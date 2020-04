Potstraumatische Euphorie: Man nimmt uns unsere Freiheitsrechte – und wir sagen auch noch Danke!

Eine Posttraumatische Euphorie ist etwas Hinterhältiges. Der vorangegangene Schmerz verschiebt die Wahrnehmung, wenn er nachlässt.

Auch wenn es noch andere Schmerzen gibt, empfindet man Glücksgefühle bis Euphorie, wenn der Hauptschmerz nachgelassen hat.

Unter diesem Aspekt müssen die Reaktionen auf Lockerungen zum Corona-Stillstands-Diktat betrachtet werden.

.

Wie man Manipulationen durchschaut!

Demokratie klingt schön. Tatsächlich wird sie täglich ausgehöhlt. Wir alle werden ständig bedrängt zu denken, was andere uns vorsagen. Die meisten politischen Entscheidungen werden unter dem Einfluss massiver Propaganda getroffen. Befreien wir uns aus dem Gestrüpp der Manipulationen – Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst >>>.

Einschränkung der Freiheitsrechte – und wir sagen auch noch Danke!

Österreich hat jetzt die Lockerung seiner drakonischen Maßnahmen angekündigt. Gaststätten sollen wieder öffnen dürfen, natürlich nur unter Auflagen und dazu gehört eine allgemeine Sperrstunde von 23:00 Uhr.

Die gab es vor Corona nicht. Umso mehr hat mich die geradezu euphorische Reaktion einer Österreicherin verwundert, die reine Freude darüber ausdrückte, dass Gaststätten überhaupt wieder geöffnet sein dürfen.

Die Frage kam bei ihr nicht auf: Warum nur bis 23:00 Uhr? Ist das Corona-Virus ein Zombi-Virus, das erst um Mitternacht seine tödlichen Beutezüge startet?

Ist ja egal, Hauptsache man kann wieder ein wenig ausgehen. Danke, Kanzler Kurz!

.

.

In Deutschland ist es kaum anders. Es werden Lockerungen zur Ausgangssperre angekündigt mit der Voraussetzung, dass neue Beschränkungen in Kraft treten müssen. Die Reaktion?

Danke, Frau Merkel, dass wir wieder Einkaufen gehen dürfen. Nur mit Gesichtsmaske? Auch in Supermärkten, wo das bislang nicht verpflichtend war? Das nehmen wir hin, Hauptsache, wir dürfen wieder shoppen gehen.

Danke, Frau Merkel! So ist das mit der posttraumatischen Euphorie. Der Schmerz muss nur groß genug gewesen sein und schon empfindet man Glücksgefühle, wenn er etwas nachlässt. Dass man zwar jetzt nur noch mit einem Stock gehen kann, wird zur Nebensächlichkeit.

Versprechungen, Prognosen, Drohungen – der gute Deutsche folgt und ist dankbar

Wer seinen Machiavelli verstanden hat, kann sehen, wie Politik gemacht wird. So, wie Herr Juncker es beschrieben hat, wird vorgegangen:

Wir stellen etwas in den Raum und wenn dann keine großen Proteste kommen, machen wir weiter, bis es irreversibel ist.

Die Methode ist aber auch: Wir kündigen das Schlimmste an und alle freuen sich, wenn es dann doch nicht ganz so schlimm kommt.

.

Ist es dem Bürger zu verdenken, wenn ihm manchmal danach ist, dass endlich jemand die hohlen Phrasen und Nichtigkeiten in Politik und Medien beiseite schiebt? Gerald Grosz redet Klartext und nennt die Dinge beim Namen! – hier weiter >>>.

.

Es funktioniert auch anders herum: Wir versprechen das Tollste vom Himmel herunter, siehe Wahlversprechen, alle sind in Vorfreude gefangen und wenn dann nur ein müder Abklatsch der großen Ankündigungen wirklich durchgeführt wird, bleibt die Dankbarkeit für das Urversprechen in den Köpfen hängen.

Beispielhaft nenne ich die Ankündigung, in drei Monaten die Renten um bis zu vier Prozent zu erhöhen. Das ist doch etwas in Zeiten allgemeiner Existenzangst. In Zeiten allgemeiner Resignation und Einschränkungen.

Danke, Frau Merkel! Wenn dann möglicherweise im Juli festgestellt werden muss, dass wegen des Wirtschaftszusammenbruchs die Renten sogar gekürzt werden müssen, hat man zumindest die Rentner bis dahin ruhig gestellt.

Ach ja, wir haben ja jetzt sowieso Geld übrig, das wir nicht in Läden und Restaurants ausgeben konnten. Wird schon gehen, Hauptsache, wir bekommen überhaupt noch Rente in diesen schweren Zeiten – sagt sich der leidensfähige gute Deutsche. Danke Frau Merkel!

