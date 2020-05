Der Inhalt des Dokumentes wurde unterdrückt, der Autor von den Medien diffamiert und von der Regierung offiziell zum Staatsfeind Nr. 1 erklärt – das nicht mehr geheime Papier sorgt für Furore.

Ein Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums hat mit einer fast 200-seitigen Analyse zum Shutdown für ein gewaltiges Erdbeben in Deutschland gesorgt.

Die alarmierenden Fakten zu den Auswirkungen für die Gesundheit der Menschen, für die verheerenden gesellschaftlichen und psychischen Folgen, wie auch für die Wirtschaft und Industrie werden jedoch vom Ministerium und den Mainstreammedien in den Bereich der Verschwörungstheorien geschoben.

.

Brisantes Dokument zu Corona-Maßnahmen der Regierung machen Verfasser zum Staatsfeind

Das brisante Dokument hat die Führung des BMI aufgeweckt und zutiefst erschreckt. Nicht dessen Inhalt, sondern die Tatsache, dass dieses Papier der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

Ein Oberregierungsrat im Bundesinnenministerium (BMI) ist mit einem Dienstverbot belegt worden, weil er eine kritische Analyse des staatlichen Krisenmanagements in der Corona-Krise erarbeitet und verschickt hatte. Außerdem soll gegen ihn ein Disziplinarverfahren eröffnet werden.

Der Name des Beamten wird in der Presse mit Stephan Kohn angegeben. Der 57-Jährige arbeitet in der Abteilung Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz, er ist als Referent im Referat KM4 für “Kritische Infrastrukturen” zuständig.

In seiner Analyse kommt er zum Schluss, dass die Bundesregierung bei der Corona-Krise auf ganzer Linie versagte habe.

Der Beamte verschickte es am Freitag der vergangenen Woche per Mail an seinen Abteilungsleiter, an den Corona-Krisenstab und an das Kanzleramt, später in Kopie an alle Landesregierungen.

Von einem Informanten aus dem Kreis der Empfänger gelangten die Mail und das Dokument an den Blog Tichys Einblick, der den Vorgang öffentlich machte.

Die zentrale Botschaft der Analyse lautet: „Die beobachtbaren Wirkungen und Auswirkungen von COVID-19 lassen keine ausreichende Evidenz dafür erkennen, dass es sich – bezogen auf die gesundheitlichen Auswirkungen auf die Gesamtgesellschaft – um mehr als um einen Fehlalarm handelt.”

Der Inhalt von Kohns Analyse ist eine Fundamentalkritik am Krisenmanagement der Bundesregierung in der Corona-Krise.

Der Beamte betont zunächst, dass es keine adäquaten Instrumente zur Gefahrenanalyse und -bewertung gebe. Die COVID-19-Pandemie sei allem Anschein nach nicht mehr als ein “globaler Fehlalarm”, die Gefahr für die Bevölkerung vermutlich zu keinem Zeitpunkt größer gewesen als sonst, das Virus nicht gefährlicher als viele andere Viren.

Den Kollateralschaden der Schutzmaßnahmen schätzt Kohn inzwischen höher ein als den erkennbaren Nutzen, auch in Bezug auf ihre gesundheitliche Folgen. So seien 2,5 Millionen Menschen in Folge der Regierungsmaßnahmen nicht versorgt worden. Durch abgesagte Operationen und nicht erfolgte Behandlungen könnten einige Zehntausend Patienten gestorben sein, wobei sich die voraussichtliche Sterberate nicht seriös abschätzen lasse:

Der (völlig zweckfreie) Kollateralschaden der Coronakrise ist zwischenzeitlich gigantisch.

Ein großer Teil dieses Schadens wird sich sogar erst in der näheren und ferneren Zukunft manifestieren. Dies kann nicht mehr verhindert, sondern nur noch begrenzt werden.

Die Schutzmaßnahmen gefährdeten mittlerweile auch die kritischen Infrastrukturen, deren Zusammenbrechen tatsächlich fatale Folgen haben könne. Der Oberregierungsrat empfiehlt eine kurzfristige Aufhebung aller Schutzmaßnahmen, um Schaden von der Bevölkerung abzuwenden.

