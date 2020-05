Was passiert gerade? Spürt ihr die Veränderungen auch?

Die Dimensionen überlagern sich nun zusehends, fließen ineinander und viele spüren, dass sich durch neue Schwingungen gravierende Veränderungen Bahn brechen.

Dies trägt viel zu eurer Verwirrung bei und dem Gefühl nicht mit beiden Beinen festen Boden zu spüren, so dass ihr euch oft fühlt wie entwurzelt.

Wie sehr ihr auch versucht, euch am alten materiellen Erdenweg zu orientieren, ihr werdet den Eingriff in euer Energiesystem durch die neuen Dimensionen nicht verhindern können.

Seid euch gewiss, ihr wachst in eure Schritte hinein, ihr dehnt euch aus in eurem Tempo.

NEUE SCHWINGUNG UND BEWUSSTE WAHL

Erst einmal treten einige in das Neue ein und tanzen ihren eigenen Tanz. Und sodann, wenn da Stabilität und eine wahre innere Stille euch ausfüllt, so dann wird eure Energie für die anderen spürbar und dies ist, was die Herzen aufschließt.

Aber ihr könnt nicht die anderen mitnehmen, wenn sie es entscheiden noch für den Moment da zu verbleiben, wie sie es in alter Erde gewohnt sind.

Es sind da nun Zeiten, wo deutlicher hervor tritt, wo sich jeder von euch auf seiner Reise befindet. Doch dies ist nur in der Übergangsphase so. Es geht nun darum, euch den Mut zu geben, in eurem Eigenen Sein verankert zu bleiben.

Zu wissen, was euch die wahre Freude gibt und euch danach auszurichten. Und sodann werden alle Herzenstüren nach und nach aufgehen.

Jedes Wort, ihr Geliebten, begleiten Schwingungen, jedes Tun, jede Handlung, jede Geste verbreitet Schwingung.

Wenn ihr euch dessen ganz bewusst seid, könnt ihr der Meister der Energien sein und nicht ihr Spielball.

