Während die Welt wie gebannt die Coronakrise verfolgt, ereignen sich im globalen Finanzsystem Dinge von großer Tragweite, die einen Finanzcrash nach sich ziehen.

Die Probleme im Finanzsektor haben jedoch bereits lange vor der Pandemie bestanden und hätten auch ohne sie fatale Folgen gehabt.

Das Virus dient denjenigen, die den Finanzsektor beherrschen, als willkommener Helfer. Von alledem erfährt die internationale Öffentlichkeit jedoch so gut wie nichts.

Stattdessen lenken Medien und Politik die Aufmerksamkeit der Menschen ausschließlich auf die Corona-Pandemie.

Ernst Wolff: Coronakrise, Finanzcrash, Profiteure, die WHO und die Rolle von Bill Gates

Um die Hintergründe des historischen Umbruchs zu verstehen, ist es wichtig, sich von dem zurzeit am meisten verbreiteten und von den Medien am stärksten geförderten Irrtum zu lösen, all das habe ursächlich etwas mit dem neuartigen Corona-Virus zu tun.

Fakt ist, es zieht seit einigen Wochen alle Aufmerksamkeit der Menschen auf sich und ermöglicht der Finanzelite so, die eigene Agenda weitgehend ungestört zu verfolgen.

Der mittelständischen Wirtschaft wir dabei der Boden unter den Füßen weggezogen, weil jede denkbare Maßnahme ergriffen wird, um vom inzwischen unvermeidbaren Wirtschafts- und Finanzcrash maximal zu profitieren.

Keine der getroffenen Maßnahmen dient der Mehrheit der arbeitenden Menschen und keine trägt dazu bei, das gegenwärtige System zu stabilisieren.

Im Gegenteil: Die Maßnahmen beschleunigen seinen Untergang und verhelfen denjenigen, die es zurzeit plündern dabei, bei einem Neustart in der ersten Reihe zu stehen.

Dieser Neustart wird aber mit Sicherheit Massenarbeitslosigkeit, das Ende großer Teile des Mittelstandes, eine drastische Senkung des Lebensstandards der Bevölkerungsmehrheit und eine weitere Explosion der sozialen Ungleichheit mit sich bringen.

Man muss dabei auf Seiten der Betroffenen mit Widerstand rechnen und – als Antwort darauf – von Seiten der Politik mit repressiven Maßnahmen.

Es sollte einem zu denken geben, dass alle getroffenen Maßnahmen – Kontaktsperren, Versammlungsverbote, Reisebeschränkungen und Grenzschließungen – unter dem Vorwand des Schutzes der Bevölkerung vor einer Pandemie durchgeführt wurden.

Bezeichnenderweise aber von genau den Politikern, die in der Vergangenheit alles dafür getan haben, unsere Gesundheitsversorgung durch immer neue Sparmaßnahmen zu untergraben.

Sofern niemand sie stoppt, werden wir sehr wahrscheinlich schon bald erleben, wie uns ein auf die Finanzelite und ihre Bedürfnisse zugeschnittenes neues System aufgezwungen wird.

In folgendem Interview mit dem Finanzexperten und Autor Ernst Wolff erfahren wir alles über die wirtschaftlichen Auswirkungen und Profiteure des Coronavirus und wie der Kapitalismus, insbesondere der Finanzsektor, das Gesundheitswesen beeinflusst.

Ernst Wolff geht dabei auch auf die Geschichte und Politik hinter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein und klärt über die Rolle der Bill & Melinda Gates Foundation auf.

Er bietet mögliche Lösungen wie ein universelles Grundeinkommen, spricht über politischen Aktivismus und die Bedeutung unabhängiger Medien in dieser unruhigen und gefährlichen Zeit.

Ernst Wolff: Coronakrise, Finanzcrash, Profiteure, die WHO und die Rolle von Bill Gates

Quellen: KenFM und acTVism Munich – Die Alpenschau bedankt sich!

Folge der Alpenschau per Email