Allenthalben wird davon gesprochen, dass die Zeiten nach Corona ganz anders sein werden. Dauerhaft. Wir müssen lernen, mit Pandemien umzugehen. Was immer damit gemeint ist. Vielleicht die Schweinegrippe, die uns alle umgebracht hätte, wenn die Prognosen von dem wunderbaren Herrn Drosten eingetroffen wären?

Als Herr Drosten sein größtes Waterloo hatte, weil sich niemand impfen lassen wollte und der Steuerzahler auf Millionen Impfdosen sitzen geblieben ist, die auf Drängen eben dieses Fachmanns eingekauft und dann entsorgt werden mussten? Nein, diesmal machen wir das geschickter.

.

.

Wer sich in der „neuen Normalität“ bewegen will, muss sich impfen lassen

Die Grenzen sind geschlossen, die Tourismusindustrie existiert nicht mehr, genauso wenig wie die Fluggesellschaften. Schon wird unmissverständlich mitgeteilt, dass Normalität – welche eigentlich, die „alte“ oder die „neue“? – erst wieder einkehren kann, wenn ein Impfstoff gegen das Höllenvirus zur Verfügung steht.

Dazu teilt die Konferenz der Bundesländer und der Bundesregierung am 15. April mit: „Eine zeitnahe Immunität in der Bevölkerung gegen SARS-CoV-2 ohne Impfstoff zu erreichen, ist ohne eine Überforderung des Gesundheitswesens und des Risikos vieler Todesfälle nicht möglich…

Ein Impfstoff ist der Schlüssel zu einer Rückkehr des normalen Alltags. Sobald ein Impfstoff vorhanden ist, müssen auch schnellstmöglich genügend Impfdosen für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung stehen.“

Aha, diesmal soll sich die gesamte Bevölkerung impfen lassen.

Impfzwang? Schwierig durchzuführen? Das Problem können wir lösen!

Zum ersten wird bereits der „Schutz der Gesundheit“ allenthalben über dem Grundgesetz angesiedelt, aber das braucht es gar nicht.

Wer sich in der neuen Normalität bewegen will, muss sich impfen lassen und das heißt dann „freiwillig“. Einkaufen ohne Maske? Nur, wenn man ein Impfzertifikat vorweisen kann.

Wie, sie wollen ohne Impfung verreisen? Gar in ein Flugzeug steigen? Zeigen Sie mir Ihr Impfzertifikat! In die Kneipe ohne Impfung? Ins Fußballstadion ohne Impfpass?

Die Liste ist unendlich. So wird deutlich, dass es gar keiner Impfpflicht bedarf, um die Bevölkerung zur Impfung zu zwingen. Ja, wir lockern die Zwangsmaßnahmen, aber dafür müssen Sie andere Kröten schlucken. Wie bitte? Das erinnert Sie an Faschismus? Aber das ist ja nur zu Ihrem Besten! Sie wollen doch nicht andere durch Ihr Verhalten umbringen.

Schon immer wurde die Methode angewandt, nur kleinen Teilen der Wähler etwas wegzunehmen. Da protestieren dann die meisten nicht Betroffenen eben nicht, weil es sie nicht getroffen hat. Danke, Frau Merkel, dass ich dieses Mal nicht dazu gehöre! Sie vergessen aber, dass sie selbst beim nächsten Mal dran sein könnten und irgendwann mit Sicherheit dran sind.

Teile und herrsche! Auch das ist Machiavelli. Auf diese Weise ist unsere Soziale Marktwirtschaft scheibchenweise abgeschafft worden und man ist dankbar, dass noch ein kleiner Rest davon übrig geblieben ist.

Wie, die Grundrente ist der Einstieg in die sozialistische Einheitsrente? Sie gönnen wohl den Ärmsten nicht die Butter auf dem Brot.

.

Die massiven Einschränkungen unserer Freiheitsrechte haben System! Immer mehr Menschen fürchten um ihre Existenz. Führende Experten aus Wirtschaft, Finanzen und Politik sehen die Gefahr eines Bürgerkrieges, wenn die Krise nicht unter Kontrolle gebracht wird – Bereiten Sie sich vor, bevor es zu spät ist! – Hier weiter.

So wie es einmal war, wird es nie wieder sein – und das ist gewollt!

Ist ein Recht erst einmal beschnitten ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir es nie wieder vollständig zurück erhalten werden. Man wird erneut um Rechte kämpfen müssen, die man schon hatte.

