mond in Mond in Widder zudem gut nutzen, um uns auf die Suche nach neuen Ideen und Anregungen zu machen, denn die Zeit ist günstig, um Raum für Neues zu schaffen. Angetrieben durch die Widder-Energie können wir endlich ungehindert loslegen und alles in Angriff nehmen, wozu uns bisher noch der nötige Mut gefehlt hat!

Nutzen wir die positiven Einflüsse und die dynamischen Energien des Mond in Widder, um alle bereits gefassten Pläne zügig in die Tat umzusetzen – der Erfolg wird uns gewiss sein!

Gedanken sind Medizin!

Mit der Kraft der Gedanken können wir selbst schwere Krankheiten besiegen oder hoffnungslose medizinische Prognosen – wie bei manchen Krebsformen – umdrehen!

Zünden wir den Turbo zur Selbstheilung >>>.

.

Mondkraft heute in der Mondpause zum Mond in Widder



.



Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiss, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane



.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Gesundheit und Wohlbefinden mit der Mondkraft heute

Der Schwedenbitter ist ein altes Hausmittel aus der Alpen-Apotheke mit kraftvoller Heilwirkung für ein langes und gesundes Leben.

Es gibt kein Naturheilmittel, dass eine stärkere Heilkraft hat als der Schwedenbitter, der deshalb auch als Lebenselixier bezeichnet wird. Er sollte deshalb in keiner Hausapotheke fehlen!

Heilwirkung, Anwendung und Rezeptur >>>.

*****

Dieses richtungsweisende Buch, das in seinem Bereich führend ist, zeigt uns, wie wir unsere Gesundheit durch eine positive innere Einstellung, einen gesunden Lebensstil, eine gesunde Ernährung und Ergänzungsmittel stärken können, und gibt uns viele praktische Ratschläge.

Für alle, die ihre Gesundheit verbessern wollen >>>.

*****

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Grapefruitkernextrakt ist ein Naturprodukt und ein natürliches Antibiotikum, sowie ein effektives Mittel zur Desinfektion, das im Haushalt und in der Hausapotheke wertvolle Untersützung bietet.

Auch bei der Vorbeugung und Behandlung von Infektionen mit Pilzsporen, Viren, Bakterien und sogar Darmparasiten hat sich Grapefruitkernextrakt bewährt.

Alles über die Anwendung und Heilwirkung – hier >>>.

*****

Kraftvolle Mond-Magie der Mondkraft heute



Achten wir darauf, unseren Alltag effektiver zu gestalten und zu entschleunigen. Stellen wir uns die Frage, wo die Zeitfresser sind! Schnappen wir uns einen Notizblock und führen eine Woche lang gewissenhaft Buch. Jeder wird feststellen, das einem gar nicht bewusst ist, in wie vielen Situationen unnötig Zeit vergeudet wird.

Diese Übungen unterstützen uns dabei, einen bewussteren Umgang mit der Zeit zu entwickeln, Achtsamkeit für Körper und Gedanken zu kultivieren, die Augen wieder für das Glück der kleinen Dinge zu öffnen und das Leben zu genießen. Mit Methoden aus Achtsamkeit, Meditation und Zeitmanagement gelingt der sanfte Tritt auf die Bremse.

Entschleunige dein Leben >>>.

.

.

Mondkalender und Mondkraft heute in der Mondpause zum Mond im Widder

Was die Mondkraft heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit Mond in Widder besonders gut:

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst u. Beeren aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Tagestipp – Diese Mondpause zum Mond in Widder lässt uns in brenzligen Situationen Ruhe bewahren und provokatives Verhalten sanft belächeln.

Pflanzen/Garten – Der Mond steht ideal fürs Gießen, Rasenmähen und Düngen sowie das Setzen von Salat und Kohlsorten.

Schönheit/Wohlbefinden – Das notwendige häufige Händewaschen schützt zwar vor Viren, trocknet aber die Haut aus. Kokosöl kann direkt auf betroffene Hautpartien aufgetragen werden und beim Hemmen von Entzündungen unterstützen – auch im Gesicht.

Bio-Kokosöl 1000ml – vegan >>>>

Gesundheit – Viel Wasser trinken, denn alle Entschlackungsmaßnahmen sind heute besonders begünstigt. Zudem hilft viel Wasser zu trinken dabei, Kopfschmerzen vorzubeugen.

Haushalt/Wohnen – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger.

Fitness – Wenn wir heute Zeit für Sport einplanen, sollten bis zum späten Nachmittag warten, denn dann wirkt der Widder-Mond und pusht uns.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond im Widder vermeiden:

Gesundheit – Wer heute beim Mond im Widder unerwünschte Körperhaare entfernt, dazu zählen natürlich auch die Augenbrauen, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

Allgemein – Heute besteht ein intensivere Wärmeeinwirkung. Vorsicht ist somit angesagt beim Haare-Föhnen und bei Wärmebehandlungen!

Tages-Verbot – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat!

Bevor man zur Kopfschmerztablette greift, sollte man jedoch der Heilkraft der Natur vertrauen – hier weiter >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute in der Mondpause zum Mond in Widder einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

