Tagesenergie heute am 02. Mai 2020 – Heilung durch Selbstheilung

Die Tagesenergie heute schenkt einen Tag der Heilung und aktiviert durch die heilenden Energien unsere Kraft zur Selbstheilung. Üben wir uns in Achtsamkeit, um Körper, Geist und Seele in harmonischen Einklang bringen zu können!

Alles was in unserem Leben disharmonisch ist, drängt uns heute zur Heilung. Die Tagesenergie heute stellt uns somit einzigartige Energien der Heilung auf allen Ebenen zur Verfügung. Widmen wir unsere ganze Achtsamkeit der Aktivierung unserer Selbstheilungskraft, damit wir uns von Altlasten und gesundheitlichen Beeinträchtigungen befreien können. Diese wundervollen Heilungs-Energien erschaffen die optimale Voraussetzung, um Körper, Geist und Seele in einen harmonischen Einklang zu bringen.

Die Energien der Heilung schenken uns auch kraftvolle Unterstützung auf emotionaler Ebene. Alle alten Denk- und Glaubensmuster können losgelassen werden und wir erkennen toxische Energien, die es aufzulösen gilt, damit Körper UND Geist Heilung und Entgiftung erfahren können.

Wir können mithilfe der heilenden Tagesenergie jeden Schmerz abschalten und nicht zuletzt alles was in uns ist, der Selbstheilungskraft übergeben!

Zur Zeit ist so mancher von uns von starken Emotionen erfüllt. Gefühle ändern sich plötzlich oder kochen hoch und manch einer ist selbst überrascht, wie heftig man reagiert. Erwartungen, Vorstellungen und Enttäuschungen, auch lange zurückliegende – prallen aufeinander und führen zu Konflikten.

Alles was hilft, sich geborgen, angenommen und geliebt zu fühlen und sich seiner Bedürfnisse bewusst zu werden, unterstützt die emotionale Heilung! Der Mediziner Deepak Chopra und der Neurowissenschaftler Rudolph Tanzi zeigen uns, welche entscheidende Rolle unser Bewusstsein dabei spielt, unser Immunsystem zu stärken und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren.

Das heilende Selbst aktivieren >>>.

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Die Energien der Heilung fördern auch unsere Liebesfähigkeit, damit wir durch die Kraft der Selbstliebe unsere Selbstheilungskraft auf allen Ebenen auslösen können. Um liebesfähig zu sein, müssen wir jedoch lernen, uns selbst entspannt im eigenen Körper zu fühlen!

Die wichtigsten kosmischen Gesetze zur Aktivierung unserer Selbstheilungskraft sind Selbstliebe und Dankbarkeit. So gilt es insbesondere zu lernen, die schöpferische Tatkraft der Energien der Heilung in uns zuzulassen, um einen harmonischen Umgang mit uns selbst zu finden.

Viele von uns haben ihr Urvertrauen verloren. Sie fühlen tiefe Zweifel an sich selbst und tun sich schwer, sich auf andere Menschen einzulassen. Obwohl sie sich besonders anstrengen, fühlen sie immer wieder die Ablehnung, die ihnen entgegen schlägt.

Unverarbeitete Emotionen zeigen sich als wiederkehrende Blockaden wie Spannungen im Kopf und Körper, als Gefühl wie einen Stein in sich zu haben, einen Strudel oder ein schwarzes Loch. Diese Symbole sollen uns auf einen inneren Knoten aufmerksam machen.

Wenn wir erkennen, dass emotionaler Schmerz genauso Teil unseres Lebens ist wie die Emotionen von Freude und Glück, dann können unsere seelischen Verletzungen langsam heilen.

Für alle, die das Gefühl haben, so, wie sie sind, nicht “richtig” zu sein muss seine emotionalen Wunden heilen. Wer etwa an unerklärlichen Schuldgefühlen leidet, eigene Bedürfnisse kaum benennen kann, keine Grenzen setzen kann oder seinen Körper nicht spürt, muss seiner Gesundheit zuliebe reagieren.

Heile deine alten Wunden >>>.

