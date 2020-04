Mondkraft heute 19. April 2020 mit Mondkalender – Sonne im Stier – Mond in Fische

Die Mondkraft heute beim Mond in Fische bringt durch die Sonne im Stier einen spürbaren Energiewechsel mit sich. Merkur, Mars, Neptun und Pluto beschenken uns mit positiven Einflüssen. Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: abnehmender Mond in Fische aufsteigend – Sonne im Stier.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute beim Mond in Fische und der Sonne im Stier:

Ereignisse, Erkenntnisse und Erfahrungen setzen einen wichtigen Impuls für den anstehenden Wertewandel und die damit verbundene Neuausrichtung. Seien wir achtsam, aufmerksam und bereit neue Wege zu gehen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Fische

Die Mondkraft heute wird vom Wechsel der Sonne in das erdige und beharrliche Tierkreiszeichen Stier bestimmt, denn diese verlässt um 16.45 Uhr den stürmischen Widder, wobei die Energie wechselt und deutlich weniger kämpferisch wird. Sicherheit, Gesundheit, Selbstliebe und Geld sind bei der Sonne im Stier die zentralen Themen, zudem verleiht Venus als Herrscherin der Stier-Sonne uns zusätzlich Harmonie, Ruhe, Ästhetik und Sinnlichkeit. Da uns auch Uranus im Stier dabei begleitet, werden wir in der nächsten Zeit viele Überraschungen und Highlights erleben, die uns wieder hoffnungsvoller in die Zukunft blicken lassen.



Die Kraft der Sonne im Stier ist auch ein energetischer Ausdruck der Lebenskraft und bietet uns damit einen Zugang zu unseren eigenen inneren Energien und Potentialen. Wir sind überzeugt von dem, was wir tun, und strahlen eine unbändige Lebensfreude dabei aus. Wir sehen endlich auch wieder das Schöne, Gute und Wunderbare dieser Erde und sollten uns immer wieder kleine Zeitinseln erschaffen, um zu entspannen und die blühende Natur zu geniessen.

.

Stärke deine Gesundheit und deine Abwehrkräfte >>>

.

Mit der Sonne im Stier gilt es jedoch auch zu prüfen, was von unseren vielen Visionen, die sich bereits durch die Widder-Sonne gezeigt haben, wahrlich Substanz hat. Die Stier-Energie hilft uns dabei, die Manifestation von unseren umsetzbaren Visionen voranzutreiben. Auch den finanziellen Fluss unserer Projekte können wir nun ankurbeln und unsere Beziehung zu Geld und Materie näher unter die Lupe nehmen.

Unser Auftreten anderen gegenüber hat durch die Sonne im Stier etwas Natürliches, Ruhiges und Besonnenes. Wir fallen nicht mit der Tür ins Haus, wie es bei der Widder-Sonne oft der Fall war. War in der Widder-Phase noch der kraftvolle Einzelkämpfer gefragt, so zählt bei der Sonne im Stier das Motto:

Nur gemeinsam sind wir stark!

Kosmische Energie der Mondkraft heute – Mond in Fische und Sonne im Widder

Aber nicht nur die Sonne im Stier sorgt für positive Einflüsse, sondern auch Mars, Neptun und Pluto sind uns wohlgesinnt und beenden durch wundervolle kosmische Energien diese ansonsten eher anstrengende Woche. Es entsteht eine neue Achtsamkeit gegenüber unserer Gesundheit und gegenüber dem Respekt für den Raum unserer Mitmenschen. Nähe und Distanz werden durch die kosmischen Einflüsse neu geregelt, harmonisiert und ausgeglichen.

Neptun in Fische verleiht uns zudem höhere Einsichten und Pluto im Steinbock schenkt uns durch ein Sextil zum Mond in Fische ein tiefes Liebesempfinden. Unterstützung in energetischer Hinsicht erhält die Sonne im Stier dann auch noch durch eine kraftvolle Verbindung von Merkur im Widder und Mars im Wassermann, so dass wir alle Projekte erfolgreich vorantreiben können.

Mars, der Planet der körperlichen Kraft ist jedoch auch auch für die Abwehrkräfte zuständig. Schenken wir der Frühlingskraft die entsprechende Aufmerksamkeit und stärken wir damit unsere Abwehrkräfte.

Die Aktivitätsenergie muss sich aber auch körperlich manifestieren und es ist heilsam, dieser Kraft auch in der eher bedächtigen Zeit der Sonne im Stier ein Ventil zu geben, um Dampf abzulassen.

Gedanken sind Medizin!

Mit der Kraft der Gedanken können wir sogar schwere Krankheiten besiegen oder hoffnungslose medizinische Prognosen – wie bei manchen Krebsformen – umdrehen!

Zünden wir den Turbo zur Selbstheilung >>>.

.

Mondkraft heute mit Mond in Fische



.