Eine Konsequenz des mangelhaften Krisenmanagements sei die Vermittlung nicht stichhaltiger Informationen und damit die Desinformation der Bevölkerung gewesen.

Der Referent begründet sein Vorgehen mit zwei Schlussbemerkungen:

„Es gibt zwei bedeutende Gründe dafür, dass diese Informationen ohne vorherige Konsultation anderer zuständiger Stellen direkt versendet werden:

1. Es ist Gefahr im Verzug! Durch vermeintliche Schutzmaßnahmen entstehen im Moment jeden Tag weitere schwere Schäden, materielle und gesundheitliche bis hin zu einer großen Zahl von vermeidbaren Todesfällen. Diese Todesfälle werden durch das Agieren des Krisenmanagements ausgelöst und sind von diesem zu verantworten sobald das Wissen über die in der hiermit übermittelten Analyse behandelten Sachverhalte vorliegt – auch von dem Absender dieser Informationen, der Teil des Krisenmanagements ist. Abhilfe ist nur möglich, wenn das vorhandene Wissen weitergegeben und zur Kenntnis genommen wird. Alle Möglichkeiten vorgelagerter Intervention wurden vom Absender ausgeschöpft.

2. Angesichts des sachlichen Befunds der vorliegenden Analyse und der dazu im Kontrast stehenden Entscheidungen der Politik, kann bei geschädigten Außenstehenden möglicherweise die Befürchtung aufkommen, dass das bestimmende Schutzziel des nationalen Krisenmanagements nicht mehr die Sicherheit und Gesundheit der Bevölkerung ist, sondern die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz von Regierungsparteien und Regierungsmitgliedern. Aus derartigen Wahrnehmungen, die nicht per se irrational sind, kann in einem auf Zusammenhalt angelegten Gemeinwesen eine ungünstige Dynamik erwachsen, die vor allem mit rationalen Folgeentscheidungen durch Krisenmanagement und Politik – auf der Basis vollständiger Analysen – gut begrenzt werden kann.”

Das Innenministerium gab nach Bekanntwerden des Papiers noch am Sonntag eine Pressemitteilung heraus, in dem es die Analyse zu einer Privatmeinung eines Mitarbeiters erklärte:

Ein Mitarbeiter des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat hat in einem mehrseitigen Dokument unter Verwendung des BMI-Briefkopfes und der dienstlichen Kommunikationskanäle seine kritische Privatmeinung zum Corona-Krisenmanagement der Bundesregierung verbreitet.

Zwar habe auch der Verfasser des Papiers das Recht auf freie Meinungsäußerung, allerdings habe er seine “Analyse” (das BMI setzte den Begriff in Anführungszeichen) außerhalb seiner “sachlichen Zuständigkeit” und Organisationseinheit erstellt. Er habe dafür weder einen Auftrag noch eine Autorisierung erhalten.

Der Beamte habe seine private Meinungsäußerung unter Verwendung behördlicher Symbole verfasst und öffentlich zugänglich gemacht und auf diese Weise den Eindruck erweckt, die offizielle Auffassung einer Behörde zu verbreiten. Das sei nicht akzeptabel und mit den allgemeinen Pflichten im öffentlichen Dienst unvereinbar.

Es sei mittlerweile sichergestellt, dass der Mitarbeiter nicht weiter den Eindruck erwecken könne, für das Ministerium zu handeln. Die Sache werde weiter aufgeklärt.

Am Dienstag berichtete die Nachrichtenagentur dpa, dass der Beamte mit einem Dienstverbot belegt worden sei. Sie zitierte das Ministerium mit der Aussage, es gebe nun ein “Verbot zur Führung der Dienstgeschäfte” nach dem Bundesbeamtengesetz.

Am Mittwochnachmittag gaben Innenminister Horst Seehofer und Staatssekretär Hans-Georg Engelke in einer Pressekonferenz bekannt, dass gegen den Oberregierungsrat ein Disziplinarverfahren eingeleitet werde.

An der Darstellung des BMI, die Analyse des Mitarbeiters sei eine mit behördlichen Symbolen versehene Privatmeinung, gibt es Zweifel. Die Kurzfassung beinhaltet einschließlich Vorbemerkung 93 Seiten, die Langfassung soll sogar 192 Seiten lang sein.

