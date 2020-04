Mondkraft heute 16. April 2020 mit Mondkalender – Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute mit Mond im Wassermann sorgt für tiefgreifende Veränderungen und bringt uns durch Mars im Wassermann unseren Lebenszielen näher – Überschätzen wir unsere Kräfte nicht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: abnehmender Mond im Wassermann aufsteigend

.

Tagesmotto der Mondkraft heute beim Mond im Wassermann:

Wir sind offen für Neues und zwar in sämtlichen Lebensbereichen. Probieren wir also Dinge aus, die uns völlig fremd sind. Das erweitert unser Wissen und unseren Horizont.

Mondkalender und Mondkraft heute mit Mond im Wassermann

Die spannungsgeladenen Konstellationen, die uns die letzten beiden Tage enorm belastet haben, verlieren an Intensität, so dass sich durch die Mondkraft heute endlich wieder positive Aspekte durchsetzen können und der weltoffene Mond im Wassermann mit seinen Qualitäten in den Vordergrund rückt. Das Quadrat von Jupiter und Sonne wirkt zwar immer noch, jedoch lassen auch hier die negativen Einflüsse nach und es zeigen sich die Vorzüge, die dieses Quadrat durchaus mit sich bringen kann.

Die gesamte Situation entspannt sich und das Bedürfnis und die Bereitschaft zu verhandeln und kreative neue Ideen zu erörtern wachsen deutlich. Die Konstellationen eignen sich zudem bestens, um die Erfahrungen und Vorfälle der letzten Tage Revue passieren zu lassen und zu verarbeiten, um daraus für die Zukunft zu lernen.

.

.

Mars im Wassermann in Konjunktion zum Mond im Wassermann bietet uns gute Bedingungen um vorwärts zu kommen. Wir arbeiten gerne und erzielen dadurch Erfolge durch unsere eigenen Verdienste. Endlich zeigt sich dann auch wieder ein Licht am Horizont, denn erste konstruktive Ansätze dessen, was in der Zukunft sein wird, werden wahrnehmbar.

Wir können aus der Starre erwachen und uns ganz neuen Projekten widmen. Langeweile darf dabei auf gar keinen Fall aufkommen, aber mit den stürmischen Mars-Energien ungebremst voranzupreschen, sollten wir dennoch tunlichst vermeiden.

Finden wir das richtige Mittelmaß, dann werden uns die Erkenntnisse in dieser Zeitqualität auf eine Welle des Erfolgs führen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mond im Wassermann

Mit brillanten Ideen und Offenheit gegenüber allem Neuen können wir durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann unseren Alltag bereichern. Möglicherweise erhalten wir auch eine unerwartete Nachricht, die uns neue Entwicklungsmöglichkeiten bietet.

Achten wir jedoch dennoch auf Jupiter, denn auch wenn er im Quadrat zur Sonne heute positiv wirkt, wird er trotz allem dafür sorgen, falsche Vorstellungen und Hoffnungen wie Seifenblasen zerplatzen zu lassen. Denken wir deshalb daran: Wer zu hochfliegt, muss mit einer harten Landung rechnen!

Altes und Neues treffen bei der Mondkraft heute mit Mond im Wassermann aufeinander und wir werden vor die Entscheidung gestellt, ob wir uns auf das Neue und Unbekannte einlassen möchten oder ob wir lieber beim Alten, aber lediglich vermeintlich Sicherem verharren wollen.

Übernehmen wir Verantwortung für uns und unsere Zukunft, dann können wir neue Wege finden, die uns Sicherheit geben und uns ermuntern, sich allem Neuen komplett zu öffnen – auch wenn dies bedeutet, dass wir gewisse Risiken eingehen und gravierende Veränderungen in Kauf nehmen müssen, um unsere Ziele zu erreichen.

Begeben wir uns mutig in eine aufregende und lebhafte Zeit, die viel Neues und Unerwartetes für uns bereit hält!

Mondkraft heute mit Mond im Wassermann



.



Tierkreiszeichen Wassermann

Element: Luft

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem



.

Gesundheit und Wohlbefinden mit der Mondkraft heute

Kräuterfrau Konstanze von Eschbach zeigt uns, wie wir gängige Lebensmittel in Heilmittel verwandeln können. Was früher alltägliche Pflanzen waren, wird so zu unserer persönlichen Naturapotheke. Die Eigenschaften jeder einzelnen Pflanze können wir an unsere individuellen Bedürfnisse anpassen.

So erhalten wir einen persönlichen und geradezu magischen Zugang zu unserer Gesundheit und der unserer Familie.

*****

Der alkoholbasierte, reinigende Spray mit pflegendem und rückfettendem Bienenwachs-Extrakt sowie schützendem Propolis bietet effiziente und zugleich hautschonende Handhygiene und vernichtet nachweislich 99,7% aller Viren und Bakterien.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Jeder möchte das Leben führen, das zu ihm passt, seine Potenziale voll entfalten und jeden Tag Erfüllung und Glück empfinden. Wir sind jedoch umgeben von Energien, die unser Selbstbewusstsein schmälern, uns fremdbestimmen und uns unseren Seelenplan nicht erfüllen lassen.

Um ein selbstbestimmtes, erfolgreiches und heiles Leben führen zu können, müssen wir unsere Seelenfesseln lösen! Wirksame Methoden, diese Fesseln zu sprengen…

Kraftvolle Mond-Magie der Mondkraft heute



Körper und Seele im Einklang können viel erledigen, was uns belastet. Es findet sich eigentlich immer für alles eine Lösung – wenn man sich nicht selbst ständig unter Druck setzt. Manchmal kommt die helfende Idee einfach im Alltag angeflogen, wir müssen nur auf die Zeichen achten!

Indem wir die positive Kraft unserer Gedanken nutzen und unsere Lebens- und Ernährungsweise optimieren, behalten wir einen klaren Kopf und können glücklicher, entspannter und voller Energie leben! Ein einfacher und machtvoller Weg, um Geist, Seele und Körper zu heilen…

Mondkalender und Mondkraft heute mit Mond im Wassermann

Was die Mondkraft heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit Mond im Wassermann besonders gut:

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Schauen wir mal nach, was es schon zu ernten gibt. Wenn der Mond im Wassermann steht und aufsteigend ist, ist ein guter Erntetag und es wird dann alles auch nicht so schnell faulig.

Schönheit/Wohlbefinden – Beim Mond im Wassermann heißt es Fett sparen. Zusätzlich sollte man Kreuzkümmel als Geheimwaffe einsetzen, der als Anti-Fett-Turbo wirkt!

Haarpflege – Wenn der Mond im Wassermann steht, können wir erfolgreich selbst mal Hand an unsere Haare legen. Wir werden staunen, welch tolle Frisuren wir zustande bringen.

Einkochen – Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Marmelade einzukochen.

Haushalt/Wohnen – Bei der aktuellen Mondkonstellation ist der beste Zeitpunkt für den Frühjahrsputz.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond im Wassermann vermeiden:

Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind.

Umtopfen – Umsetzen oder Umtopfen von Pflanzen steht heute unter keinem guten Stern.

Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte beim Mond im Wassermann langes Stehen vermeiden. Gießen wir heute auch unsere Pflanzen nicht!

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute beim Mond im Wassermann einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die Mondkraft für alle Sternzeichen und den täglichen Mondkalender