Tierkreiszeichen Fische

Element: Element Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem



.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Gesundheit und Wohlbefinden mit der Mondkraft heute

Natron ist ein wahrer Alleskönner wenn es um unsere Gesundheit und Schönheit geht. Unseren Großeltern noch bestens bekannt, ist dieses “Wundermittel” heute jedoch weitgehend in Vergessenheit geraten.

Natriumbicarbonat ist ein wichtiges und dabei absolut sicheres Medikament, das bei der Behandlung von Krebs, Nierenerkrankungen oder anderen gesundheitlichen Störungen hervorragende Wirkungen erzielt.

Ganzheitlich gesund mit Natriumbicarbonat >>>

Natron im Sparpack gibt es hier >>>

*****

Der alkoholbasierte, reinigende Spray mit pflegendem und rückfettendem Bienenwachs-Extrakt sowie schützendem Propolis bietet effiziente und zugleich hautschonende Handhygiene und vernichtet nachweislich 99,7% aller Viren und Bakterien.

>>> hier weiter >>>

*****

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mit dem Wissen um die eigene Seelenenergie kann man sein Wohlbefinden steigern. Wenn man die Mondenergie eines anderen Menschen berücksichtigt, erlebt man eine glücklichere Beziehung. Wer über den Mond seine unsterbliche Seele kennen und lieben lernt, gewinnt Harmonie und Leichtigkeit.

Folge deinem Seelenweg >>>.

*****

Kraftvolle Mond-Magie der Mondkraft heute



Ein Sprichwort besagt: “Es mag noch solange regnen, einmal geht dem Himmel doch das Wasser aus”. Mit anderen Worten: Auf jedes Tief kommt garantiert ein Hoch. So ist es auch bei der Sonne im Stier, die dafür sorgt, dass wir wieder mit Optimismus und Lebenskraft nach vorne sehen können.

Diese Sonderedition von Kurt Tepperwein enthält das zeitlose und wertvolle Wissen, das uns einen hohen Lebenswert schenkt. Lassen wir uns inspirieren und werden wir zu unserem eigenen Lebensgestalter!

Hier weiter >>>.

.

.

Mondkalender und Mondkraft heute mit Mond in Fische und Sonne im Stier

Was die Mondkraft heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit Mond Fische besonders gut:

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze.

Pflanzen/Garten – Da der Mond immer noch abnimmt, ist das ein guter Zeitpunkt, um Spargel, Kopfsalat und Rot- bzw. Weißkohl zu pflanzen. Die Ernte wird üppig und sehr schmackhaft sein..

Gesundheit – Die Heilkraft beim Mond in den Fischen steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackungen und Entgiftung wirken deshalb besonders gut.

Wir sind alle sauer! Natürlich Entgiften >>>

Schönheit und Wohlbefinden – Sagen wir der Orangenhaut den Kampf an. Heute wirken Wechselbäder mit Massagebürsten und Bewegung besonders gut.

Fitness – Wir dürfen den heutigen Tag ohne Sport an uns vorüberziehen lassen, denn auch Pausen für den Körper sind durchaus sinnvoll.

Wäsche waschen – Heute kann man besonders sparsam mit Waschmitteln umgehen, denn an Wasser-Tagen genügt schon die halbe Menge.

Tages-Tipp – Durch eine gezielte Druckmassage der Fußreflexzonen werden diese so stimuliert, dass sogar bestimmte Heilungsprozesse angestoßen werden können.

Wie die Fußreflexzonen-Massage funktioniert – erfährst du hier >>>.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Fische vermeiden:

Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Phase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Der Körper baut vor allem Alkohol nur langsam ab, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen würde. Auch sollte heute nichts unternommen werden, was die Füße belastet!

Haarpflege – Auf das Haare waschen sollten wir möglichst beim Mond in Fische verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden und neigen zudem zur Schuppenbildung.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute durch die Sonne im Stier einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die Mondkraft für alle Sternzeichen und den täglichen Mondkalender

Selbstversorgung

Selbstversorgung erlebt in diesen Zeiten einen enormen Aufschwung. Die Vital-Saatgut-Box ist für kleine und kleinste Anbauflächen und auch für den Indoor- Anbau bestens geeignet.

Vital Saatgut Box – hier >>>.

.

Mit diesem Kräuterwissen viele Krankheiten natürlich heilen >>>

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Das unterdrücke Heilmittel der Natur kann jedem helfen – Die wichtigsten Wirkungsweisen und die richtige Anwendung von DMSO – HIER >>>

99,9 % reines DMSO – HIER >>>



Liposomales Vitamin C kommt verlustfrei genau dort an, wo es am effektivsten wirken kann: in der menschlichen Zelle. Liposomales Vitamin C und seine wundervollen Vorteile für unsere Gesundheit – hier weiter.

Die Heilkraft der Zirbe

Die Zirbe als Königin der Alpen hat eine ganz besondere Kraft, die unsere Herzgesundheit fördert. Besonders Zirbenöl gilt als reinigend und klärend. Es wirkt durchblutungsfördernd, entzündungshemmend, harnabsondernd und blutreinigend. Aber auch im Schlaf kann man etwas für die Herzgesundheit tun!