Kohn arbeitete seit März an seinem Papier, ein Zwischenbericht soll an Kollegen und Vorgesetzte gegangen und teilweise auf Zustimmung gestoßen sein. Seine Arbeit an der Analyse war im Ministerium bekannt.

Der Zwischenbericht ging laut Tichys Einblick an Kohns Vorgesetzten und einige Kollegen. Dieser soll den Beamten gebeten haben, in dieser Angelegenheit nicht im Namen des Referats zu agieren, weil er den dienstlichen Bezug nicht sehe.

Eine Weisung zur Einstellung der Arbeit gab es offenbar nicht. Gleichzeitig soll der Referatsleiter die frühe Fassung der Analyse selbst an weitere Kollegen “zur Kenntnis” weitergeleitet haben.

Auch die Aussage, dass Kohn nicht zuständig gewesen sei, ist zweifelhaft. In dem Papier geht es ausdrücklich auch um den Einfluss des Krisenmanagements auf die “Kritischen Infrastrukturen”, für die der Referent zuständig ist. Tichys Einblick zitiert außerdem einen Kenner des Ministeriums mit dieser Aussage:

Das BMI tut so, als wäre der Bericht eine private Meinung eines Mitarbeiters unter missbräuchlicher Verwendung des Briefkopfs.

Wenn ich es richtig sehe, war Herr K. für das Thema durchaus zuständig (er war nicht Mitarbeiter z.B. der Sportabteilung) und als stellvertretender Referatsleiter (Oberregierungsrat) durfte er nach Para 17 Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien grundsätzlich alle seine Schreiben an die Länder und Ressorts schlusszeichnen.

Eine andere Frage ist, ob er vorher intern wegen der politischen Bedeutung die Zustimmung hätte einholen müssen, aber das ändert letztlich nichts am Charakter, dass es ein offizielles BMI-Schreiben und kein privates Schreiben unter falschem Briefkopf ist.

Das Medienecho auf das Bekanntwerden der Analyse konzentrierte sich zunächst ausschließlich auf das angebliche Fehlverhalten des Beamten und auf die Reaktionen des Ministeriums.

Über den Inhalt wurde nur zurückhaltend berichtet, wenn, dann wurde er wenigstens implizit als unzutreffend dargestellt.

Am Montag erschien ein Artikel bei Zeit Online, der die Inhalte der Argumente immerhin wiedergab, wenn auch in einem eher kritischen Kontext. Am Mittwoch erschienen auch in den Mainstreammedien Artikel, die sich ernsthaft mit den Inhalten der Studie befassten, so etwa auf den Seiten von Merkur, Bild und Frankfurter Neue Presse.

Vor zwei Jahren versuchte das langjährige SPD-Mitglied Kohn beim Sonderparteitag seiner Partei in Wiesbaden, für den Parteivorsitz zu kandidieren, erhielt aber nicht die für die Kandidatur nötige Unterstützung. Gegenüber der Nordwest-Zeitung kritisierte er seinerzeit die damalige Parteivorsitzende Andrea Nahles, die den Erneuerungsprozess der Partei “vor die Wand fahren” werde.

Ebenfalls 2018 berichtete Kohn gegenüber der Zeit von seinen für ihn enttäuschenden Erfahrungen mit der evangelischen Kirche beim Thema sexuelle Gewalt. In den achtziger Jahren hatte er in jugendlichem Alter eigene Missbrauchserfahrungen mit einem Pfarrer in Schleswig-Holstein öffentlich gemacht.

Die Karriere des Oberregierungsrats im Innenministerium dürfte erst einmal beendet sein. Seit dem Bekanntwerden der von ihm erarbeiteten Analyse zum Krisenmanagement der Regierung in der Corona-Krise hat er sich nicht öffentlich geäußert.

Fakt ist: Der Staat hat sich in der Coronakrise als einer der größten Fake-News-Produzenten erwiesen!

Studie aus dem BMI: Nur ein Fehlalarm?

Mehr Opfer durch die Rettung als durch das Virus?



Auch die Mediziner meldeten sich zu Wort, auf deren Expertise Kohn bei der Erarbeitung seiner Analyse zugegriffen hatte.