Und man wird dankbar sein, wenigstens einen Teil davon zurückerhalten zu haben. Wie gesagt, die posttraumatische Euphorie.

Es ist dasselbe System wie bei den Sanktionen, die die USA selbstherrlich anordnen. Man freut sich über Lockerungen und vergisst dabei, Sinn und Rechtmäßigkeit von Anfang an zu hinterfragen.

Die öffentlich zugelassene Diskussion über den Corona-Stillstand folgt demselben Muster. Es darf nur darüber diskutiert werden, ob die befohlenen Einschränkungen angemessen oder ausreichend sind. Eine Diskussion darüber, wie gefährlich das Virus überhaupt ist, findet nur im Internet statt.

Wer sich aber auch dort als ausgewiesener Fachmann kritisch äußert, wird diffamiert, entlassen, gelöscht oder totgeschwiegen, wie der Präsident des Weltärztebunds Montgomery.

Wagt es jemand, in den ÖRR-Medien den ganzen Zirkus zu kritisieren wie zum Beispiel Professor Streeck, muss man nicht lang darauf warten, bis er gezwungenermaßen seine einst klaren Standpunkte relativiert, ja Abbitte leistet. Willkommen im Faschismus!

Allein die allgemein kolportierte Vorhersage, nach Corona wird nichts mehr sein wie vorher, liefert schon den Beweis, dass nicht geplant ist, alle Einschränkungen unserer Grundrechte wieder vollständig aufzuheben.

Auch die Prognosen, es werde noch Jahre dauern, zur „Normalität“ zurückzukehren, deuten darauf hin, dass ein Spiel geplant ist, mit einem Auf und Ab der Einschränkungen die Bürger zur Folgsamkeit und Dankbarkeit zu erziehen. Im doppelten Sinn.

Danke für die Erleichterungen und danke, dass man uns so umsichtig schützt, wenn es wieder notwendig geworden ist.

Danke, dass es gelungen ist, die prognostizierte zweite und dritte Infektionswelle so klein zu halten, dass sie gar nicht sichtbar werden konnte.

Danke, Frau Merkel! Und danke, dass Sie so weitsichtig „Öffnungsdiskussionsorgien“ die rote Karte gezeigt haben.

.

.

Corona und die Folgen: Machiavelli lässt grüßen

Es ist ein Leichtes, Zwangsmaßnahmen zu verhängen mit dem Totschlagargument, man wolle Leben schützen. Der Umkehrschluss wird dann angewendet, wenn es um Lockerungen geht.

Wollen Sie wirklich für den Tod unzähliger Menschen verantwortlich sein? Es könnte ja sein, dass es daneben geht!

Wer hat da noch den Mut, voranzugehen, wie Söder in Gegenrichtung, und offen gegen die Kanzlerin für ein Ende des Wahnsinns zu plädieren? So ist es wiederum ein Leichtes, sich als Held zu gerieren, indem man ganz leichte Lockerungen proklamiert, natürlich nicht ohne weitere Auflagen für diese Wohltat zu verhängen. Der Dank für die Erleichterungen ist gewiss, der Zorn über neue Auflagen verpufft.

Das System ist so alt wie perfide: Erst kräftig zuschlagen und dann Dankbarkeit erhalten, wenn der nächste Schlag sanfter ausfällt. Eines dürfte heute schon klar sein: Wir werden einen Teil unserer grundgesetzlich garantierten Freiheitsrechte nicht zurückerhalten.

Dennoch wird die Dankbarkeit groß sein, wenn wir wenigstens einen Teil davon wieder genehmigt bekommen. Mit dieser Haltung wird die Diskussion gar nicht erst aufkommen, inwieweit alle Zwangsmaßnahmen von Anfang an gegen jede Verhältnismäßigkeit und unsere Grundrechte verstoßen haben.

Aber wer daran glaubt, was die Häuptlinge über die Gefährlichkeit des Höllenvirus behaupten, der ist überfüllt von Dankbarkeit für die Weisheit und Umsichtigkeit der Regierenden.

Was spielt es da noch für eine Rolle, dass jetzt der große Crash da ist und der Wohlstand und elementare Freiheiten weg sind?

Danke, Frau Merkel!

Quelle: Anderwelt – Die Alpenschau bedankt sich!

Einige Aspekte der uns von den Massenmedien vorgegaukelten „öffentlichen Diskussion” haben in den letzten Wochen wieder mächtig an Fahrt aufgenommen. Wer so naiv war zu glauben, dass es beim Masern-Impfzwang letztlich bleiben würde, dem weiten sich derzeit die Augen. Die sogenannte Coronakrise spielt einigen Agenden erstaunlich gut in die Karten – hier weiterlesen >>>.

