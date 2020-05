Nach wochenlangem Grundrechteentzug versucht man uns nun unter dem Deckmantel der Gesundheit, die Impfung gegen Corona als nahende Erlösung zu verkaufen.

Seit Wochen läuft die Propagandamaschine und versucht uns einzubläuen, dass es bei Covid-19 ohne Gesundheit keine Freiheit und Selbstbestimmung mehr geben könne.

Gesundheit aber sei unabdingbar an die Segnungen der Pharmaindustrie geknüpft. Ein ganzes Volk wird bis zur Zahlung des Lösegelds in Form einer Impfung oder „Heilbehandlung“ in Geiselhaft gehalten.

.

Biophysiker Andreas Kalcker, wagt es in Bezug auf angeblich unheilbare Krankheiten, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab – hier weiter.

In Geiselhaft für die Gesundheit:

Ohne erlösende Impfung keine Freiheit und Selbstbestimmung

In Vergessenheit gerät, dass Behandlungen bei Virusinfektionen stets mehr versprachen als hielten. Die neuen Surrogate sind dabei womöglich sogar gefährlicher als die alten, mit denen man uns bisher abgespeist hat.

Der Begriff „Surrogat“ ist heute weitgehend aus dem Sprachgebrauch verschwunden. Wen wundert es. Minderwertige Ersatzstoffe haben schließlich nur in der Not Hochkonjunktur.

Auf dem Teller hatten seit wenigstens 60 Jahren zunehmend die Originale den Lachsersatz, den Kunsthonig und die Trüffelattrappen ersetzt. Wildlachs, Manuka-Honig und Trüffel aus dem Perigord waren angesagt.

Ganz unbemerkt lassen wir uns inzwischen andernorts wieder mit Surrogaten abspeisen. In der Pharmabranche herrscht seit Jahrzehnten Ebbe. Allerdings nicht im Portemonnaie, sondern im Portfolio.

Wirksame Medikamente und wirksame Impfstoffe fehlen bei nahezu allen häufigen Krankheiten.

Um dies zu vertuschen, verkauft uns Big Pharma Surrogaterfolge als heilsame Medizin.

Eigentlich sollten Cholesterin- und Blutdrucksenker, Gerinnungs- und Entzündungshemmer Krankheiten vertreiben und weniger Menschen sterben. Da das aber nicht eintritt, begnügt man sich damit, die Verbesserung der Blutwerte zu preisen und es als Erfolg zu verkaufen, wenn weniger Cholesterin oder Eiweißverbindungen als Surrogatparameter im Blut schwimmen.

Die Freude über „Normalwerte“ tritt an die Stelle von weniger Krankheitstagen.

Dieses Spiel mit gezinkten Karten betreiben die Pharmagaukler und deren Pressesprecher im Gewand von Journalisten auch bei „Covid-19“. Der Erfolg ist nah, ein vielversprechendes Medikament wird zugelassen: Remdesivir! Nach positiven Tierversuchen und günstigen Laborbefunden war es bei Ebola am Menschen krachend durchgefallen (1).

Dennoch wird es seither als „Ebola-Medikament“ geführt. Richtiger wäre es, vom „Ebola-Versager“ Remdesivir zu sprechen.

Das würde Hoffnungen für die Behandlung von „Covid-19“ schon einmal auf das realistische Maß schrumpfen lassen.

Aber der teuer entwickelte Ladenhüter soll jetzt richtig Geld einspielen. Am besten positiv getestete Menschen frühzeitig mit der nebenwirkungsträchtigen Substanz behandeln, dann lassen sich hohe „Erfolgsraten“ erzielen, da bereits ohne Medikament 80-90% keine ernsthaften Symptome entwickeln.

Das „Ebola-Medikament“ wäre dann noch zum „Covid-Medikament“ geadelt.

Des Pharma-Kaisers neue Waffen — ohne sichtbaren Erfolg, aber teuer.

.

Der Naturheilarzt Dr. Karl Probst ist für seine alternativen Heilmethoden bekannt und zeigt uns eine völlig neue Sichtweise auf das Corona-Virus. In Zeiten von Corona macht uns Dr. Probst klar, dass unsere Geisteshaltung einer Korrektur bedarf, auch wenn dies nicht angenehm für uns ist – hier weiterlesen >>>.

Auch bei dem bereits im Drehbuch vorgesehenen „Durchbruch“ für einen Impfstoff wird diese Inszenierung ablaufen.

Nicht das Ausbleiben einer Erkrankung wird die Nagelprobe für den neuen Impfstoff: der Nachweis von Antikörpern und eine Antwort der sog. T-Zellen in einer Blutprobe reichen als Surrogate aus.