Zirbenöl naturrein und vegan >>>

Zirbenkissen für einen erholsamen Schlaf >>>

Mit der Kraft der Gedanken können wir sogar schwere Krankheiten besiegen oder hoffnungslose medizinische Prognosen – wie bei manchen Krebsformen – umdrehen!

Zünden wir den Turbo zur Selbstheilung >>>.

Mit den besten Energieturbos die volle Lebenskraft wecken >>>.

Der Switch Code bietet Dir die Grundlagen, Dein Leben neu zu begreifen und positiv zu verändern. In vier Schritten öffnet sich die Schatzkammer Deines Lebens, und Du hast die Möglichkeit, Dein Leben selbstbestimmter, glücklicher und spannender zu gestalten. Du hast jetzt die Chance, das Geschenk Deines Lebens auszupacken – hier weiter.

Mondzeit ist Seelenzeit! Den alten Naturvölkern war dies bewusst und die Mondphasen spielen eine zentrale Rolle in Mythen und Legenden. Heilpflanzen begleiten den Weg durch das Mond-Kräuter-Rad. Birke steht für den Neubeginn, Karde für die Rückbindung, Johanniskraut für das Licht, Holunder für die Ahnen…

Die Energien der Heilpflanzen im Jahreskreis, sowie Traumreisen und Meditationen, welche die Seele in Berührung mit der jeweiligen lunaren Kraft bringen >>> findest du hier >>>.

Dr. Karsten Krüger zeigt, welchen Einfluss Ernährung, Bewegung, Schlaf und Stressmanagement haben und wie psychische Aspekte auf die Immunabwehr wirken. Stärken wir unser Immunsystem! – hier weiter.

Kaum ein Organ ist so entscheidend für die Gesundheit wie der Darm: Die Bakterien, die sich dort tummeln, beeinflussen das Körpergewicht, die Stimmung und das Immunsystem. Dr. Michael Mosley zeigt, wie wie wir unseren Körper von innen heraus heilen können, und liefert wissenschaftlich fundierte Tipps für eine gesunde Darmflora – hier weiter.

Der neue Healing Code >>>

Wenn du bewusst auf die Mondphasen achtest, wirst du erkennen, wie sie dich auf deine ganz persönliche Weise unterstützen und beeinflussen. Dann kannst du leichter durch den Monat navigieren und ein Leben im Einklang mit der Natur führen. >>> hier weiter >>>

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! >>> hier weiter >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann >>> erfahren Sie hier >>>.

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter>>>.

“Mit den richtigen Gedanken können wir uns das Leben schenken, das wir uns immer gewünscht haben.” Ein völlig neues System zur Heilung von Körper, Geist und Seele, das auf sanfte Weise zu guter Gesundheit, mehr Energie und einem erfüllten Leben führt! – Hier weiter >>>

Auch als Audio-CD erhältlich >>>

Haben Sie auch schon beobachtet, dass es immer mehr Krankheiten gibt, deren Ursache wir nicht kennen? Autoimmunerkrankungen, Arthritis, Schuppenflechte, Morbus Crohn, Hashimoto, Allergien und viele weitere chronische Beschwerden quälen Millionen Menschen, und die Ärzte haben keine Erklärung dafür, geschweige denn eine gute Behandlungsmethode mit Heilungsaussichten.

Verborgene Krankheitsursachen erkennen und vermeiden >>>

Die erfahrene Südtiroler Heilerin Bernadette Schwienbacher zeigt, wie 12 Kräuter für ganzheitliches Wohlbefinden sorgen: Mit vielen erprobten Atem-, Mental- und Körperübungen, Anregungen für einen gesunden Biorhythmus und vor allem mit Tees, Elixieren, Rezepten und Bädern aus der Kräuterkunde. Hier weiter >>>

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Bereits wenige Tropfen reichen aus, um etwa 15 Minuten nach der Einnahme die gewünschte therapeutische Wirkung spüren zu können. Wie CBD-Öl wirkt und welche Krankheiten damit geheilt bzw. gelindert werden können…

Ein Wegbegleiter – Schätze aus der Praxis eines Naturheilarztes – Hier plaudert Dr. Karl J. Probst, vereinfacht ausgedrückt, nicht nur aus dem Nähkästchen, sondern vielmehr aus dem Schatzkästchen. In diesem “Schatzkästchen” hat sich im Laufe der Jahrzehnte durch unzählige Praxis-Erfahrungen des Autors und Arztes auf dem Gebiet der “Natürlichen Heilweisen” und ebenso durch unermüdlichen Forschens ein Wissen angehäuft, welches seinesgleichen sucht – Hier weiter >>>.



Anwendung und Wirkung >>>

Neue und natürliche Wege zur eigenen Gesundheit …

Erkenntnisse jenseits der Schulmedizin …

>>> Hier zum Vitaminum-Shop >>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...