Karfreitag – Mondkraft heute 10. April 2020 mit Mondkalender – Mond im Skorpion

Die Mondkraft heute am Karfreitag mit Mond im Skorpion sorgt für eine deutliche Entspannung der belastenden Energien. Positive kosmische Einflüsse sorgen dafür, dass wir unserer Heilung näher kommen. Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: abnehmender Mond im Skorpion absteigend – Karfreitag

.

Tagesmotto der Mondkraft heute beim Mond im Skorpion:

Tauchen wir in die eignen Tiefen ein und lassen wir dabei unseren Emotionen freien Lauf – fürchten wir uns nicht vor unseren Schattenthemen.

Mondkalender und Mondkraft heute am Karfreitag mit Mond im Skorpion

Die Energien des Super-Vollmondes, der uns die letzten zwei Tage intensiv beeinflusst hat, verliert durch die Mondkraft heute endlich seine Intensität und die Situation beruhigt sich deutlich. Dies ist ein guter Tag, um sich mit tiefsinnigen Inhalten und Lebensfragen zu beschäftigen, weshalb wir uns genügend Zeit nehmen sollten, um uns mit Themen zu beschäftigen, denen wir bis jetzt zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben. Da wir immer noch Mond im Skorpion haben, sollten wir auch noch einmal unseren Schattenthemen Raum geben.

Der Mond im Skorpion geht jedoch heute am Karfreitag nur positive Verbindungen ein, so dass wir uns endlich wieder einmal entspannt und voller Seelenruhe auf die kosmischen Einflüsse von Neptun, Pluto, Jupiter und Merkur einlassen können. Als besonders positiven Effekt werden wir spüren, dass wir unserer Heilung von Körper und Seele einen großen Schritt näher kommen.



.

.

Wenn es um Inspirationen, tiefe Liebesempfindungen, Idealismus und richtige Schlussfolgerungen geht, werden wir von den Mondverbindungen durch die Mondkraft heute am Karfreitag bestärkt. Den Energien von Neptun und Merkur sollten wir jedoch besondere Aufmerksamkeit schenken, da diese unseren Wunsch fördern, in Frieden mit unseren Mitmenschen in diesen schwierigen Zeiten zu leben – Lassen wir heute deshalb unser Herz sprechen!

Aber auch Pluto übt in seiner Verbindung zum Mond im Steinbock einen durchwegs positiven Einfluss auf uns aus. Unter diesem Aspekt können wir mit seiner kosmischen Kraft alte Ängste besiegen, um in unser Seelenleben dadurch wieder “Ordnung” bringen zu können.

Mit der positiven Kraft der Mondenergien könne wir es heute schaffen, unsere Seelen von alten Belastungen zu reinigen und wie Phönix aus der Asche neu aufzusteigen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute am Karfreitag mit Mond im Skorpion

Neben den bereits beschriebenen Einflüssen von Merkur, Neptun und Pluto wir zudem noch Jupiter in einem Sextil zum Mond im Steinbock dafür sorgen, dass dieser Karfreitag nur von positiven Energien erfüllt ist. Diese Konstellation wird vor allem einen harmonischen Einfluss auf unser Gefühlsleben haben, was sich auch auf unsere Beziehungen positiv auswirken wird.

Aber auch im Umgang mit unseren Mitmenschen legen wir ein liebevolles und warmherziges Verhalten an den Tag, denn wir fühlen, dass wir jetzt ganz besonders viel zu geben haben, ohne uns dabei selbst zu erschöpfen. Je mehr wir geben, desto schneller werden wir wieder mit positiver Energie aufgeladen. Wir fühlen durch die Verbindung zwischen Jupiter und dem Mond im Skorpion, als wären wir mit der gesamten Menschheit emotional verbunden.