Wen interessiert dann, ob diese Blutveränderungen fassbar eine Krankheit verhindern und wie lange dieser vermeintliche Schutz bestehen würde.

Sind erst einmal 83 Millionen Deutsche geimpft und virale Atemwegsinfektionen trotzdem nicht seltener, dann muss wohl wieder ein neues Virus unterwegs sein…

Eigentlich kann man einen Impfstoff erst nach einer jahrelangen Beobachtungszeit seriös zulassen.

Erst dann weiß, man ob er eine tatsächliche und nachhaltige Immunität bewirkt. Aber das ist für eine Zulassung gar nicht nötig.

Impfstoffe müssen die Zahl der Erkrankungen, gegen die geimpft wird, nicht messbar vermindern. Der schöne Schein von messbaren Antikörpern im Blut genügt, um die Krankenversicherungsbeiträge zu plündern. So weit, dass für wirklich notwendige und nützliche Behandlungen oder gar für Pflege noch ausreichend Geld bleibt.

Selbst unter Annahme eines Discountpreises von 100 Euro pro „Covid“-Test werden unsere Zwangsbeiträge um fast 10 Milliarden Euro pro Jahr belastet. Die vermeintlich heilsame Impfung kostet dann noch einmal einen ordentlichen zweistelligen Milliardenbetrag zusätzlich.

Und dann gibt es ja noch zahllose weitere Viren, vor denen wir auch geschützt werden müssten…

Gar nicht davon zu sprechen, dass die vermeintlichen Impfstoffe hohe gesundheitliche Risiken beinhalten.

Im Gegensatz zu den traditionellen Impfstoffen können die neuen Impfungen mit Nukleinsäureketten (sogenannte Boten-RNA = mRNA) auch in die Zellen eindringen und in die Steuerung unserer Gene eingreifen.

Eine Mission mit völlig unklaren langfristigen Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Ein unkalkulierbares Risiko, ohne dass eine grippeartige Erkrankung zuverlässig verhütet werden kann!

.

Gemeine Viren lauern an jeder Ecke. Da liegt die Frage nahe:

Warum sind wir eigentlich noch nicht tot? – hier weiter.

Immunität produziert unser Immunsystem kostenlos und effektiver bei jeder überstandenen Infektion.

Der Pharmaindustrie neue Waffen sind nicht nur luftige Versprechen, sondern höchst bedenklich. Big Pharma stört dies wenig, da Impfkrankheiten seit Jahrzehnten vertuscht werden und neue Krankheiten durch Impfungen nur das Geschäft mit dem menschlichen Körper weiter anfachen.

Erkennbar daran, dass niemand seriös die tatsächliche Häufigkeit von Impfkrankheiten angeben kann, da diese nicht aktiv erfasst werden (2).

Besser fürs Geschäft als erfundene Kranke sind sowieso wirkliche Kranke. Und solange diese den Zusammenhang nicht erkennen, werden die Menschen erneut ihr Heil bei Ärzten und der Pharmachemie suchen.

Für ein glückliches und produktives Leben in Gesundheit wird dann allerdings die verbleibende Zeit nicht mehr ausreichen.

Die Alpenschau bedankt sich bei Rubikon!

Quellen und Anmerkungen:

(1) Mulangu S et al.: A Randomized, Controlled Trial of Ebola Virus Disease Therapeutics. N Engl J Med 2019; 381(24):2293-2303

(2) Robert Koch-Institut, Berlin

Den ersten CBD-Händlern wurde von den Landratsämtern bereits der Verkauf von CBD-Öl verboten. Und das obwohl wissenschaftliche Studien die positiven Effekte von Cannabidiol auf zahlreiche Krankheitsbilder längst bestätigt haben. Sorgen Sie vor und legen Sie sich rechtzeitig einen Vorrat an! – Premium CBD-Öl hier noch erhältlich >>>.

In diesem umfassenden Buch zur Krisenvorsorge instruiert Walter Dold die Leser nüchtern und ohne jegliche Verschwörungstheorien, wie sie sich rundum auf kleinere und größere Katastrophen vorbereiten können – Hier weiter.

Die Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfungen und möglicherweise auch ein Chippen von Menschen zu erwirken – und dabei noch richtig Kohle zu machen. Und es existiert ein Plan! – hier weiter.

Die Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfungen und möglicherweise auch ein Chippen von Menschen zu erwirken – und dabei noch richtig Kohle zu machen. Und es existiert ein Plan! – hier weiter.