In einer gemeinsamen Presseerklärung verteidigten sie den “couragierten Mitarbeiter” und forderten das Ministerium nachdrücklich auf, sich mit den Sachargumenten der Analyse zu befassen.

Stellungnahme namhafter Wissenschaftler und Ärzte:

Wir setzen voraus, dass das BMI ein großes Interesse daran hat, dass seine Spezialisten, denen die überaus wichtige Aufgabe anvertraut ist, krisenhafte Entwicklungen zu erkennen und durch rechtzeitiges Warnen Schaden von Deutschland abzuwenden, sowohl mit konkretem Auftrag handeln als auch in Eigeninitiative tätig werden.

Der entsprechende Mitarbeiter des BMI hat sich bei der Erstellung der Risikoanalyse zur Einschätzung der medizinischen Kollateralschäden durch die „Corona-Maßnahmen“ im Wege einer fachlichen Anfrage an uns gewandt.

Getragen von der Verantwortung, unterstützten wir den engagierten BMI Mitarbeiter bei der Prüfung dieser essentiellen Frage nach bestem Wissen und Gewissen, neben unserer eigentlichen beruflichen Tätigkeit.

Renommierte Kollegen und Kolleginnen, allesamt hervorragende Vertreter ihres Fachs, nahmen zu konkreten Fragen auf der Basis der angefragten Expertise sachlich Stellung.

Daraus resultierte eine erste umfangreiche Einschätzung der bereits eingetretenen sowie der drohenden medizinischen Schäden, einschließlich zu erwartender Todesfälle.

Der BMI Mitarbeiter hat anhand unserer Arbeit eine Einschätzung vorgenommen und das Ergebnis an die zuständigen Stellen weitergeleitet. Sie finden das betreffende Dokument im Anhang dieser Pressemitteilung. Dass dies aufgrund der Kürze der Zeit nur der Anfang einer noch umfangreicheren Prüfung sein kann, steht außer Frage.

Aber unsere Analyse bietet unseres Erachtens eine gute Ausgangslage für das BMI und die Innenministerien der Länder, den möglichen Nutzen der Schutzmaßnahmen gegenüber dem dadurch verursachten Schaden gut abzuwägen. Unserer Auffassung nach müssten die adressierten Fachbeamten aufgrund dieses Papiers eine sofortige Neubewertung der Schutzmaßnahmen einleiten, für die wir ebenfalls unseren Rat anbieten.

In der Pressemitteilung gibt das BMI deutlich zu erkennen, dass es diese Analyse jedoch nicht berücksichtigen wird.

Es ist für uns nicht nachvollziehbar, dass das zuständige Bundesministerium eine derart wichtige Einschätzung auf dem Boden umfassender fachlicher Expertise ignorieren möchte.

Aufgrund des Ernstes der Lage muss es darum gehen, sich mit den vorliegenden Sachargumenten auseinanderzusetzten – unabhängig von der Entstehungsgeschichte.

Deshalb fragen wir:

Wieso hat das BMI das Ansinnen des Mitarbeiters nicht unterstützt und wieso bezieht das BMI die nun vorliegende umfangreiche Analyse auf dem Boden fachlich hochwertiger externer Expertise nicht bei seiner Einschätzung bezgl. des Verhältnisses von Nutzen und Schaden der Corona-Schutzmaßnahmen ein?

Das BMI schreibt weiter in seiner Pressemitteilung:

„Die Bundesregierung hat in Folge der Corona-Infektionsgefahren zum Schutz der Bevölkerung Maßnahmen ergriffen. Diese werden innerhalb der Bundesregierung fortlaufend abgewogen und regelmäßig mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder abgestimmt.“

Wir bitten das BMI:

uns zeitnah mitzuteilen, wie genau diese Abwägung stattfindet. Wir bitten dies anhand von Daten, Fakten und Quellen nachzuweisen. Gerne würden wir dies mit unserer Analyse vergleichen. Angesichts der aktuell teilweise katastrophalen Patientenversorgung wären wir beruhigt, wenn diese Analyse zu einer anderen Einschätzung führt als der unsrigen, was uns derzeit jedoch schwer vorstellbar erscheint.

