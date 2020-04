Mondkraft heute 20. April 2020 mit Mondkalender – Mond in Widder

Die Mondkraft heute versetzt uns mit dem Mond in Widder in Aufbruchstimmung und läutet die herausfordernde Neumond-Woche ein. Positive Energie führt uns in eine neue Zeit des Umbruchs. Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht 9.09 Uhr im Sternzeichen Widder – Mondphase: abnehmender Mond in Widder aufsteigend.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute beim Mond in Widder:

Bevor wir uns angetrieben durch die stürmische Widder-Energie auf hitzige Konfrontationen einlassen, halten wir kurz inne – regeln wir die Dinge mit Besonnenheit!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Widder

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Widder lässt unsere Energie auf Hochtouren laufen und so ist der heutige Tag wie geschaffen für alles was Mut, Entschlossenheit und Tatkraft erfordert. Gute Ideen können zügig umgesetzt werden und wer ohnehin temperamentvoll und wagemutig ist, wird durch die dynamische Widder-Energie noch bestärkt. Herrscherplanet Mars will genauso wie der Mond im Widder mit seiner Energie nach außen. Mars ist die Kraft die sich durchsetzen will, was uns im Zusammenspiel mit dem Mond in Widder persönliche Kraft und Stärke verleihen wird.



Voller Tatendrang und neu gewonnener Energie bringen wir viel Schwung und neuen Elan in unseren Alltag und verwandeln uns in ein richtiges Energiebündel. Wir sollten jedoch beachten, dass wir nicht nur körperliche, sondern auch seelische Kraft benötigen, die von den stürmischen Energien eher nicht gestärkt wird.

.

Stärke deine Gesundheit und deine Abwehrkräfte >>>

.

Beim Mond in Widder geht es immer auch um Neuanfänge und darum, alle Kräfte zu mobilisieren für ein Ziel, das nur erreicht werden kann, wenn man alles andere hinten anstellt. Wer jedoch mit dem Kopf durch die Wand will und ungestüm voranprescht, ohne das Für und Wider abzuwägen, wird trotz der erneuernden Energien nicht zum Erfolg kommen – In der Ruhe liegt die Kraft!

Wir können die Mondkraft heute mit Mond in Widder jedoch gut nutzen, um uns auf die Suche nach neuen Ideen und Anregungen zu machen, denn die Zeit ist günstig, um Raum für Neues zu schaffen. Angetrieben durch die Widder-Energie können wir endlich ungehindert loslegen und alles in Angriff nehmen, wozu uns bisher noch der nötige Mut gefehlt hat!

Nutzen wir die Mondkraft heute mit den dynamischen Energien des Mond in Widder, um alle bereits gefassten Pläne in die Tat umzusetzen – der Erfolg wird uns gewiss sein!

Kosmische Energie der Mondkraft heute – Mond in Widder

Allerdings wollen wir an Tagen mit Mond im Widder am liebsten Aktivitäten nachgehen, die nicht viel Geduld oder Durchhaltevermögen erfordern. Verlieren wir unsere Ziele trotzdem nicht aus den Augen! Unterstützung erhalten wir dabei von Jupiter und Saturn, die sich mit dem Mond zu einem Sextil verbinden und den realistischen Durchblick erhalten wir von Merkur.

Unsere Entschlossenheit wird durch die positiven Planeteneinflüsse somit von sorgfältiger Planung, Berechnung und Geduld begleitet, so dass konstruktive und innovative Durchbrüche durchaus möglich sind. Wer dazu neigen sollte, an alten Strukturen und Mustern festhalten zu wollen, dem wird jedoch deutlich aufgezeigt, was man zurücklassen muss und welche alten Denkmuster überwunden werden sollten.

Damit wir uns bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Widder wohlfühlen, brauchen wir jedoch auch die Herausforderungen, die sich immer wieder zeigen werden.

Wir müssen lediglich darauf achten, dass sich die Impulsivität der Widder-Energie nicht als Ungeduld, Reizbarkeit und Kompromisslosigkeit manifestiert.

Hochdosiertes Vitamin C gegen Viren und Bakterien!

Krankheitserreger, wie Bakterien oder Viren, können sich in unserem Körper schwerer einnisten, wenn die Abwehrspeicher der Organe gut gefüllt sind – und das erreicht man mit hochdossiertem Vitamin C!

>>> hier weiterlesen >>>.

.

Tagesenergie heute beim Mond in Widder



.



Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiss, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane



.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Gesundheit und Wohlbefinden mit der Mondkraft heute

Selleriesaft wird weltweit als neues Wundergetränk gehandelt, und das aus gutem Grund: Reich an sekundären Pflanzenstoffen, Antioxidantien, Vitaminen, Bitterstoffen und ätherischen Ölen, entfaltet er seine Heilkraft auf vielen Ebenen. Als Anti-Aging-Wunder kommt er ebenso zum Einsatz wie beim Abnehmen oder als Beauty-Booster.

