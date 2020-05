Mondkraft heute 13. Mai 2020 mit Mondkalender – Mars in Fische – rückläufige Venus

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Wassermann stellt uns durch Mars in Fische und die rückläufige Venus vor besondere Aufgaben und Herausforderungen – Ziehen wir Bilanz! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: abnehmender Mond in Wassermann aufsteigend – Mars in Fische – rückläufige Venus – Eisheiliger Servatius

.

Tagesmotto der Mondkraft heute mit Mond in Wassermann

Abwechslung ist angesagt! Wir streben beim Wassermann-Mond nach Freiheit und können jetzt auch Neues ausprobieren. Bekämpfen wir jedoch Bewährtes nicht nur um der Rebellion willen. Gönnen wir uns immer wieder kleine Auszeiten vom Alltagstrott.

Mondkalender und Mondkraft heute mit Mond in Wassermann – Mars in Fische – rückläufige Venus

Die Mondkraft heute mit Mond in Wassermann intensiviert unsere Wahrnehmung, so dass es uns gelingt, instinktiv die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die kosmische Energie des intuitiven Wassermann helfen uns auch dabei, die Lösung für ein schwieriges Problem zu finden, das wir schon lange mit uns herumschleppen. Mars in Fische und die rückläufige Venus sind jedoch heute tagesbestimmend, da sie uns vor ganz besondere Aufgaben und Herausforderungen stellen.

Bereits um 6.07 Uhr verlässt Energieplanet Mars den Wassermann und wechselt in das Tierkreiszeichen Fische, wo er bis zum 29. Juni verweilen wird. Mars in Fische fordert uns zur Versöhnung und Nächstenliebe auf, da sich seine Energie im Besonderen auf unser Gefühlsleben konzentrieren wird. Mars in Fische wird uns allerdings auch darauf aufmerksam machen, uns den Unstimmigkeiten und Konflikten der Vergangenheit zu stellen und auch bei verhärteten Fronten die Hand zur Versöhnung zu reichen.

.

Stärke deine Gesundheit und deine Abwehrkräfte >>>

.

Der Energie-Planet Mars ist normalerweise bekannt für seine aktive und impulsive Kraft, um das Ego in der realen Welt durchzusetzen und in den Vordergrund zu stellen. Diesbezüglich hat der Mars in Fische mit Sicherheit die schwächste Position. So sind wir unter seinem Einfluss eher sehr zurückhaltend und passiv.

Da Mars in Fische nicht so viel Energie und Dynamik für anstrengende Aktionen oder für die konsequente Umsetzung neuer Ideen liefert, fühlen wir uns ständig irgendwie ausgebremst. Es könnte auch durchaus sein, dass wir uns während dem Fische-Einfluss von Mars ohne ersichtlichen Grund immer schneller müde und abgekämpft fühlen.

Die Hauptaufgabe beim Mars in Fische ist jedoch die Vergebung! Vergessen wir unseren Stolz und üben wir uns in Demut, denn nur dann können wir durch Vergebung und Verzeihen unseren inneren Frieden finden!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mond in Wassermann – Mars in Fische – rückläufige Venus

Während Mars in Fische unsere gesamten Lebensbereiche berührt, wird sich die rückläufige Venus ganz auf unseren Beziehungsbereich und die Liebe konzentrieren. In der rückläufigen Phase von Venus, die heute um 9.13 Uhr beginnt und bis zum 25. Juni auch rückläufig, begegnen uns sehr häufig Menschen, die in vergangener Zeit emotional eine wichtige Rolle gespielt haben.

Auch eine alte Liebe kann plötzlich unerwartet wieder auftauchen und Menschen melden sich, zu denen der Kontakt abgebrochen war. Dies tritt besonders dann auf, wenn wir mit diesen Menschen noch Dinge zu klären oder aufzuarbeiten haben. Die rückläufige Venus ist daher perfekt dafür geeignet, sich mit der gefühlsmäßigen Vergangenheit auseinanderzusetzen.

Wir neigen zudem dazu, die letzte Beziehung noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Dabei sollte man aber aufpassen, die rosarote Brille ganz weit weg zulegen! Jetzt macht die Venus uns nämlich besonders anfällig dafür, die Vergangenheit zu idealisieren und die handfesten Gründe für eine Trennung völlig auszublenden.

