Mondkraft heute 09. Mai 2020 mit Mondkalender – Mond in Schütze

Die Mondkraft heute mit Mond in Schütze wird von einer positiven Verbindung zwischen Merkur im Stier und Pluto im Steinbock bestimmt. Gehen wir den Dingen auf den Grund! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Mond in Schütze aufsteigend

Tagesmotto der Mondkraft heute mit Mond in Schütze:

Die Wahrheit und der tiefere Sinn hinter allem sind heute die Hauptpunkte, auf die wir unser Augenmerk legen sollten. Eignen wir uns das Wissen an, was die Welt im Innersten zusammenhält und gehen wir spannenden Geheimnissen auf den Grund!

Mondkalender und Mondkraft heute mit Mond in Schütze

Bis zum frühen Nachmittag stehen wir ohne störende Konstellationen ganz unter dem Einfluss des dynamischen Mond in Schütze, so dass wir uns ganz auf die Ziele fokussieren können, die wir erreichen wollen. Es gelingt uns, alte Ängst los zulassen und unsere innere Stärke zu aktivieren, so dass wir voller Energie alles nochmal in Angriff nehmen können, was zu einem erfolgreichen Ende geführt werden soll.

Die Grundstimmung ist durch den Mond in Schütze positiv und lebensbejahend. Wir gehen offen und neugierig auf Menschen und Erlebnisse zu und sind wie immer bei dieser Mondstellung schnell zu begeistern. Mit beinahe unerschütterlichem Optimismus glauben wir zudem an das Gute im Menschen. Jupiter als Herrschplanet des Schützen, der auch der Planet des Wachstums und der Expansion ist, macht uns allerdings gefühlsmäßig recht wechselhaft und unzuverlässig, was vor allem unsere Beziehungen erschweren kann. Außerdem kann Jupiter uns zu moralischer Überheblichkeit, Besserwisserei und Größenwahn verleiten.

Wir genießen es heute mit dem Mond in Schütze ganz besonders, unseren Geist schweifen zu lassen oder in tiefschürfenden, gehaltvollen Gesprächen über den Sinn des Lebens zu diskutieren. Besonders jedoch zeichnen wir uns durch unsere Wahrheitsliebe aus. Auf die Barrikaden gehen wir jedoch, wenn wir das Gefühl haben, unsere Freiheit und Unabhängigkeit wird eingeschränkt, da wir es beim Mond in Schütze nicht ertragen können, eingeengt oder in starre Alltagsroutinen gepresst zu werden!

Geben wir unserem Drang nach Freiheit nach, denn die Unabhängigkeit von anderen führt uns erfolgreich auf neue Wege, wenn wir nicht unbedacht einfach lospreschen. Das Motto beim Mond in Schütze sollte deshalb immer lauten:

Erst denken – Dann handeln!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mond in Schütze

Am Nachmittag beginnt dann die positive Konstellation zwischen Merkur im Stier und Pluto im Steinbock zu wirken, die sich um 14.35 Uhr zu einem Trigon verbinden. Dieses Merkur Pluto Trigon sorgt für Willensstärke und Konzentration, aber wir können auch durch diesen Merkur-Pluto-Einfluss bis zum Kern einer Gegebenheit vordringen.

Wir wollen alles in der Tiefe erfassen und begreifen, daher betrachten wir die Welt sowie den Lebenskreislauf als energetischen Fluss. Wir sehen bei Allem, was sich derzeit ereignet nicht nur die Wirkung, sondern sind zudem fähig, den wahren Ursprung zu ergründen und auch zu verstehen. Gehen wir deshalb den Dingen um uns herum auf den Grund, um wahre Erkenntnis zu erlangen!

In Acht nehmen müssen wir uns lediglich am Abend, da ab 19.18 Uhr der Mond in Schütze im Quadrat zu Neptun in Fische steht. Während dieser Konstellation schätzen wir einerseits bestimmte Situationen falsch ein und andererseits machen wir uns das Leben leicht, indem wir die Dinge weniger ernst nehmen.

Ab 21.17 Uhr kann dann eine Opposition zwischen dem Mond in Schütze und Venus in Zwillinge noch kurz vor dem Muttertag für Unruhe in der Familie sorgen, denn wir sind bei dieser Verbindung hypersensibel und daher leicht verletzlich. Zudem reagieren wir oft übertrieben emotional und so kann unser Empfindlichkeit der Auslöser sein, dass es zu emotionalen Konflikten im familiären Umfeld kommt.

Achten wir auch darauf, dass wir in Diskussionen sachlich bleiben und nicht durch verletzende Worte unnötige Konflikte provozieren, die den morgigen Muttertag belasten würden!

Mondkraft heute mit Mond in Schütze und Neptun in Fische



Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane



Gesundheit und Wohlbefinden mit der Mondkraft heute

Kraftvolle Mond-Magie der Mondkraft heute



Der Mond in Schütze verleiht noch einmal eine Portion Optimismus. Das soll natürlich nicht heißen, dass man die Realität einfach ausblenden kann, sondern man soll sich mit den Fakten befassen und nötigenfalls Konsequenzen daraus ziehen. Positives Denken fördert letztlich den Erfolg.

Mondkalender und Mondkraft heute beim Mond in Schütze

Was die Mondkraft heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit Mond mit Schütze besonders gut:

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Der abnehmende Schütze-Mond unterstützt die Bekämpfung von Blattläusen. Ein effektives Hausmittel gegen Blattläuse ist Schmierseife.

Gesundheits-Tipp – Da an Schütze-Tagen das Wetter gerne umschlägt, spüren wir dies oft im Rücken. Massagen haben dann besonders gute Chancen, um Verspannungen und Verkrampfungen zu lösen.

Fitness – Der Mond in Schütze macht so richtig Lust auf Bewegung. Dem Bewegungsdrang sollten wir auch nachgeben, aber in einem vernünftigem Rahmen, denn sonst drohen Muskelkater oder gar ein Hexenschuss.

Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden.

Allgemeines Wohlbefinden – Die Entgiftungsbereitschaft des Körpers ist beim abnehmenden Mond erhöht. Fußpflaster zur Entgiftung wirken über Meridiane an den Fußsohlen und entgiften dadurch alle Organe.

Tagestipp – Optimismus und Zuversicht prägen diesen Tag – Lassen wir uns begeistern und unternehmen wir alles, was Spass macht.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Schütze vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert.

Umtopfen – Beim Mond in Schütze heißt es Hände weg von den Pflanzen. Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage in Ruhe lassen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute beim Mond in Schütze einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die Mondkraft für alle Sternzeichen und den täglichen Mondkalender

Selbstversorgung

