Tagesenergie heute am 04. Mai 2020 – Fluss des Lebens

Die Tagesenergie heute schenkt uns die Möglichkeit, uns auf dem Fluss des Lebens treiben zu lassen. Wir erhalten einen neuen Schub an Lebensenergie, der unsere Lebenskraft stärkt!

Spüre diesen Fluss des Lebens in dir und lasse dich treiben. Fließe mit der Strömung, wenn das Leben dich tragen soll und du erfüllt mit neuer Lebensenergie alle Widrigkeiten besiegen kannst. Kämpfe gegen den Strom, wenn es gilt gegen Unrecht anzugehen, aber schwimme niemals gegen den Strom nur um deiner Gegenwart zu entkommen.

Ein Fluss steht nie still, er ist immer in Bewegung. Mal reißend, mal vollkommen ruhig, aber nie im kompletten Stillstand. So wie du nie komplett still stehst, es geht immer weiter. An machen Tagen in Siebenmeilenstiefeln, an anderen im Schneckentempo.

Erfüllt mit neuer Lebenskraft kannst du zu mentaler und körperlicher Gesundheit gelangen und einen Energiemangel ausgleichen!

Es wird Zeit, dass du dich von deinem inneren Widerstand löst. Siehe deine schmerzhafte Lebenssituation nicht länger als Feind. Begegne allen Dingen mit Liebe und Achtsamkeit. Gib dich dem Fluss des Lebens hin und überwinde deine Angst. Schaffst du das, dann wird dein Leiden signifikant sinken..

Lasse eventuelle alte Wunden den Raum sich zu schließen und trage sie nicht mit in das neue Jahr. Sich selbst und anderen vergeben zu können, ist auch die Grundlage für die Überwindung von Krankheit und Leid.

Affirmationen von Louise Hay helfen dir, Selbstzweifel und Negativität zu überwinden, um zu einem neuen Leben im Licht zu finden. “Das Leben ist wirklich sehr einfach. Was wir geben, bekommen wir zurück.” Louise Hay

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Neue Lebensenergie – Der Fluss des Lebens

Unsere Lebensenergie bestimmt über unser Wohlbefinden, unsere Leistungsfähigkeit, unsere Vitalität, unsere Gesundheit und letztlich auch über unsere Lebenszeit. Ein Mangel an Lebensenergie kann vielfältige Beschwerden auslösen und nachweislich ist fast jede Erkrankung auf einen Energiemangel zurückführen.

Die Energie folgt der Aufmerksamkeit! Vermeiden wir, zu oft auf die negativen Dinge zu schauen, die uns nur runterziehen und wertvolle Lebensenergie und Lebenskraft kosten.

Nehmen wir die positiven Schwingungen der Tagesenergie heute auf und begeben wir uns im Fluss des Lebens auf einen neuen Weg voller Leichtigkeit und Lebensfreude.

Das Leben ist eine Berg- und Talfahrt, wo es stets hinauf und dann wieder hinab geht. Nichts währt ewig, denn alles ist in Bewegung und alles ändert sich im Fluss des Lebens. Immer wieder und es gibt nichts was wir dagegen tun können.

Alle Veränderungen, die sich nun zeigen sind ein Segen für uns, denn sie formen unseren Charakter. Sie schenken uns Weisheit und sie bereichern unsere Seele. Stillstand lässt unser Wachsen stagnieren. In unserem Leben brauchen wir Veränderungen um zu lernen und zu erkennen.

Jeder von uns hat ein inneres Skript, ein persönliches Narrativ, das sein Verhalten, seine Entscheidungen und seine Denkweise beeinflusst.