Allgemein gesehen bringt die rückläufige Venus eine schwierige Phase mit sich, die uns augenscheinlich auf unüberwindbar scheinende Herausforderungen stellt und viele Beziehungen auf den Prüfstand bringt, wobei Liebesbeziehungen und Freundschaften gleichermaßen betroffen sind. Allerdings bietet sich aber auch die einmalige Chance, vieles in unserem Leben zu hinterfragen, neu zu bewerten und im Anschluss dann auch zu verbessern.

Wir entwickeln jedoch unter dem Einfluss von Mars in Fische und der rückläufigen Venus einen völlig neuen Blick auf Alles und sehen so manches in einem klareren Licht. Nutzen wir diese Chance!

Gedanken sind Medizin!

Mit der Kraft der Gedanken können wir selbst schwere Krankheiten besiegen oder hoffnungslose medizinische Prognosen – wie bei manchen Krebsformen – umdrehen!

Zünden wir den Turbo zur Selbstheilung >>>.

.

Mondkraft heute mit Mond im Wassermann



.



Tierkreiszeichen Wassermann

Element: Luft

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem



.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Gesundheit und Wohlbefinden mit der Mondkraft heute

Nie wieder Kopfschmerzen, Müdigkeit, Übergewicht und schlechte Laune! Das Geheimnis, um gesund, fit und schlank zu sein ist das Wasser, das in unseren Lebensmitteln steckt. Die optimale Wasserversorgung des Körpers ist der wesentliche Faktor für die Gesundheit und das Wohlbefinden. Doch Wasser trinken allein hydriert den Körper nicht effizient genug.

Wie wir endlich wach, energiegeladen, schmerzfrei und gut gelaunt sein werden…

>>> hier weiter >>>.

*****

Dieses richtungsweisende Buch, das in seinem Bereich führend ist, zeigt uns, wie wir unsere Gesundheit durch eine positive innere Einstellung, einen gesunden Lebensstil, eine gesunde Ernährung und Ergänzungsmittel stärken können, und gibt uns viele praktische Ratschläge.

Für alle, die ihre Gesundheit verbessern wollen >>>.

*****

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Alle Krankheiten haben ihren Ursprung im Darm. Asthma, Ekzeme, Diabetes, Allergien und Verdauungsprobleme haben stark zugenommen und resultieren aus einem kranken Darm.

Die von der Ärztin Dr. Natasha Campbell-McBride entwickelte GAPS-Diät stellt die Darmgesundheit wieder her und stärkt auch unser Immunsystem, dass durch Darmerkrankungen seine Abwehrkräfte verliert, die wir gerade in Zeiten des Coronavirus jedoch dringend brauchen, um nicht zu erkranken.

Natürliche Heilung mit der GAPS-Diät >>>

*****

Kraftvolle Mond-Magie der Mondkraft heute



Man muss nicht immer diplomatisch sein, sondern kann seinem seinem Frust und Ärger auch mal freien Lauf lassen. Ein Wutausbruch befreit und kann Veränderungen bewirken. Alles, was einen länger als drei Tage beschäftigt, sollte angesprochen werden, aber nicht vergessen: Der Ton macht dabei die Musik. Auch wer zu häufig die Kontrolle verliert, wird irgendwann unglaubwürdig.

Das eigene Leben zu verbessern gelingt mit Kaizen – Statt sich unrealistisch große Ziele zu stecken oder einen radikalen Wandel herbeizuführen, kann man mit der japanischen Erfolgsformel Schritt für Schritt eine nachhaltige Verbesserung zu einem erfüllten Leben erreichen.

>>> hier weiter >>>.

.

.

Mondkalender und Mondkraft heute mit Mond in Wassermann

Was die Mondkraft heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit Mond in Wassermann besonders gut:

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Gesundheit aus der Apotheke der Natur – Hier >>>

Garten/Pflanzen – Die Pflanzen heute nur ganz wenig bis gar nicht gießen.

Schönheit – Der Mond macht uns aufgeschlossen für modische Trends, die unsere natürliche Schönheit unterstreichen! Die neuesten Sommertrends findest du hier >>>.

Fitness – Mit Yoga können wir heute Körper, Geist und Seele in Einklang bringen – Yoga der drei Energien >>>.

