Heilende Mond-Meditation – Verändere dein Leben!

Diese heilende Mond-Meditation wird dein Leben durch die Heilwirkung für immer verändern.

Es ist eine wunderbare Meditation, die uns hilft, zu heilen und sogar in der Anteilnahme für uns selbst und andere zu wachsen.

Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.



.



Mondzeit ist Seelenzeit! Leben wir mit den Mondkräften und lassen uns von ihnen bewegen, wird auch unsere Seele tief berührt.

Heilpflanzen begleiten den Weg durch das Mond-Kräuter-Rad. Birke steht für den Neubeginn, Karde für die Rückbindung, Johanniskraut für das Licht, Holunder für die Ahnen… – hier weiter >>>.

Heilende Mond-Meditation

Es gibt viele Formen von Meditation, die online und in Kursen gelehrt werden. Sie alle haben ihre Vorzüge und können hilfreich sein.

Wenn du jedoch jemand bist, der Probleme hat, zu meditieren, weil es dir schwerfällt, stillzusitzen, du keine Zeit oder zu starke Schmerzen oder zu viel Stress hast, um die Gedanken aus deinem Kopf zu entfernen, können diese Meditationen eine Herausforderung sein oder nicht für dich funktionieren.

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Die heilende Mond-Meditation kann dir helfen, innerhalb weniger Minuten Zugang zu wunderbaren Heilwirkungen zu erhalten, die diese für fast jeden realistisch machen.

.

Anthony William zeigt die wahren Ursachen der weitverbreitetsten Erkrankungen unserer Zeit. Bahnbrechende medizinische Informationen, die Betroffenen Hoffnung auf Heilung machen – hier weiter >>>.

Die Heilende Mond-Meditation

Diese wunderbare Meditation reinigt den Geist von giftigen Gedanken und reinigt giftige Emotionen, die im Herzen gespeichert sind.

Um die Meditation zu beginnen, musst du dich mit dem Mond verbinden. Blicke den Mond jede Nacht oder so viele Nächte wie möglich fünf Minuten lang an. Wenn du nicht in der Lage bist, es so lange zu tun, ist es schon hilfreich, es auch nur für 30 Sekunden zu tun.

Du kannst dich zuerst auf das Wunder des Mondes konzentrieren und einen Moment damit verbringen, ihn wert zuschätzen. Es ist hilfreich, sich generell so weit wie möglich über den Mond im Klaren zu sein. Zu wissen, wo er ist und wie seine magnetische Kraft dir helfen kann, zu heilen und mehr Licht zu halten.

Wenn du den Mond für ein paar Minuten oder so lange du willst ansiehst, sei dir bewusst, dass er dein Bewusstsein von „Unkräutern“ befreit. Die Unkräuter sind die giftigen Gedanken, Emotionen und Belastungen, die in uns gespeichert sind und die die Entscheidungen, die wir treffen, die Gedanken, die wir denken und die Gefühle, die wir erleben, beeinflussen.

Diese Unkräuter wirken sich auch auf unseren Glauben, unser Vertrauen und unser Mitgefühl aus, und je mehr Unkräuter wir haben, desto schwieriger ist es, unseren Weg durch das Leben auf eine Weise zu gestalten, die in unserem besten Interesse ist.

Der Mond muss nicht hell oder voll sein, um diese Meditation durchzuführen. Du kannst sitzen oder stehen. Alles, was du brauchst, ist, ihn zu sehen und in diesen wenigen Minuten eine Vertrautheit mit dem Mond zu empfinden.

Der Mond hat eine magnetische Frequenz, die ihm die erstaunliche Fähigkeit verleiht, für die Zeit, in der du diese Meditation durchführst, die Dunkelheit herauszuholen und dir einen sofortigen Neustart zu verschaffen, auch wenn du es selbst noch nicht spürst.

.

.

Deine Seele, dein Geist und dein Herz fangen an, zu heilen.

Wunden, die bei dir durch Vertrauensbruch, Verrat oder schwierige Situationen, die du ertragen musstest, selbst Krankheiten oder körperliche Leiden entstanden sind, können anfangen zu heilen.

Je häufiger du diese Meditation machst, desto tiefer werden ihre Auswirkungen im Laufe der Zeit sein. Im Laufe der Zeit kannst du dich erneuert fühlen und dich in eine neue und gesündere Richtung bewegen.

Die heilende Mond-Meditation ist wirklich so einfach und doch tiefgreifend.

Diese Mond-Meditation wird dein Leben verändern und ist immer für dich da, wenn du sie anwenden möchtest.

Quelle: Anthony William – Gefunden bei BaGhira von Esoterik Plus – Die Alpenschau bedankt sich!

