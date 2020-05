Einer der Schlüssel auf dem Weg zu einem friedlichen, gesunden und lebensbejahenden fröhlichen Menschen ist das Wieder-Fühlen-Lernen deiner Gefühle.

Wir haben seit frühester Kindheit unsere Gefühle (Emotionen) wie Angst, Trauer, Wut, Ohnmacht, Scham, Schuld, Verlassenheit, Neid, Eifersucht u.a. durch unsere Gedanken (als Reaktion auf unsere Umwelt) selbst erschaffen.

Danach hat uns niemand gezeigt, wie wir mit diesen Gefühlen umgehen können.

Deine Gefühle liebevoll fühlen, annehmen und verwandeln lernen

Unsere Eltern wussten es selbst nicht und so hörten wir Sätze wie „Du musst doch keine Angst haben (oder ‚traurig sein’).“ Daraufhin haben wir diese Gefühle selbst als unangenehm und schlecht (besonders Wut, Neid, Eifersucht u.a.) abgelehnt, uns selbst dafür verurteilt und diese Gefühle systematisch verdrängt.

Oft drängen diese Gefühle erst Jahrzehnte später wieder an die Oberfläche (ausgelöst durch Krisen oder unsere ‚Knöpfe-Drücker’) und wünschen sich sehnlichst, von uns endlich bejahend gefühlt zu werden. Solange wir dies nicht tun, können sie unseren feinstofflichen Körper nicht verlassen.

Es sind langsam schwingende Energien, die als unsere Schöpfungen von uns gefühlt und angenommen werden wollen.

In vielen meiner Meditationen, besonders die mit dem kleinen Kind in uns, das diese Gefühle erzeugt, empfunden und abgelehnt hat, kann jeder diese Gefühle verwandeln (d.h. in die hohe Schwingung von Freude und Liebe transformieren) lernen, so dass wir frei sind davon.

Solange du jedoch versuchst, sie ‚weg zu machen’, können Sie deinen Körper nicht verlassen. Nimm dir regelmäßig Zeit zum bejahenden Fühlen deiner Gefühle. Sollte es dir nicht gelingen, nimm dir für zwei, drei Sitzungen einen Transformations-Therapeuten, der dich in diese und durch diese Gefühle hindurch begleitet.

Gefühle wollen gefühlt werden.

Es ist nichts Schlechtes.

Wir kamen u.a. auf die Erde, um intensive Gefühlserfahrungen zu machen, die wir als Engel bzw. Geistwesen nicht machen können.

Nimm dir Zeit für den Weg nach innen, für das bejahende Annehmen deiner Gefühle, am besten täglich, um 30 Minuten nach innen zu gehen und dich deinen Gefühlen zu widmen…

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