Haarpflege – Wenn der Mond im Wassermann steht, können wir erfolgreich selbst mal Hand an unsere Haare legen. Wir werden staunen, welch tolle Frisuren wir zustande bringen.

Einkochen – Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Marmelade einzukochen.

Haushalt/Wohnen – Wenn wir beim Wassermann-Mond Wäsche waschen, reicht es völlig, wenn wir das Waschmittel gering dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch.

Tagestipp – Der Tag ist eher ungünstig, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Sie wissen nicht so recht, was Sie wollen und wohin Ihr Weg Sie führen sollte. Lassen Sie sich von niemanden dazu zwingen, jetzt die Richtung zu wechseln, wenn Sie noch nicht so weit sind.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Wassermann vermeiden:

Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind.

Umtopfen – Umsetzen oder Umtopfen von Pflanzen steht an Wassermann-Tagen unter keinem guten Stern.

Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte beim Mond im Wassermann langes Stehen vermeiden. Gießen wir auch unsere Pflanzen nicht!

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute beim Mond in Wassermann, Mars in Fische und rückläufiger Venus einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Den ersten CBD-Händlern wurde von den Landratsämtern bereits der Verkauf von CBD-Öl verboten. Und das obwohl wissenschaftliche Studien die positiven Effekte von Cannabidiol auf zahlreiche Krankheitsbilder längst bestätigt haben. Sorge rechtzeitig vor und lege dir einen Vorrat an!

Premium CBD-Öl hier noch erhältlich >>>.

Die Mondkraft für alle Sternzeichen und den täglichen Mondkalender

Selbstversorgung erlebt in diesen Zeiten einen enormen Aufschwung. Die Vital-Saatgut-Box ist für kleine und kleinste Anbauflächen und auch für den Indoor- Anbau bestens geeignet.

Vital Saatgut Box – hier >>>.

Der Genuss des mit diesen Edelsteinen aktivierten Wassers fördert die Selbstsicherheit und den Lebensmut.

Es lenkt den Blick auf die eigenen Sonnenseiten des Lebens und und stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten!

Wassersteine-Set »Zuversicht und Lebensfreude« >>>.

Der Maitrunk ist die Frühjahrskur nach Hildegard von Bingen, um Gesundheit und Wohlbefinden zu stärken. Mit dem Maitrunk steht eine wohlschmeckende Wermutkur zur Verfügung, die uns das ganze Jahr über Kraft und Vitalität schenkt. Hildegard von Bingen betonte zudem die wohltuende Wirkung, die die Wermutkur auf Herz und Lunge, die Nieren, den Magen, die Verdauung und die Entschlackung des Körpers hat.

Vital in den Frühling mit Hildegards Maitrunk >>>.

.

Mit diesem Kräuterwissen viele Krankheiten natürlich heilen >>>

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Das unterdrücke Heilmittel der Natur kann jedem helfen – Die wichtigsten Wirkungsweisen und die richtige Anwendung von DMSO – HIER >>>

99,9 % reines DMSO – HIER >>>



Liposomales Vitamin C kommt verlustfrei genau dort an, wo es am effektivsten wirken kann: in der menschlichen Zelle. Liposomales Vitamin C und seine wundervollen Vorteile für unsere Gesundheit – hier weiter.

Die Zirbe als Königin der Alpen hat eine ganz besondere Kraft, die unsere Herzgesundheit fördert. Besonders Zirbenöl gilt als reinigend und klärend. Es wirkt durchblutungsfördernd, entzündungshemmend, harnabsondernd und blutreinigend. Aber auch im Schlaf kann man etwas für die Herzgesundheit tun!

Zirbenöl naturrein und vegan >>>

Zirbenkissen für einen erholsamen Schlaf >>>

Mit der Kraft der Gedanken können wir sogar schwere Krankheiten besiegen oder hoffnungslose medizinische Prognosen – wie bei manchen Krebsformen – umdrehen!

Zünden wir den Turbo zur Selbstheilung >>>.

Mit den besten Energieturbos die volle Lebenskraft wecken >>>.