Des Weiteren schreibt das BMI:

„Das Infektionsgeschehen in Deutschland ist im internationalen Vergleich bislang eher niedrig. Die ergriffenen Maßnahmen wirken.“

In Übereinstimmung mit der internationalen Fachliteratur teilen wir diese Feststellung bzgl. der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen nur bedingt.

Wir bitten das BMI deshalb im Sinne der Transparenz:

die Quellen offenzulegen, nach denen es zu dieser Feststellung kommt.

Fazit:

Wir haben auf Anfrage eines couragierten Mitarbeiters des BMI die vielfältigen und schweren unerwünschten Wirkungen der Corona-Schutzmaßnahmen im medizinischen Bereich aufgezeigt und diese sind gravierend.

Für uns ergibt sich aus dem gesamten Vorgang der Eindruck, dass nach einer sicher schwierigen Anfangsphase der Epidemie nun die Risiken nicht im notwendigen Maß und insbesondere nicht in einer umfassenden Risikobetrachtung bedacht worden sind.

Bezüglich der Berichterstattung zu diesem Vorgang bitten wir darum, die inhaltliche Wertigkeit unserer Analyse in das Zentrum zu stellen, und über uns, in Amt und Person, der ernsten Situation angemessen zu berichten.

Die durch das Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöste Erkrankung Covid-19 verläuft für viele Menschen der bekannten Risikogruppen schwerwiegend.

Wie für jede schwere Infektionserkrankung gilt es, für die Patienten die beste Behandlung zu finden und Infektionswege zu unterbinden.

Aber therapeutische und präventive Maßnahmen dürfen niemals schädlicher sein als die Erkrankung selbst.

Ziel muss es sein, die Risikogruppen zu schützen, ohne die medizinische Versorgung und die Gesundheit der Gesamtbevölkerung zu gefährden, so wie es gerade leider geschieht.

Wir in Wissenschaft und Praxis sowie sehr viele Kolleginnen und Kollegen erleben täglich die Folgeschäden der Corona-Schutzmaßnahmen an unseren Patienten.

Wir fordern deshalb das Bundesministerium des Innern auf, zu unserer Pressemitteilung Stellung zu nehmen und hoffen auf eine sachdienliche Diskussion, die hinsichtlich der Maßnahmen zur bestmöglichen Lösung für die gesamte Bevölkerung führt.

Gezeichnet:

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Universitätsprofessor für Medizinische Mikrobiologie (im Ruhestand) Universität Mainz

Dr. med. Gunter Frank, Arzt für Allgemeinmedizin, Mitglied der ständigen Leitlinienkommission der Deutschen Gesellschaft für Familienmedizin und Allgemeinmedizin (DEGAM), Heidelberg

Prof. Dr. phil. Dr. rer. pol. Dipl.-Soz. Dr. Gunnar Heinsohn, Emeritus der Sozialwissenschaften der Universität Bremen

Prof. Dr. Stefan W. Hockertz, tpi consult GmbH, ehem. Direktor des Instituts für Experimentelle Pharmakologie und Toxikologie am Universitätskrankenhaus Eppendorf

Prof. Dr. Dr. rer. nat. (USA) Andreas S. Lübbe, Ärztlicher Direktor des MZG-Westfalen, Chefarzt Cecilien-Klinik

Prof. Dr. Karina Reiß, Department of Dermatology and Allergology University Hospital Schleswig-Holstein

Prof. Dr. Peter Schirmacher, Professor der Pathologie, Heidelberg, Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina

Prof. Dr. Andreas Sönnichsen, Stellv. Curriculumsdirektor der Medizinischen Universität Wien, Abteilung für Allgemeinmedizin und Familienmedizin.

Dr. med. Til Uebel, Niedergelassener Hausarzt, Facharzt für Allgemeinmedizin, Diabetologie, Notfallmedizin, Lehrarzt des Institutes für Allgemeinmedizin der Universität Würzburg, akademische Lehrpraxis der Universität Heidelberg

Prof. Dr. Dr. phil. Harald Walach, Prof. Med. Universität Poznan, Abt. Pädiatrische Gastroenterologie, Gastprof. Universität Witten-Herdecke, Abt. Psychologie 4

Quellen: Tichys Einblick und RT.deutsch – Die Alpenschau bedankt sich!

