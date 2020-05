Die schlechteste Wirtschaft nach einer großen Depression?

Die Coronavirus-Pandemie wird die schlimmsten ökonomischen Konsequenzen seit der großen Depression der 1930er Jahre auslösen, warnte der Internationale Währungsfonds.

Laut der geschäftsführenden Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva, gelte das für Industrie- und Entwicklungsländer gleichermaßen.

Der IWF schätzt für 2021 eine teilweise Erholung der Wirtschaft, sofern die Pandemie in der zweiten Jahreshälfte abklingt, sodass die Beschränkungen mit einer Wiedereröffnung der Wirtschaft allmählich aufgehoben werden könnten.

Dies sei jedoch nicht sicher und hänge von vielen variablen Faktoren, einschließlich der Dauer der Pandemie ab.

Angesichts der Tatsache, dass die Hälfte der Menschheit unter Hausarrest stehe, die Fabriken leer seien, die nicht lebensnotwendigen Geschäfte geschlossen und die Käufer auf ihre Häuser beschränkt bleiben, sei es offensichtlich, dass die Coronavirus-Pandemie einen massiven wirtschaftlichen Schaden anrichte.

Und schon jetzt zeigen die beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone, wie hässlich die Lage wird, denn sie verzeichnen bereits den stärksten Rückgang seit Jahrzehnten.

Deutschland, der traditionelle Wachstumsmotor Europas, steht vor einer schweren Rezession und wird nach Einschätzung der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute des Landes im zweiten Quartal um fast 10 Prozent schrumpfen.

In Frankreich, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone, sagte die Zentralbank, das Land sei mit einem geschätzten Rückgang des BIP um 6 Prozent im ersten Quartal dieses Jahres in die Rezession eingetreten – der größte Rückgang seit dem Zweiten Weltkrieg.

Die internationale Arbeitsorganisation sagte diese Woche, dass 1,25 Milliarden Menschen aufgrund der Pandemie und der damit verbundenen Sperrungen von drastischen Lohnkürzungen und Entlassungen bedroht seien.

Unterdessen warnen die Vereinten Nationen und Oxfam davor, dass weltweit eine halbe Milliarde weitere Menschen in die Armut gedrängt werden könnten, und das Ausmaß der Krise in Italien hat Befürchtungen geweckt, dass die Mafia die Situation ausnutzen könnte.

Diese düsteren Vorhersagen üben zusätzlichen Druck auf die Regierungen aus, die nur schwer abschätzen können, wann sie mit der Aufhebung ihrer Zwangsmaßnahmen beginnen sollen und wie viel Geld sie ihren Volkswirtschaften zur Abfederung des Schocks zur Verfügung stellen sollen.

Die Europäische Kommission hat die EU-Länder ermutigt, alles zu tun, was sie können, um sowohl ihre Bevölkerung als auch ihre Wirtschaft angesichts der Pandemie zu schützen.

Nach Marathon Gesprächen einigten sich die Finanzminister der Eurozone auf ein Notfallpaket im Wert von mehr als 500 Milliarden Euro, um die wirtschaftlichen Folgen abzuschwächen.

iGaming Space Regulations vom deutschen Gesetzgeber während der großen wirtschaftlichen Rezession genehmigt

Inzwischen könnte die digitale Wirtschaft für viele Länder eine Rettung sein, und deshalb versucht Deutschland, alles mögliche, um das Geschäft und die Wirtschaft an die digitale Welt anzupassen.

Die Glücksspielneuregulierung für das Deutsche echtgeld casino, ist also nur ein weiterer Schritt seitens der Regierung, um eine große Depression abzuwenden und die wirtschaftliche Rezession zu stoppen. Bei einem Treffen der deutschen Staats- und Regierungschefs in Berlin verabschiedete der Gesetzgeber Glücksspiel Vorschriften zur Legalisierung von Online-Poker und Casinos, die ab dem 1. Juli 2021 gelten sollen.

Der Glücksspiel Neuregulierung Staatsvertrag (GlüNeuRStv), der den national regulierten Glücksspielmarkt erstmals über Online-Wetten hinaus ausweitet, muss nun, bevor er in Kraft treten kann, von jedem Landtag ratifiziert und der Europäischen Kommission zur Genehmigung vorgelegt werden.

Jedoch habe es keine wesentlichen Änderungen der Bestimmungen gegeben, Sportwetten, online Poker und online Casino Spiele einschließlich Spielautomaten werden zwar erlaubt sein, aber das Anbieten dieser wird unter erheblichen Einschränkungen verlaufen.

Bei Sportwetten beschränkt dies Live-Wetten auf Märkte zum Endergebnis oder zum nächsten Punktestand, was von Gremien wie dem deutschen Sportwettenverband kritisiert wurde.

Für Spielautomaten gilt dagegen ein Einsatzlimit von 1 € pro Spin, sie müssen separat zu Tischspielen und ohne Autoplay-Funktion oder Jackpots angeboten werden. Die, für alle Anbieter, geltende obligatorische Einzahlungsgrenze von 1.000 € bleibt in Kraft.

Außerdem ist es den Betreibern verboten zwischen 6 Uhr morgens und 21 Uhr abends für sich zu werben.

Der deutsche Verband der privaten Rundfunkanbieter, Vaunet, hat argumentiert, dass dies nicht nur Auswirkungen auf die Bemühungen haben wird, die Spieler auf legale Angebote zu lenken, sondern auch die potenziellen Werbeeinnahmen für Medienunternehmen verringern wird.

Vor Inkrafttreten des GlüNeuRStV bleibt der dritte Staatsvertrag, der den Markt bis zum 30. Juni 2021 auf Online-Wetten beschränkt, in Kraft. Obwohl das Regierungspräsidium Darmstadt noch bei der Abwicklung von Lizenzen für die Genehmigung Ausgabe zuständig ist, ist der dritte Staatsvertrag, schon im Januar dieses Jahres verabschiedet wurden.

Im Februar wurden 30 Anträge eingereicht, weitere 20 Betreiber hätten ihre Absicht signalisiert, sich zu bewerben. Sollten alle 50 Anträge genehmigt werden, würde dies bis zu 99% der sportwett Aktivität auf den legalen Markt lenken.

Damit werden Durchsetzungsmaßnahmen gegen Betreiber, die deutsche Spieler weiterhin ohne Antrag bedient haben, einhergehen.

Rund 100 Unternehmen wurden gewarnt, ohne Lizenz zu operieren, was 10 zum Rückzug aus dem Markt veranlasste.

