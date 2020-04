Mondkraft heute 28. April 2020 mit Mondkalender – Mond in Krebs

Die Mondkraft heute mit Mond in Krebs beeinflusst unsere Emotionen. Merkur und Saturn fordern zum Innehalten auf – In der Ruhe liegt die Kraft! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond in Krebs absteigend.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute in der Mondpause zum Mond in Krebs:

Die Stimmung ist jetzt ausgesprochen emotional, so dass es schnell passieren kann, dass man überempfindlich reagiert und in eine leichte Unruhe verfällt. Finden wir zu unserer Seelenruhe, indem wir immer wieder versuchen, für Entspannung zu sorgen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Krebs

Die Mondkraft heute weckt mit dem sensiblen Mond in Krebs zwar unsere gefühlvolle Seite, gleichzeitig sind wir aber besonders empfindlich und nicht gerade nervenstark, so dass wir immer wieder mit Stimmungsschwankungen rechnen müssen, die für innere Unruhe sorgen können. So werden wir immer wieder mit emotionalen Herausforderungen konfrontiert werden, wobei auch unsere Partnerschaft von den Spannungen nicht verschont bleibt. Ein Quadrat zwischen Merkur und Saturn fordert uns zudem auf, alles was sich uns heute zeigt, noch einmal in Ruhe zu überdenken, bevor wir handeln.



Grundsätzlich wird beim Mond in Krebs alles an die Oberfläche kommen, was uns innerlich bewegt, wobei einige Erkenntnisse in diesen Zeiten von Wandel und Aufbruch durchaus bereichernd sein können. Die Mondkraft heute sorgt durch das gefühlsbetonte Mondzeichen Krebs auch dafür, dass wir uns nun wieder mehr um uns selbst kümmern können und zu neuer Seelenkraft finden, wenn wir uns von der herrschenden Unruhe nicht anstecken lassen.

.

Stärke deine Gesundheit und deine Abwehrkräfte >>>

.

Es mangelt uns einerseits beim Mond in Krebs zwar nicht an Einfallsreichtum und wir haben auch eine rasche Auffassungsgabe, sind aber andererseits ruhelos und nervös, deshalb lassen wir uns von zu vielen Ideen begeistern, um sie schon bald darauf wieder fallen zu lassen. Zudem fehlt es uns etwas an spontanem Schwung, deshalb erfordert die Bereitschaft zur Pflichterfüllung mehr Eigeninitiative.

Hören wir auf unsere innere Stimme, die uns intuitiv mit Menschen zusammenbringt, bei denen wir uns wohl fühlen und die Balsam für die Seele sind. So erhalten wir die nötige Geborgenheit und emotionale Sicherheit, die uns vor Unruhe und Nervosität bewahren kann!

Bewahren wir bei der Mondkraft heute mit Mond in Krebs unsere Seelenkraft, hören wir auf unser Herz und handeln wir danach!

Kosmische Energie der Mondkraft heute – Mond in Krebs

Nicht nur unser Gefühlsleben ist durch den Mond in Krebs etwas in Aufruhr, sondern auch Merkur in Stier, der sich mit Saturn im Wassermann in einem Quadrat befindet, kann für Spannungen sorgen und uns unserer Seelenruhe berauben. Wir werden vor Herausforderungen gestellt, die wir nur dann überwinden können, wenn wir innehalten und die Dinge nochmals gründlich überdenken.

Mit einem Merkur Saturn Quadrat machen wir zudem oft aus einer Mücke einen Elefanten. Dies liegt an unserer extremen Sorge vor dem Unbekannten und der Angst vor Neuem sowie vor Veränderung. Dabei konzentrieren wir uns auf unwichtige Kleinigkeiten, die uns in unserer Kreativität gefangen halten. Generell sind wir eher pessimistisch gestimmt, da wir hinter allem Neuen etwas Ungutes erwarten.

Wir sind deshalb dazu aufgefordert, nicht aufzugeben, sondern weiterhin zu versuchen, den spürbaren Wandel mit Optimismus herbeizuführen!

Wundermittel Knoblauch-Sirup!

Knoblauchsirup verbessert das Immunsystem, senkt den Blutdruck und entfernt schlechtes Cholesterin. Regelmäßig eingenommen reduziert dieses Hausmittel das Auftreten von Infektionen, ist nützlich gegen Gicht, Arthritis und Gelenkschmerzen – und ist sehr günstig und einfach herzustellen.

Rezept für Knoblauchsirup >>>

.

Mondkraft heute beim Mond in Krebs



.



Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brust, Lunge, Magen, Leber und Galle

Organsystem: Nervensystem



.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Gesundheit und Wohlbefinden mit der Mondkraft heute

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die erfolgreichsten Therapien aus kommerziellen Gründen schlicht verschwiegen werden, seitdem die mächtige Lobby sämtliche Krankheiten zum Politikum erklärt hat. In einer schwierigen Zeit, in der mächtige, geldorientierte Interessengruppen unmittelbaren Einfluss auf unser Gesundheitssystem nehmen, sind unabhängige Informationen, die dem Menschen / Patienten dienen, Gold wert!

Der neue Codex Humanus >>>.

*****

.

.

Stress meistern, den Energielevel erhöhen, Krankheiten heilen und in Würde alt werden…

*****

Extra-Tipp der Mondkraft heute

DMSO stärkt das Immunsystem, stoppt das Wachstum schädlicher Viren und Bakterien, hat eine pilzhemmende Wirkung, reduziert Schwellungen, löst Vernarbungen und hilft bei allen Entzündungen sowie Schmerzen in den Gelenken – Mehr Informationen hier >>>

99,9 % reines DMSO – HIER >>>

*****

Kraftvolle Mond-Magie der Mondkraft heute



Eine einfache, aber effektive Motivationshilfe: Das Wort „aber“ durch „und“ ersetzen! Ein „aber“ klingt nach Problemen und Einwänden – es blockiert. Das Wörtchen „und“ dagegen ermöglicht es, das Gehirn deutlich gelassener auf Lösungssuche zu schicken.

Switchwords umgehen unbewusste innere Blockaden, die dem Erreichen unserer Lebensziele im Weg stehen. Ob Liebe, Gesundheit, Finanzen, Erfolg oder Erfüllung – mithilfe von Switchwords findet jeder seine individuellen “Zauberworte”, die das Leben von Grund auf verändern können!

>>> finde deine persönlichen Switchwords >>>

.

.

Mondkalender und Mondkraft heute beim Mond in Krebs

Was die Mondkraft heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit Mond in Krebs besonders gut:

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Heilpflanzen begleiten den Weg durch das Mond-Kräuter-Rad >>>

Garten/Pflanzen – Wenn das Wetter es erlaubt, sollten wir diese Mondphase zum Rasenmähen nutzen. Düngen und gießen wir auch alle Pflanzen.

Gesundheit – Da beim Mond in Krebs die Funktion der Lungen positiv beeinflusst wird, sollten wir eine Lungenreinigung durchführen:

Omas Hausmittel – Dieses Rezept hilft bei Atemwegserkrankungen und Lungenbeschwerden >>>.

Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle aufbauenden und straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Aufbauende und straffende Schönheitspflege wirkt heute besonders gut. Gönnen wir uns eine reichhaltige Gesichtsmaske, denn diese wird nun besonders gut aufgenommen.

Problemwäsche – Der Mond hilft heute beim Wäsche waschen. Flecken, die man nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen.

Fitness – Bewegen wir uns heute viel im Freien, denn das tut unserer Seele besonders gut und lenkt von Sorgen ab.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Krebs vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet heute unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen jetzt beim Mond in Krebs besonders an!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist heute größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Haushalt/Wohnen – Übertreiben wir es heute nicht mit dem Lüften, denn der Mond in Krebs zieht die Feuchtigkeit an, die wir dann nicht mehr aus den Räumen bringen.

Haarpflege – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute beim Mond in Krebs einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die Mondkraft für alle Sternzeichen und den täglichen Mondkalender

Selbstversorgung

Selbstversorgung erlebt in diesen Zeiten einen enormen Aufschwung. Die Vital-Saatgut-Box ist für kleine und kleinste Anbauflächen und auch für den Indoor- Anbau bestens geeignet.

Vital Saatgut Box – hier >>>.

.

Mit diesem Kräuterwissen viele Krankheiten natürlich heilen >>>

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Das unterdrücke Heilmittel der Natur kann jedem helfen – Die wichtigsten Wirkungsweisen und die richtige Anwendung von DMSO – HIER >>>

99,9 % reines DMSO – HIER >>>



Liposomales Vitamin C kommt verlustfrei genau dort an, wo es am effektivsten wirken kann: in der menschlichen Zelle. Liposomales Vitamin C und seine wundervollen Vorteile für unsere Gesundheit – hier weiter.

Die Heilkraft der Zirbe

Die Zirbe als Königin der Alpen hat eine ganz besondere Kraft, die unsere Herzgesundheit fördert. Besonders Zirbenöl gilt als reinigend und klärend. Es wirkt durchblutungsfördernd, entzündungshemmend, harnabsondernd und blutreinigend. Aber auch im Schlaf kann man etwas für die Herzgesundheit tun!

Zirbenöl naturrein und vegan >>>

Zirbenkissen für einen erholsamen Schlaf >>>

Mit der Kraft der Gedanken können wir sogar schwere Krankheiten besiegen oder hoffnungslose medizinische Prognosen – wie bei manchen Krebsformen – umdrehen!

