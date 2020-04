Eine Verschwörungstheorie aus der dunklen Ecke des Internets gewinnt durch die Corona-Pandemie neue Anhänger in Deutschland – QAnon.

QAnon (auch Q-Anon) ist der Name eines Unbekannten oder einer Gruppe Unbekannter, die über Blogs stets nicht eingetretene Prophezeiungen verbreiten.

Dabei stoßen diese Nachrichten gerade bei Wahrheit-Suchenden und anderen, eigentlich kritischen Zeitgenossen, auf völlig naive Begeisterung.

Die Hoffnung auf Rettung von „oben“ stirbt eben doch niemals aus!

.

QAnon: Die gefährlichste Weltverschwörung aller Zeiten?

In Krisenzeiten haben Verschwörungstheorien Hochkonjunktur. Das war schon im Mittelalter so: Als die Pestepidemie im 14. Jahrhundert Europa heimsuchte und Millionen Menschen das Leben kostete, wurden bald Juden beschuldigt, Brunnen zu vergiften.

Diese Lüge entfachte Pogrome, die ganze jüdische Gemeinden auslöschten. Und sie ist bis heute die Grundlage zahlreicher judenfeindlicher Erzählungen. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie werden Verschwörungstheorien populärer und bedrohlicher.

Eine besonders wilde Erzählung hat in den vergangenen Jahren ihren Weg vom Narrensaum des Internets hinein in die Republikanische Partei der USA gefunden und gewinnt auch in Deutschland in einem alarmierenden Tempo neue Anhänger.

Jede Zeit hat ihre Quellen der Weisheit: Nostradamus, Baba Wanga oder Edgar Cayce.

Zeitgemäß geistert nun eine solche Stimme durch die sozialen Medien:

QAnon.

.

QAnon – Die gefährlichste Weltverschwörung aller Zeiten?

Wir verfolgen den Kult um QAnon nun schon eine ganze Zeit und können uns nur an den Kopf fassen, wie völlig unreflektiert hier geglaubt wird.

Ob es sich bei QAnon um eine einzelne Person oder eine Gruppe handelt, wurde noch nicht abschließend geklärt.

Fest steht wohl nur, dass zumindest einer der Beteiligten aus dem engeren Umfeld von Donald Trump stammt. So wurden gelegentlich Fotos aus Bereichen veröffentlicht, die gemeinhin für die profane Öffentlichkeit tabu sind. Soviel zu den Fakten.

Generell sind die Botschaften von QAnon meist relativ kryptisch und voller Anspielungen auf die amerikanische Politik. Auf diese Weise erzielt der Produzent dieser Nachrichten natürlich ein maximales Matchmaking, denn es bleibt viel Raum für Interpretationen und am Ende wird eben mal wieder passend gemacht, was noch nicht so ganz passend gewesen ist.

Die Corona-Pandemie als Brandbeschleuniger für Verschwörungstheorien

Mit der Ausbreitung des Coronavirus Sars-Cov-2 gewinnen die “QAnon”-Erzählungen sowohl in den USA als auch in Deutschland an neuer Popularität. Viele der Verschwörungsgläubigen sehen in der Pandemie ein Ablenkungsmanöver, gesteuert vom US-Präsidenten und seinen Mitstreitern.

Die Schutzmaßnahmen – Grenzschließungen und Ausgangsbeschränkungen – seien eingeführt worden, um die bevorstehende Befreiung missbrauchter Kinder aus den Fängen der Verschwörer nicht zu gefährden.

Statt als inkompetenter Präsident, der die Schwere der Lage in der Corona-Krise lange verkannt hat, steht Donald Trump in den Augen einiger seiner Anhänger deshalb als großes Genie da, als Mastermind im Kampf gegen eine satanisch-pädophile Weltverschwörung.

Auch in Deutschland hat die “QAnon”-Verschwörungstheorie in den vergangenen Wochen rasant schnell neue Anhänger gefunden.

Die Szene kommuniziert hierzulande vor allem in Gruppen und auf sogenannten aufklärenden Blogs, außerdem auf Facebook und Youtube. Einer der populärsten deutschen “QAnon”-Telegram-Kanäle hat allein in den letzten Wochen mehrere Zehntausend neue Abonnenten hinzugewonnen.

In den USA haben “QAnon”-Anhänger bereits eine ganze Reihe an teilweise gewalttätigen Straftaten begangen. Im März 2019 soll ein 24-Jähriger in New York den Mafiaboss Frank Cali erschossen haben, weil er davon überzeugt war, dieser sei ein Agent des “Tiefen Staates”.

Die US-Bundespolizei FBI warnte im selben Monat vor einer Terrorgefahr durch “QAnon” und andere Verschwörungstheorien in den USA. Es wird nun befürchtet, dass es im Zuge der Verschwörungstheorien rund um die Corona-Pandemie zu weiteren Gewalttaten kommen könnte.

Schließlich gebe es weder die entführten Kinder noch entsprechende Rettungsaktionen. Wenn den “Q”-Anhängern das Ausbleiben dieser Rettungsaktionen bewusst wird, muss man befürchten, dass einer oder mehrere von ihnen die Sache selbst in die Hand nehmen und versuchen, die Kinder aus einem Krankenhaus zu ‘retten’.

.

.

„Trust the plan“: Vertraut dem Plan!

Das unseres Erachtens Widerlichste an dieser QAnon-Kampagne ist das gebetsmühlenartige „trust the plan“: Vertraut dem Plan!

Ganz ehrlich – warum sollte irgendjemand einer anonymen Internetquelle Vertrauen schenken? Hier wird der pseudoreligiöse Charakter dieser Kampagne deutlich und das spricht nicht unbedingt für eine solide Vertrauensbasis!

Glauben Sie also gar nichts, sondern überprüfen Sie alles.

QAnon wird ebenso wenig zur Rettung der Menschheit beitragen, wie es andere Erlöser auch nicht getan haben.

Wobei es ja tatsächlich noch Zeitgenossen geben soll, die immer noch treu und brav auf die Raumschiff Flotte vom Ashtar Command warten.

Wir möchten hier noch ein kleines Geheimnis verraten:

Probleme werden nicht durchs Warten gelöst!

Quelle: Stefan Müller und Zeit.de – Die Alpenschau bedankt sich!