Die politischen Eliten haben eine Vision von einem neuen europäischen Menschen, von einem neuen Europa. Europa begeht Selbstmord – zumindest haben sich seine politischen Führer für den Selbstmord entschieden. Ob die Bürger Europas diesen Weg gehen wollen, ist freilich eine andere Frage – hier weiter.

Immer mehr Menschen fürchten um ihre Existenz. Führende Experten aus Wirtschaft, Finanzen und Politik sehen die Gefahr von Pleitewellen und Insolvenzen, wenn die Krise nicht unter Kontrolle gebracht wird – Bereiten Sie sich jetzt vor, bevor es zu spät ist! – Hier weiter.

Viele fragen sich, wann Corona denn „vorbei sein wird” und wann in die Welt nach Corona die Normalität zurückkehrt. Die Antwort: Niemals. Es gibt historische Momente, in denen die Zukunft ihre Richtung ändert. Die Welt wie wir sie kennen, löst sich gerade auf. Doch dahinter fügt sich eine neue Welt zusammen, deren Formung wir zumindest erahnen können – hier weiterlesen.

Krisen haben etwas Beunruhigendes, oft werfen sie uns aus der Bahn. Was in einem Moment noch in Ordnung war, ist schon im nächsten vollkommen in Frage gestellt. Wir haben jetzt, die Chance sowohl unser Leben, als auch unsere Einstellung neu zu überdenken – hier weiter.

Unsere Welt befindet sich am Rande des Abgrunds: Glaubenskrise, Untergang des Abendlandes, moralischer Relativismus und entfesselter Kapitalismus. Im Bewusstsein der Tragweite der aktuellen Krise zeigt Kardinal Robert Sarah auf, dass es möglich ist, einer höllischen Welt ohne Hoffnung zu entrinnen – hier weiter.

Angsterzeugung ist ein Herrschaftsinstrument, und Techniken zum Erzeugen von gesellschaftlicher Angst gehören zum Handwerkszeug der Macht. Angst führt zu einer massiven Verengung des Aufmerksamkeitsfeldes und des Denkens; eine kollektive Angsterzeugung lässt sich daher nutzen, um je nach Bedarf der machtausübenden Vorgänge für die Öffentlichkeit unsichtbar zu machen.

Wie Sie und die Masse manipuliert werden können, zeigt Prof. Dr. Rainer Mausfeld in “Angst und Macht“ – hier weiter.

Eine eindrucksvolle und tiefgründige Dokumentation über Mythos, Hintergründe und Tatsachen dieser viel diskutierten, alternativen Heilmethode. Magic Pills offenbart dem Zuschauer neue und faszinierende Einblicke in die Welt der Homöopathie – hier weiter.

Die Homöopathie hat sich in Deutschland als die beliebteste Alternative zur Schulmedizin etabliert. Sehr wirksam und dabei frei von herkömmlichen Nebenwirkungen sind die preiswerten Globuli besonders geeignet zur Selbstmedikation. Der clevere Ratgeber für fast alle Lebenslagen – hier weiter.

Wer auf Medikamente angewiesen ist, dem läuft oft bereits bei der Lektüre des Beipackzettels ein kalter Schauer über den Rücken: Nebenwirkungen können die Lebensqualität der Betroffenen erheblich einschränken. Kleine, aber gezielte Änderungen in der Lebensführung und der Ernährung können zusammen mit bewährten Heilkräutern die Nebenwirkungen von Medikamenten spürbar lindern – hier weiter.

Die Massnahmen gegen Corona stoppen die Wirtschaft von allen Seiten – Arbeitslosigkeit und Insolvenzen sind an der Tagesordnung. Die Wirtschaftszahlen aus Deutschland, den USA und dem Rest der Welt sind verheerend. Die wirtschaftliche Situation spitzt sich dramatisch zu und stellt die Finanzkrise von 2008 bei weitem in den Schatten – hier weiterlesen.

In diesem umfassenden Buch zur Krisenvorsorge instruiert Walter Dold die Leser nüchtern und ohne jegliche Verschwörungstheorien, wie sie sich rundum auf kleinere und größere Katastrophen vorbereiten können – Hier weiter.

Wie du die Corona-Krise als Chance wahrnimmst

und gestärkt daraus hervorgehst – hier weiter>>>.

Erfolgsautor Helmut Roewer, ein profunder Kenner der politischen Situation in den USA, beleuchtet die Angriffe und Putschversuche im Detail. Minutiös analysiert er amtliche Quellen, FBI-Akten und Insiderberichte. Was er ans Tageslicht bringt, widerspricht fundamental dem, was uns von den Massenmedien hierzulande über Donald Trump tagtäglich aufgetischt wird – hier weiter.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – Anleitung zum Selberdenken >>>.