Zünden wir den Turbo zur Selbstheilung >>>.

Mit den besten Energieturbos die volle Lebenskraft wecken >>>.

Der Switch Code bietet Dir die Grundlagen, Dein Leben neu zu begreifen und positiv zu verändern. In vier Schritten öffnet sich die Schatzkammer Deines Lebens, und Du hast die Möglichkeit, Dein Leben selbstbestimmter, glücklicher und spannender zu gestalten. Du hast jetzt die Chance, das Geschenk Deines Lebens auszupacken – hier weiter.

Mondzeit ist Seelenzeit! Den alten Naturvölkern war dies bewusst und die Mondphasen spielen eine zentrale Rolle in Mythen und Legenden. Heilpflanzen begleiten den Weg durch das Mond-Kräuter-Rad. Birke steht für den Neubeginn, Karde für die Rückbindung, Johanniskraut für das Licht, Holunder für die Ahnen…

Die Energien der Heilpflanzen im Jahreskreis, sowie Traumreisen und Meditationen, welche die Seele in Berührung mit der jeweiligen lunaren Kraft bringen >>> findest du hier >>>.

Dr. Karsten Krüger zeigt, welchen Einfluss Ernährung, Bewegung, Schlaf und Stressmanagement haben und wie psychische Aspekte auf die Immunabwehr wirken. Stärken wir unser Immunsystem! – hier weiter.

Kaum ein Organ ist so entscheidend für die Gesundheit wie der Darm: Die Bakterien, die sich dort tummeln, beeinflussen das Körpergewicht, die Stimmung und das Immunsystem. Dr. Michael Mosley zeigt, wie wie wir unseren Körper von innen heraus heilen können, und liefert wissenschaftlich fundierte Tipps für eine gesunde Darmflora – hier weiter.

Der neue Healing Code >>>

Wenn du bewusst auf die Mondphasen achtest, wirst du erkennen, wie sie dich auf deine ganz persönliche Weise unterstützen und beeinflussen. Dann kannst du leichter durch den Monat navigieren und ein Leben im Einklang mit der Natur führen. >>> hier weiter >>>

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! >>> hier weiter >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann >>> erfahren Sie hier >>>.

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter>>>.

“Mit den richtigen Gedanken können wir uns das Leben schenken, das wir uns immer gewünscht haben.” Ein völlig neues System zur Heilung von Körper, Geist und Seele, das auf sanfte Weise zu guter Gesundheit, mehr Energie und einem erfüllten Leben führt! – Hier weiter >>>

Auch als Audio-CD erhältlich >>>

Haben Sie auch schon beobachtet, dass es immer mehr Krankheiten gibt, deren Ursache wir nicht kennen? Autoimmunerkrankungen, Arthritis, Schuppenflechte, Morbus Crohn, Hashimoto, Allergien und viele weitere chronische Beschwerden quälen Millionen Menschen, und die Ärzte haben keine Erklärung dafür, geschweige denn eine gute Behandlungsmethode mit Heilungsaussichten.

Verborgene Krankheitsursachen erkennen und vermeiden >>>

Die erfahrene Südtiroler Heilerin Bernadette Schwienbacher zeigt, wie 12 Kräuter für ganzheitliches Wohlbefinden sorgen: Mit vielen erprobten Atem-, Mental- und Körperübungen, Anregungen für einen gesunden Biorhythmus und vor allem mit Tees, Elixieren, Rezepten und Bädern aus der Kräuterkunde. Hier weiter >>>

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Bereits wenige Tropfen reichen aus, um etwa 15 Minuten nach der Einnahme die gewünschte therapeutische Wirkung spüren zu können. Wie CBD-Öl wirkt und welche Krankheiten damit geheilt bzw. gelindert werden können…

Ein Wegbegleiter – Schätze aus der Praxis eines Naturheilarztes – Hier plaudert Dr. Karl J. Probst, vereinfacht ausgedrückt, nicht nur aus dem Nähkästchen, sondern vielmehr aus dem Schatzkästchen. In diesem “Schatzkästchen” hat sich im Laufe der Jahrzehnte durch unzählige Praxis-Erfahrungen des Autors und Arztes auf dem Gebiet der “Natürlichen Heilweisen” und ebenso durch unermüdlichen Forschens ein Wissen angehäuft, welches seinesgleichen sucht – Hier weiter >>>.



Anwendung und Wirkung >>>

Neue und natürliche Wege zur eigenen Gesundheit …

Erkenntnisse jenseits der Schulmedizin …

>>> Hier zum Vitaminum-Shop >>>

>>> Partnerprogramm >>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...