Zwischenmenschliche Beziehungen gestalten sich deshalb durch die Mondkraft heute am Karfreitag mit dem harmonischen Aspekt zu Jupiter besonders angenehm. Jedoch auch die Erfüllung der eigenen Wünsche und Bedürfnisse kann mit Jupiter gegeben sein.

Freuen wir uns über dieses kosmische Feuerwerk der positiven Energien, die uns durch den Mond im Skorpion heute am Karfreitag zuteil werden!

.

Mondkraft heute am Karfreitag mit Mond im Skorpion



.



Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem



.

Gesundheit und Wohlbefinden mit der Mondkraft heute

Eine Übersäuerung des Organismus kann nachweislich zu vielen Beschwerden führen und chronische Krankheiten auslösen. Der abnehmende Mond unterstützt alle Entgiftungs-Maßnahmen, die auf natürlicher Basis durchgeführt werden.

*****

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Kraftvolle Mond-Magie der Mondkraft heute



Der Mond im Skorpion macht empfänglich für feinste Schwingungen. Wenn wir uns daheim nicht mehr wohlfühlen, wird es Zeit für einen „energetischen“ Hausputz. Das bedeutet, beim Putzen nicht einfach abwesend vor sich hinzuwerkeln, sondern bewusst dabei vorzugehen. Stellen wir uns vor, wie wir mit jedem Wisch auch die innere Sauberkeit im Raum wiederherstellen.

Die Art, wie wir wohnen, verrät, wer wir sind. Ob wir Lebensfreude ausstrahlen, eine stabile Gesundheit genießen, eine selbstbewusste Persönlichkeit oder Erfolg im Beruf haben, ist auch davon abhängig, wie wir unser Zuhause – und damit unser Leben – einrichten. Wohne anders… und du fühlst dich anders…

Dein Zuhause ist der Spiegel deiner Seele >>>.

.

.

Mondkalender und Mondkraft heute am Karfreitag mit Mond im Skorpion

Was die Mondkraft heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit Mond im Skorpion besonders gut:

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Wohlbefinden – Beim abnehmenden Mond im Skorpion wird der Wasserhaushalt des Körpers angeregt. Wenn man jetzt badet, tut man Körper, Geist und Seele etwas besonders Gutes.

Garten und Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser. Wer jetzt seine Pflanzen gießt, führt lebendige Mondkraft zu und die Pflanzen gedeihen besser.

Allgemein – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und nachhaltig zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich finden. Auch alle kreativen Tätigkeiten werden gefördert.

Schönheit und Wellness – Jetzt können wir unsere Haut durch ein reinigendes Peeling klären und gut kleine Unreinheiten beseitigen.

Gesundheit – Auf ganz natürliche Weise scheidet der Körper jetzt Gifte aus. Man kann diesen Vorgang noch verstärken, indem man mindestens 2 Liter Wasser am Tag trinkt.

Wäsche waschen – Die aktuelle Mondkonstellation eignet sich perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken.

Haushalt – Der abnehmende Mond im Skorpion ist besonders geeignet für jede Form der Reinigungsarbeit. Alles geht leichter von der Hand und der Erfolg ist langfristiger, da alles länger sauber bleibt.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Skorpion vermeiden:

Gesundheit – Es können beim Skorpion-Mond vermehrt Frauenleiden auftreten. Scharfgabe beugt erfahrungsgemäß vor.

An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen am gesamten Unterleib vermeiden und auch an der Prostata keine Eingriffe und Behandlungen vornehmen lassen.

Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagieren wir körperlich besonders empfindlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute am Karfreitag einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond im Skorpion – Bleibt gesund!

Mondzeit ist Seelenzeit! Den alten Naturvölkern war dies bewusst und die Mondphasen spielen eine zentrale Rolle in Mythen und Legenden. Heilpflanzen begleiten den Weg durch das Mond-Kräuter-Rad. Birke steht für den Neubeginn, Karde für die Rückbindung, Johanniskraut für das Licht, Holunder für die Ahnen…

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...