Heil-Trank Selleriesaft >>>.

*****

Der alkoholbasierte, reinigende Spray mit pflegendem und rückfettendem Bienenwachs-Extrakt sowie schützendem Propolis bietet effiziente und zugleich hautschonende Handhygiene und vernichtet nachweislich 99,7% aller Viren und Bakterien.

>>> hier weiter >>>

*****

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Der richtige Zeitpunkt für alle Lebensbereiche wird von immer mehr Menschen zu Rate gezogen und so hat sich auch in den Gesundheitsbereichen vieles geändert. Die Zahl der Ärzte, die offen für das Wissen um die Natur- und Mondrhythmen sind, ist stark gewachsen. Manche werben sogar schon damit, dass wir bei Behandlungen auf den richtigen Zeitpunkt achten sollten.

Wie man die einzelnen Mondphasen für Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden nutzen kann, und welch großen Einfluss der Mond auf Körper, Ernährung und Psyche ausübt…

>>> hier weiter >>>.

*****

Kraftvolle Mond-Magie der Mondkraft heute



Bewegung hat nicht nur etwas mit Gesundheit und Fitness zu tun. Sport macht den Kopf frei und kann sogar meditative Wirkung haben, vor allem dann, wenn der Mond im Feuerzeichen steht und normalerweise Unruhe verursacht – wie heute beim Mond in Widder. Lassen wir die Alltagssorgen ruhen und nehmen wir beim Spazierengehen die Stille in uns auf.

Der Anblick der Farben der Natur sowie die Düfte, die uns mit ihren ätherischen Ölen in die Nase strömen, helfen uns dabei, uns vom Stress zu befreien, heben die Stimmung und stärken sogar unser Immunsystem!

Natur tut unserer Seele und Gesundheit gut >>>.

.

.

Mondkalender und Mondkraft heute mit Mond in Widder

Was die Mondkraft heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit Mond in Widder besonders gut:

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst u. Beeren aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Tagestipp – Innere und äußere Reinigung ist angesagt! Wenn es Dinge gibt, die wir nicht mehr brauchen oder uns gar belasten, dann ist jetzt die Zeit gekommen, sich davon zu befreien.

Pflanzen/Garten – Widder-Tag sind Fruchttage mit aufsteigender Kraft. Dies ist eine gute Zeit für die Aussaat von Gurken, Zuckermais und Zuckererbsen und auch Beerenobst kann jetzt gepflanzt werden.

Haarpflege – Verwöhnen wir heute unsere Haare, denn der Mond steht perfekt um die Haare zu färben oder einfach nur zu pflegen.

Gesundheit – Viel Wasser trinken, denn alle Entschlackungsmaßnahmen sind heute besonders begünstigt. Zudem hilft viel Wasser zu trinken dabei, Kopfschmerzen vorzubeugen.

Haushalt/Wohnen – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger.

Fitness – Der zunehmende Mond im Widder schickt uns wieder mehr Power – geben wir unserem Bewegungsdrang nach.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Widder vermeiden:

Gesundheit – Wer heute beim Mond im Widder unerwünschte Körperhaare entfernt, dazu zählen natürlich auch die Augenbrauen, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

Allgemein – Heute besteht ein intensivere Wärmeeinwirkung. Vorsicht ist somit angesagt beim Haare-Föhnen und bei Wärmebehandlungen!

Tages-Verbot – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat!

Bevor man zur Kopfschmerztablette greift, sollte man jedoch der Heilkraft der Natur vertrauen – hier weiter >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute beim Mond in Widder einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die Mondkraft für alle Sternzeichen und den täglichen Mondkalender

Selbstversorgung

Selbstversorgung erlebt in diesen Zeiten einen enormen Aufschwung. Die Vital-Saatgut-Box ist für kleine und kleinste Anbauflächen und auch für den Indoor- Anbau bestens geeignet.

Vital Saatgut Box – hier >>>.

.

Mit diesem Kräuterwissen viele Krankheiten natürlich heilen >>>

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Das unterdrücke Heilmittel der Natur kann jedem helfen – Die wichtigsten Wirkungsweisen und die richtige Anwendung von DMSO – HIER >>>

99,9 % reines DMSO – HIER >>>



Liposomales Vitamin C kommt verlustfrei genau dort an, wo es am effektivsten wirken kann: in der menschlichen Zelle. Liposomales Vitamin C und seine wundervollen Vorteile für unsere Gesundheit – hier weiter.

Die Heilkraft der Zirbe

Die Zirbe als Königin der Alpen hat eine ganz besondere Kraft, die unsere Herzgesundheit fördert. Besonders Zirbenöl gilt als reinigend und klärend. Es wirkt durchblutungsfördernd, entzündungshemmend, harnabsondernd und blutreinigend. Aber auch im Schlaf kann man etwas für die Herzgesundheit tun!

