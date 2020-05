Bewusste Panikmache der Medien vom Feinsten schürt die Angst vor dem Virus – Viele sind sich deshalb sicher: Impfung ist die Lösung.

Die WHO selbst sieht eine Imfpung nur als winzige Chance, das Coronavirus zu eliminieren.

Impfskeptiker zählen auf diesem Weg dabei zu den größten Hürden.

Zwei Sätze die gleich nach altbewährten Muster – Problem, Reaktion, Lösung – die Richtung vorgeben… zur Impfpflicht!

Bewusste Panikmache der Medien – Coronavirus verschwindet vielleicht nie wieder!

Unsere Staats-Medien berichten gleichlautend und schreiben natürlich voneinander ab:

“WHO: Coronavirus verschwindet vielleicht nie wieder“, berichtet Der Spiegel.

“Die WHO ist sehr skeptisch: Corona verschwindet vielleicht nie wieder“, schreibt n-tv.

Die Berliner Morgenpost setzt gleich noch einen drauf:

“WHO warnt: Coronavirus verschwindet vielleicht nie wieder.

Das Leben weltweit hat sich verändert.

Die Zulassungsbehörde für Impfstoffe ist aber zuversichtlich“.

Fakt ist: Die Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen und die Impfung zu erwirken – und dabei noch richtig Kohle zu machen.

Natürlich ist das eine Verschwörungstheorie, klar! Was sonst noch so auf dem Plan steht, kann man hier und hier nachlesen.

Coronavirus verschwindet vielleicht nie wieder

Michael Ryan, Nothilfekoordinator der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezweifelt, dass das neue Coronavirus nach der rasanten Ausbreitung rund um den Globus noch eliminiert werden kann.

“Dieses Virus kann in der Bevölkerung heimisch werden, es kann sein, dass es nie mehr verschwindet“. Er stellt das Coronavirus auf das Niveau von HIV, das nie wieder verschwunden ist und verweist darauf, dass es der Welt gelungen sei mit Medikamenten und Prävention den Schrecken “AIDS” zu kontrollieren.

Die Sinnlosigkeit seiner Aussage mit dem Vergleich Corona / AIDS / HIV relativierte Ryan: “Ich will die Krankheiten nicht vergleichen, aber wir müssen realistisch sein“.

Dass Michael Ryan, bewusst Angst und Panik verbreitet und die Impfung als Lösung präsentieren will, kann man getrost als Manipulation, besser noch als Verschwörungstheorie bezeichnen, das ist die wirkliche Realität!

Der Fachmann der WHO weiter: “Trotzdem gebe es noch eine kleine Chance, Sars-CoV-2 auszurotten. Dafür müsse ein hocheffektiver Impfstoff gefunden, in ausreichendem Maß hergestellt und auf der gesamten Welt verteilt werden. Und die Menschen müssten einverstanden sein, sich impfen zu lassen. Jeder einzelne dieser Schritte ist voller Herausforderungen“.

Er kritisierte die verbreitete Impf-Skepsis und die fehlenden Mittel für gute Gesundheitssysteme in vielen Weltregionen.

“Wir haben ja sehr effektive Impfstoffe auf diesem Planeten, die wir nicht effektiv eingesetzt haben“, sagte er mit Verweis auf die Masern. Aktuell schätzt Ryan das Risiko durch Covid-19 in allen Ländern noch immer als hoch ein.

Die hocheffektiven Impfstoffe und deren Einsätze können Sie sich er-googlen, geben Sie dazu in das Suchmaschinenfeld die Wörter: “Gates Impfung Indien” ein. Da finden Sie dann Artikel auch von unseren Mainstream-Medien, die heute als Verschwörungstheorie eingeordnet wären.

Auf die Frage, wann es an der Zeit für eine Entwarnung sei, antwortete er zurückhaltend. Die WHO könne nur zwischen zwei Möglichkeiten wählen, sagte Ryan: “Entweder es gibt einen weltweiten internationalen Gesundheitsnotstand – oder nicht.”

“ZURÜCKHALTEND” antwortet Ryan. Nur um uns dann suggestiv die Botschaft mitzuteilen, dass ein Chaos bevorsteht wenn nicht flächendeckend geimpft wird.

Hoffentlich ist eine Impfung bald ausreichend da, denkt sich dabei das manipulierte Schlaf-Schaf und blökt:

“Ich lass mich impfen – Denn Nicht-Impfen grenzt mich aus!”

Also unseren Mainstream-Medien unterstelle ich da mal ganz salopp, die Verbreitung einer Verschwörungstheorie mit dem Ziel, den Impf-Papst Bill Gates, als Heilsbringer mit der Impfung gegen Corona darzustellen.

Er kümmerte sich ja bereits rührend um die ohnehin angeschlagene finanzielle Lage beim “SPIEGEL” mit einer Spende von 2,3 Millionen Euro.

Eines ist sicher und die Frage “Cui bono in der Coronakrise?” kann man nun, ohne den Vorwurf man verbreite Fake-News, beantworten:

BIG PHARMA!

Quelle: Maria Lourdes – Die Alpenschau bedankt sich!

Die Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfungen und möglicherweise auch ein Chippen von Menschen zu erwirken – und dabei noch richtig Kohle zu machen. Und es existiert ein Plan! – hier weiter.

