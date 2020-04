Tagesenergie heute am 30. April 2020 – Polarität

Die Tagesenergie heute hat die Polarität als Herausforderung zum Thema. Es stehen uns gegensätzliche Energien zur Verfügung, die zur Verwirklichung des Lebens beitragen!

Das göttliche Sein will sich selbst erfahren und dazu braucht es die Polarität. In unserer Welt erkennen wir immer zwei Aspekte. Zur Beschreibung von zwei Aspekten kennen wir die beiden Wörter Polarität und Dualität. Diese bedeuten jedoch nicht dasselbe. Armin Risi beschreibt in seinem Buch: „Ihr seid Lichtwesen“, sehr schlüssig den Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen.

Die Polarität zeigt sich in immer in gleichwertigen Gegenteilen. Diese verkörpern die Harmonie, das natürliche Gleichgewicht der Schöpfungsordnung. Wir kennen die zwei Pole einer Kugel, Nord- und Südpol unserer Erde, oben und unten, den Plus- und Minuspol in der Elektrizität. Auch Tag und Nacht, Yin und Yang, Raum und Zeit, männlich und weiblich sind Beispiele für solche Pole.

Die Polarität ist eine Herausforderung, die uns lehrt, die Dinge nicht mehr zu bewerten, denn alles hat seine Richtigkeit auf unserem Weg zur Ganzheit!

Wenn wir jedoch mit Widrigkeiten zu kämpfen haben und wir die einen harmonischen Ausgleich durch die Kraft der Polarität nicht herstellen können, dann handelt es sich um Fremdenergien, die wie Sabotageprogramme wirken und deinen Wesenskern negativ beeinflussen.

Mit vielen Übungen und Ritualen können wir gute Verbindungen gezielt stärken und uns von den Energieschnüren lösen, die uns blockieren.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Die harmonische Kraft der Polarität

Machen wir uns bewusst, dass wir die Erde mit samt ihrem materiellen Sein lieben lernen und annehmen müssen, um anschließend an den selbst gemachten Erfahrungen wachsen zu können. Nur das harmonische Zusammenspiel von Gefühl und Verstand lässt die selbst kreierte Unterdrückung und Fremdbestimmung durch die Macht der Polarität verschwinden.

Die Polarität zeigt uns aber auch auf, dass „jede Medaille zwei Seiten hat“. Das besagt nichts anderes, als dass es immer zwei sich ergänzende Gegensätze braucht, um ein Ganzes zu schaffen. Damit bezieht sich dieser Spruch auf eine Gesetzmäßigkeit des Lebens – auf das Gesetz der Polarität.

Der Bezug zum größeren Ganzen geschieht nur über das Herz. Das Herz ist der Schlüssel zur Welt und zur Ganzwerdung.

Wollen wir wieder mehr Licht und damit auch Freude, Fülle und auch Frieden in unser Leben bringen, gilt es zuerst unser Herz wieder zu öffnen für die Schönheit dieser Welt, für das Lebendige, die Schöpfung und alle Lebewesen.

Wenn das Herz geöffnet ist, denken wir anders und das reine Verstandesdenken wandelt sich in Vernunft. Hierbei fließen Herz und Verstand in unsere Entscheidungen mit ein.

Sobald unser Bewusstsein genügend Erkenntnisse gewonnen hat, kann es auch wieder zum vollen göttlichen Sein erwachen. So können wir erleuchtet ins Paradies zurückkehren.