Der Switch Code bietet Dir die Grundlagen, Dein Leben neu zu begreifen und positiv zu verändern. In vier Schritten öffnet sich die Schatzkammer Deines Lebens, und Du hast die Möglichkeit, Dein Leben selbstbestimmter, glücklicher und spannender zu gestalten. Du hast jetzt die Chance, das Geschenk Deines Lebens auszupacken – hier weiter.

Mondzeit ist Seelenzeit! Den alten Naturvölkern war dies bewusst und die Mondphasen spielen eine zentrale Rolle in Mythen und Legenden. Heilpflanzen begleiten den Weg durch das Mond-Kräuter-Rad. Birke steht für den Neubeginn, Karde für die Rückbindung, Johanniskraut für das Licht, Holunder für die Ahnen…

Die Energien der Heilpflanzen im Jahreskreis, sowie Traumreisen und Meditationen, welche die Seele in Berührung mit der jeweiligen lunaren Kraft bringen >>> findest du hier >>>.

Dr. Karsten Krüger zeigt, welchen Einfluss Ernährung, Bewegung, Schlaf und Stressmanagement haben und wie psychische Aspekte auf die Immunabwehr wirken. Stärken wir unser Immunsystem! – hier weiter.

Kaum ein Organ ist so entscheidend für die Gesundheit wie der Darm: Die Bakterien, die sich dort tummeln, beeinflussen das Körpergewicht, die Stimmung und das Immunsystem. Dr. Michael Mosley zeigt, wie wie wir unseren Körper von innen heraus heilen können, und liefert wissenschaftlich fundierte Tipps für eine gesunde Darmflora – hier weiter.

Der neue Healing Code >>>

Wenn du bewusst auf die Mondphasen achtest, wirst du erkennen, wie sie dich auf deine ganz persönliche Weise unterstützen und beeinflussen. Dann kannst du leichter durch den Monat navigieren und ein Leben im Einklang mit der Natur führen. >>> hier weiter >>>

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! >>> hier weiter >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann >>> erfahren Sie hier >>>.

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter>>>.

“Mit den richtigen Gedanken können wir uns das Leben schenken, das wir uns immer gewünscht haben.” Ein völlig neues System zur Heilung von Körper, Geist und Seele, das auf sanfte Weise zu guter Gesundheit, mehr Energie und einem erfüllten Leben führt! – Hier weiter >>>

Auch als Audio-CD erhältlich >>>

Haben Sie auch schon beobachtet, dass es immer mehr Krankheiten gibt, deren Ursache wir nicht kennen? Autoimmunerkrankungen, Arthritis, Schuppenflechte, Morbus Crohn, Hashimoto, Allergien und viele weitere chronische Beschwerden quälen Millionen Menschen, und die Ärzte haben keine Erklärung dafür, geschweige denn eine gute Behandlungsmethode mit Heilungsaussichten.

Verborgene Krankheitsursachen erkennen und vermeiden >>>

Die erfahrene Südtiroler Heilerin Bernadette Schwienbacher zeigt, wie 12 Kräuter für ganzheitliches Wohlbefinden sorgen: Mit vielen erprobten Atem-, Mental- und Körperübungen, Anregungen für einen gesunden Biorhythmus und vor allem mit Tees, Elixieren, Rezepten und Bädern aus der Kräuterkunde. Hier weiter >>>

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Bereits wenige Tropfen reichen aus, um etwa 15 Minuten nach der Einnahme die gewünschte therapeutische Wirkung spüren zu können. Wie CBD-Öl wirkt und welche Krankheiten damit geheilt bzw. gelindert werden können…

Ein Wegbegleiter – Schätze aus der Praxis eines Naturheilarztes – Hier plaudert Dr. Karl J. Probst, vereinfacht ausgedrückt, nicht nur aus dem Nähkästchen, sondern vielmehr aus dem Schatzkästchen. In diesem “Schatzkästchen” hat sich im Laufe der Jahrzehnte durch unzählige Praxis-Erfahrungen des Autors und Arztes auf dem Gebiet der “Natürlichen Heilweisen” und ebenso durch unermüdlichen Forschens ein Wissen angehäuft, welches seinesgleichen sucht – Hier weiter >>>.



Anwendung und Wirkung >>>

Neue und natürliche Wege zur eigenen Gesundheit …

Erkenntnisse jenseits der Schulmedizin …

>>> Hier zum Vitaminum-Shop >>>

>>> Partnerprogramm >>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...