Mit seinem ersten Anti-Evolutionsfilm erregte der Berliner Filmproduzent Fritz Poppenberg großes Aufsehen. Nach einmaliger Ausstrahlung im Sender Freies Berlin (SFB) wurde der brisante Streifen zur weiteren Ausstrahlung im ARD-Programm verboten. Sollten Sie den Film damals also verpaßt oder nicht aufgezeichnet haben, haben wir ihn hier für Sie auf Video organisiert – hier weiter.

Die Freiheitsrechte und die Marktwirtschaft erodieren, das monetäre System kollabiert, die Eliten versagen. Bestseller-Autor Markus Krall macht in einem aufrüttelnden Buch mit einem 100-Tage-Programm Vorschläge, um die unmittelbaren Gefahren abzuwenden und den Weg der Gesundung zu beschreiten – Wie wir aus der Krise kommen können >>>.

Es braucht an sich nicht viel, um auch Krisen gut zu überstehen. Knüpfen wir an das Wissen unserer Großeltern an, die mehr als eine existenzielle Versorgungskrise zu überstehen hatten. Weise Ratschläge, einfache Rezepte und bewährte Einsichten, wie wir auch ohne Geld, Strom und Supermarkt für eine lange Zeit gut, gesund und nachhaltig überleben können – hier weiter.

Wie du die Corona-Krise als Chance wahrnimmst

und gestärkt daraus hervorgehst – hier weiter>>>.

Unsere Welt befindet sich am Rande des Abgrunds: Glaubenskrise, Untergang des Abendlandes, moralischer Relativismus und entfesselter Kapitalismus. Im Bewusstsein der Tragweite der aktuellen Krise zeigt Kardinal Robert Sarah auf, dass es möglich ist, einer höllischen Welt ohne Hoffnung zu entrinnen – hier weiter.

Erfolgsautor Helmut Roewer, ein profunder Kenner der politischen Situation in den USA, beleuchtet die Angriffe und Putschversuche im Detail. Minutiös analysiert er amtliche Quellen, FBI-Akten und Insiderberichte. Was er ans Tageslicht bringt, widerspricht fundamental dem, was uns von den Massenmedien hierzulande über Donald Trump tagtäglich aufgetischt wird – hier weiter.

Totalitäre Staaten setzen gezielt modernste Technik ein, um Falschinformationen zu verbreiten, die Bürger auszuspionieren und unter Kontrolle zu halten. Soziale Medien manipulieren Meinungen und üben Druck auf Menschen aus. Internetgiganten spinnen um Sie als Benutzer gezielt feinmaschige Netze, um mit Ihren Daten Geld zu verdienen. Was Sie ohne großen Aufwand tun können, um Ihren Computer wieder zu einem sicheren und anonymen Teil Ihrer Privatsphäre zu machen, erfahren Sie hier.

Die 36 Strategien zur Zerstörung der Menschheit >>>

Der Bestsellerautor Thor Kunkel erklärt anhand von 300 teils illustrierten Beispielen, wie Begriffsumdeutungen den gesunden Menschenverstand ausschalten sollen – hier weiter.

BP- ER ist eine Art Müsliriegel, der einen extrem hohen Nährwert hat, ist sofort verzehrfertig und muss nicht gekocht werden. Es ist zudem absolut frei von gentechnisch veränderten Zutaten. Der Vorteil ist neben dem geringen Platzbedarf die einfache Lagerung auch unter extremen Bedingungen. Als Langzeit-Lebensmittel ist BP-ER besonders gut geeignet – hier weiter >>>.

Immer mehr Menschen fürchten um ihre Existenz. Führende Experten aus Wirtschaft, Finanzen und Politik sehen die Gefahr eines Bürgerkrieges, wenn die Krise nicht unter Kontrolle gebracht wird – Bereiten Sie sich vor, bevor es zu spät ist! – Hier weiter.

Pandemie Covid-19 unter Kontrolle – War dieser Lockdown völlig überflüssig?>>>

In den vergangenen Jahrzehnten wurde die Demokratie in einer beispiellosen Weise ausgehöhlt. Demokratie wurde durch die Illusion von Demokratie ersetzt, die freie öffentliche Debatte durch ein Meinungs- und Empörungsmanagement, das Leitideal des mündigen Bürgers durch das des politisch apathischen Konsumenten. Rainer Mausfeld deckt die Systematik dieser Indoktrination auf, zeigt dabei auch Ihre historischen Konstanten und macht uns sensibel für die vielfältigen psychologischen Beeinflussungsmethoden – hier weiter >>>.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – Anleitung zum Selberdenken >>>.