Zirbenöl naturrein und vegan >>>

Zirbenkissen für einen erholsamen Schlaf >>>

Mit der Kraft der Gedanken können wir sogar schwere Krankheiten besiegen oder hoffnungslose medizinische Prognosen – wie bei manchen Krebsformen – umdrehen!

Zünden wir den Turbo zur Selbstheilung >>>.

Mit den besten Energieturbos die volle Lebenskraft wecken >>>.

Der Switch Code bietet Dir die Grundlagen, Dein Leben neu zu begreifen und positiv zu verändern. In vier Schritten öffnet sich die Schatzkammer Deines Lebens, und Du hast die Möglichkeit, Dein Leben selbstbestimmter, glücklicher und spannender zu gestalten. Du hast jetzt die Chance, das Geschenk Deines Lebens auszupacken – hier weiter.

Mondzeit ist Seelenzeit! Den alten Naturvölkern war dies bewusst und die Mondphasen spielen eine zentrale Rolle in Mythen und Legenden. Heilpflanzen begleiten den Weg durch das Mond-Kräuter-Rad. Birke steht für den Neubeginn, Karde für die Rückbindung, Johanniskraut für das Licht, Holunder für die Ahnen…

Die Energien der Heilpflanzen im Jahreskreis, sowie Traumreisen und Meditationen, welche die Seele in Berührung mit der jeweiligen lunaren Kraft bringen >>> findest du hier >>>.

Dr. Karsten Krüger zeigt, welchen Einfluss Ernährung, Bewegung, Schlaf und Stressmanagement haben und wie psychische Aspekte auf die Immunabwehr wirken. Stärken wir unser Immunsystem! – hier weiter.

Kaum ein Organ ist so entscheidend für die Gesundheit wie der Darm: Die Bakterien, die sich dort tummeln, beeinflussen das Körpergewicht, die Stimmung und das Immunsystem. Dr. Michael Mosley zeigt, wie wie wir unseren Körper von innen heraus heilen können, und liefert wissenschaftlich fundierte Tipps für eine gesunde Darmflora – hier weiter.

Der neue Healing Code >>>

Wenn du bewusst auf die Mondphasen achtest, wirst du erkennen, wie sie dich auf deine ganz persönliche Weise unterstützen und beeinflussen. Dann kannst du leichter durch den Monat navigieren und ein Leben im Einklang mit der Natur führen. >>> hier weiter >>>

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! >>> hier weiter >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann >>> erfahren Sie hier >>>.

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter>>>.

“Mit den richtigen Gedanken können wir uns das Leben schenken, das wir uns immer gewünscht haben.” Ein völlig neues System zur Heilung von Körper, Geist und Seele, das auf sanfte Weise zu guter Gesundheit, mehr Energie und einem erfüllten Leben führt! – Hier weiter >>>

Auch als Audio-CD erhältlich >>>

Haben Sie auch schon beobachtet, dass es immer mehr Krankheiten gibt, deren Ursache wir nicht kennen? Autoimmunerkrankungen, Arthritis, Schuppenflechte, Morbus Crohn, Hashimoto, Allergien und viele weitere chronische Beschwerden quälen Millionen Menschen, und die Ärzte haben keine Erklärung dafür, geschweige denn eine gute Behandlungsmethode mit Heilungsaussichten.

Verborgene Krankheitsursachen erkennen und vermeiden >>>

Die erfahrene Südtiroler Heilerin Bernadette Schwienbacher zeigt, wie 12 Kräuter für ganzheitliches Wohlbefinden sorgen: Mit vielen erprobten Atem-, Mental- und Körperübungen, Anregungen für einen gesunden Biorhythmus und vor allem mit Tees, Elixieren, Rezepten und Bädern aus der Kräuterkunde. Hier weiter >>>

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Bereits wenige Tropfen reichen aus, um etwa 15 Minuten nach der Einnahme die gewünschte therapeutische Wirkung spüren zu können. Wie CBD-Öl wirkt und welche Krankheiten damit geheilt bzw. gelindert werden können…

Ein Wegbegleiter – Schätze aus der Praxis eines Naturheilarztes – Hier plaudert Dr. Karl J. Probst, vereinfacht ausgedrückt, nicht nur aus dem Nähkästchen, sondern vielmehr aus dem Schatzkästchen. In diesem “Schatzkästchen” hat sich im Laufe der Jahrzehnte durch unzählige Praxis-Erfahrungen des Autors und Arztes auf dem Gebiet der “Natürlichen Heilweisen” und ebenso durch unermüdlichen Forschens ein Wissen angehäuft, welches seinesgleichen sucht – Hier weiter >>>.



Anwendung und Wirkung >>>

Neue und natürliche Wege zur eigenen Gesundheit …

Erkenntnisse jenseits der Schulmedizin …

>>> Hier zum Vitaminum-Shop >>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...