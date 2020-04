Die Machenschaften der Medien: Fake News schüren Angst und Panik

Die GEZ-Medien zeichnen sich in der aktuellen Krise durch Irreführung und Desinformation aus und verbreiten bewusst Fake News.

Die perfide Strategie der Medien: Lüge als Wahrheit ausgeben und Wahrheit als Lüge anprangern!

Mittlerweile geht man sogar soweit, dass sie vollkommen erfundenen Geschichten verbreiten, um weiterhin Angst und Panik im Volk zu schüren.

.

Gleichzeitig werden “Echte Wahrheiten – hier >>>” oder die “Aufdeckung gewisser Machenschaften – hier >>>“ von unserer Lügenpresse verhöhnt und als Desinformation oder Verbreitung von “Fake-News” moralisch angeprangert, der Leser also bewusst in die Irre geleitet.

Das beste Beispiel über die Machenschaften der Lügenpresse – der ehemalige Star-Reporter des SPIEGEL, Claas Relotius. Relotius, war mit seinen Geschichten zum ‘Superstar unter den Reportern’ aufgestiegen, wurde mit mehr als 40 Preisen überhäuft.

Aber: Die Geschichten waren – ganz oder zum Teil – komplett frei erfundene.

Jüngstes Beispiel für Lügenpresse-Meldungen – Man bilde sich seine eigene Meinung:

Demokratie klingt schön. Tatsächlich wird sie täglich ausgehöhlt. Wir alle werden ständig bedrängt zu denken, was andere uns vorsagen. Die meisten politischen Entscheidungen werden unter dem Einfluss massiver Propaganda getroffen. Befreien wir uns aus dem Gestrüpp der Manipulationen – Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst >>>.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – hier weiter >>>.

Der Medienmainstream antwortet auf Kritik mit Aussagen wie “Wir sind nicht gesteuert, Fehler passieren jedem”, oder er bezeichnet die Krisenursachen mit der Behauptung “Verschwörungstheorie!” beim Publikum selbst. Der Bürger vertraut den Medien nicht mehr – hier weiter.

Der Bestsellerautor Thor Kunkel erklärt anhand von circa 300 teils illustrierten Beispielen, wie Begriffsumdeutungen den gesunden Menschenverstand ausschalten sollen – Das Handbuch der Lügenpresse >>>.

Wir stehen kurz vor der größten Katastrophe aller Zeiten!

Wer jetzt noch glaubt, dass wir in stabilen Zeit leben, der lebt in einer Scheinwelt!

Nur wer sich vorbereitet, hat eine Chance zu überleben – hier weiter.

Erfolgsautor Helmut Roewer, ein profunder Kenner der politischen Situation in den USA, beleuchtet die Angriffe und Putschversuche im Detail. Minutiös analysiert er amtliche Quellen, FBI-Akten und Insiderberichte. Was er ans Tageslicht bringt, widerspricht fundamental dem, was uns von den Massenmedien hierzulande über Donald Trump tagtäglich aufgetischt wird – hier weiter.