Als ausgestiegener Insider erzählt Dr. Peter Yoda erstmals, wie Patienten und Ärzte täglich betrogen werden. Mit schockierenden Einsichten erklärt er, welche unglaublichen Systeme dahinterstehen und wie Regierungen und Pharmafirmen über Leichen gehen. Dr. Yoda zeigt hemmungslos auf, wie falsch und gefährlich die heutige Medizin ist. Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden – nichts für schwache Nerven! – hier weiter.

Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt uns eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung – Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

Es gibt kaum einen Vorgang in unserem Körper und ebenso kaum eine Krankheit, bei der Vitamin C nicht eine signifikante und positive Rolle spielt – hier weiter.

CDL ist die Abkürzung für Chlor-Dioxid-Lösung – eine “goldene Lösung”, die innerhalb kurzer Zeit Krankheitserreger, Bakterien, Legionellen, Sporen, Algen, Pilze und sogar Viren aller Art bekämpft und bereits seit Langem als bewährtes und ungefährliches Mittel zur Trinkwasserreinigung und damit zum innerlichen Gebrauch zugelassen ist.

Anwendung und Wirkung – Dr. med. Antje Oswald klärt auf >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

n diesem umfassenden Buch zur Krisenvorsorge instruiert Walter Dold die Leser nüchtern und ohne jegliche Verschwörungstheorien, wie sie sich rundum auf kleinere und größere Katastrophen vorbereiten können – Hier weiter.

Von Profis entwickelt, in Deutschland zugelassen: Der Piexon JPX6 Jet Protector mit 4 Schuss Speedloader! Beim neuen JPX6 wird der Pfeffer-Wirkstoff mithilfe einer Treibladung auf eine Geschwindigkeit von bis zu 290 Stundenkilometern beschleunigt und erreicht so eine unübertroffene Reichweite von bis zu 7 Metern.

Größtmögliche Sicherheit auf größtmögliche Distanz: Mit dem Jet Protector kein Problem! – hier weiter.

Wenn der Strom für längere Zeit ausfällt, dann ist der Der Primus OmniFuel Mehrstoffkocher die perfekte Alternative, sich weiterhin mit warmer Mahlzeit zu versorgen. Intensiv wurde er über viele Jahre hinweg getestet und hat sich bei zahllosen Expeditionen bewährt. Er ist extrem robust, zuverlässig, leistungsstark und besteht auch unter härtesten Bedingungen: extreme Höhen, sehr niedrige oder auch hohe Temperaturen – hier mehr Informationen >>>.

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter>>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann >>> erfahren Sie hier >>>.

Das unterdrücke Heilmittel der Natur kann jedem helfen – Die wichtigsten Wirkungsweisen und die richtige Anwendung von DMSO – HIER >>>

99,9 % reines DMSO – HIER >>>

Die Öffnung des Dritten Auges war seit jeher ein Hauptanliegen aller Geheimlehren. Die Mysterienschulen des alten Ägypten, der Buddhismus, die Tibeter, Schamanen und Druiden beschreiben alle eingehend das Dritte Auge – mehr hier.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! >>> hier weiter >>>.



Anwendung und Wirkung >>>

Thorsten Schulte demaskiert in diesem Buch die Geschichtsschreibung der Sieger, deckt Unwahrheiten, Halbwahrheiten und das Weglassen wichtiger Fakten in unseren Medien auf.

Er entlarvt das verzerrte Geschichtsbild, das immer noch zu einem Schuldkomplex der Deutschen mit verheerenden Folgen führt. Erst dadurch wird seine Gefahrenanalyse in diesem Buch für das heutige Deutschland verständlich.

Wir müssen unsere Geschichte kennen – und zwar die wahre Geschichte – hier weiter >>>.

Ein Insider enthüllt, welche höchst raffinierten und hinterhältigen Mechanismen eingesetzt werden, die uns alle versklaven und auf wie viele Menschen die Weltbevölkerung von der Elite reduziert werden soll. Sie glauben, Sie wüssten als aufgewachter “Bürger” tatsächlich bereits über alles Bescheid? Dann werden Sie spätestens hier eines Besseren belehrt! >>> hier weiterlesen >>>

Allergien, Migräne, Schlafstörungen und sogar Krebs – viele chronische Krankheiten haben keine körperlichen, sondern seelische Ursachen und können allein durch deren Aufdeckung und »Neuinterpretation« zum Verschwinden gebracht werden. Finden Sie selbst heraus, was hinter Ihrer Krankheit steckt, und gewinnen Sie die Kontrolle über Ihre Gesundheit zurück! – Hier weiter.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...