Als ausgestiegener Insider erzählt Dr. Peter Yoda erstmals, wie Patienten und Ärzte täglich betrogen werden. Mit schockierenden Einsichten erklärt er, welche unglaublichen Systeme dahinterstehen und wie Regierungen und Pharmafirmen über Leichen gehen. Dr. Yoda zeigt hemmungslos auf, wie falsch und gefährlich die heutige Medizin ist. Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden – nichts für schwache Nerven! – hier weiter.

Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt uns eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung – Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

Es gibt kaum einen Vorgang in unserem Körper und ebenso kaum eine Krankheit, bei der Vitamin C nicht eine signifikante und positive Rolle spielt – hier weiter.

CDL ist die Abkürzung für Chlor-Dioxid-Lösung – eine “goldene Lösung”, die innerhalb kurzer Zeit Krankheitserreger, Bakterien, Legionellen, Sporen, Algen, Pilze und sogar Viren aller Art bekämpft und bereits seit Langem als bewährtes und ungefährliches Mittel zur Trinkwasserreinigung und damit zum innerlichen Gebrauch zugelassen ist.

Anwendung und Wirkung – Dr. med. Antje Oswald klärt auf >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Von Profis entwickelt, in Deutschland zugelassen: Der Piexon JPX6 Jet Protector mit 4 Schuss Speedloader! Beim neuen JPX6 wird der Pfeffer-Wirkstoff mithilfe einer Treibladung auf eine Geschwindigkeit von bis zu 290 Stundenkilometern beschleunigt und erreicht so eine unübertroffene Reichweite von bis zu 7 Metern.

Größtmögliche Sicherheit auf größtmögliche Distanz: Mit dem Jet Protector kein Problem! – hier weiter.

Wenn der Strom für längere Zeit ausfällt, dann ist der Der Primus OmniFuel Mehrstoffkocher die perfekte Alternative, sich weiterhin mit warmer Mahlzeit zu versorgen. Intensiv wurde er über viele Jahre hinweg getestet und hat sich bei zahllosen Expeditionen bewährt. Er ist extrem robust, zuverlässig, leistungsstark und besteht auch unter härtesten Bedingungen: extreme Höhen, sehr niedrige oder auch hohe Temperaturen – hier mehr Informationen >>>.

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter>>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann >>> erfahren Sie hier >>>.

Das unterdrücke Heilmittel der Natur kann jedem helfen – Die wichtigsten Wirkungsweisen und die richtige Anwendung von DMSO – HIER >>>

99,9 % reines DMSO – HIER >>>

Die Öffnung des Dritten Auges war seit jeher ein Hauptanliegen aller Geheimlehren. Die Mysterienschulen des alten Ägypten, der Buddhismus, die Tibeter, Schamanen und Druiden beschreiben alle eingehend das Dritte Auge – mehr hier.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! >>> hier weiter >>>.



Anwendung und Wirkung >>>

Thorsten Schulte demaskiert in diesem Buch die Geschichtsschreibung der Sieger, deckt Unwahrheiten, Halbwahrheiten und das Weglassen wichtiger Fakten in unseren Medien auf.

Er entlarvt das verzerrte Geschichtsbild, das immer noch zu einem Schuldkomplex der Deutschen mit verheerenden Folgen führt. Erst dadurch wird seine Gefahrenanalyse in diesem Buch für das heutige Deutschland verständlich.

Wir müssen unsere Geschichte kennen – und zwar die wahre Geschichte – hier weiter >>>.

Ein Insider enthüllt, welche höchst raffinierten und hinterhältigen Mechanismen eingesetzt werden, die uns alle versklaven und auf wie viele Menschen die Weltbevölkerung von der Elite reduziert werden soll. Sie glauben, Sie wüssten als aufgewachter “Bürger” tatsächlich bereits über alles Bescheid? Dann werden Sie spätestens hier eines Besseren belehrt! >>> hier weiterlesen >>>

Allergien, Migräne, Schlafstörungen und sogar Krebs – viele chronische Krankheiten haben keine körperlichen, sondern seelische Ursachen und können allein durch deren Aufdeckung und »Neuinterpretation« zum Verschwinden gebracht werden. Finden Sie selbst heraus, was hinter Ihrer Krankheit steckt, und gewinnen Sie die Kontrolle über Ihre Gesundheit zurück! – Hier weiter.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...