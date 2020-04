Der Mundschutz sorgt einmal mehr für Diskussionsstoff, denn es ist nicht das erste Mal, dass die Meinungen diesbezüglich weit auseinander gehen.

Schon als die Coronakrise vor einigen Wochen hierzulande auf den Radarschirm kam, hat eine Mundschutz-Pflicht die Gemüter bewegt:

Bringt nix, war der Tenor damals, jedenfalls nicht für das gemeine Volk. Ein Zeichen irrationaler Panik. Lasst lieber stecken.

Wer sowas trägt, der hamstert auch…

.

Ist es dem Bürger zu verdenken, wenn ihm manchmal danach ist, dass endlich jemand die hohlen Phrasen und Nichtigkeiten in Politik und Medien beiseite schiebt? Gerald Grosz redet Klartext und nennt die Dinge beim Namen! – Was zu sagen ist…

Mundschutz-Pflicht: Österreich hat sie… Jena auch – Mundschutz löst Diskussionen aus

Diese Ablehnung ist noch nie ganz koscher gewesen, aus zweierlei Gründen: Diese sieht ein bisschen zu lässig über die offenkundig gegenteilige Einschätzung hinweg, zu der ein erheblicher Teil der Weltbevölkerung gekommen ist.

Der Asiate an sich neigt zum Mundschutz tragen – eine amüsante Schrulle, könnte man behaupten, anschließend über kulturelle Prägung diskutieren, über Höflichkeit und Respekt, die im Mundschutz tragen zum Ausdruck kommen…

Und dabei geflissentlich ignorieren, dass in Hongkong die Regale mit den Masken nicht deshalb panisch leergeräumt wurden, weil die Leute ihren Höflichkeitsdrang kaum noch unter Kontrolle hatten.

Ausgerechnet in der Weltregion, die dem neuen Virus als erste ausgesetzt war und schon mit den Vorgänger-Epidemien Sars und Mers hautnahe Erfahrungen hatte machen müssen, stürzten sich die Menschen mit dem Segen ihrer Gesundheitsbehörden auf jeden Mundschutz, der zu haben war. Das gibt zu denken…

Mundschutz – Pro und Contra?

Die wissenschaftliche Position zum Mundschutz lässt eine entschiedene Haltung pro oder kontra nicht zu.

Denn die Fachwelt ist sich nicht einig. Die einen, deren Stimmen jetzt gerade wieder leiser werden, halten den Einsatz von Mundschutz-Masken außerhalb des Medizinbereichs für Unsinn.

Auch der geschätzte Professor Drosten zitierte eine entsprechende Studie. Anhänger dieser Ansichten sind allenfalls bereit, der Maske vorm Gesicht einen begrenzten Wert zum Schutz anderer zuzugestehen, während der Mundschutz dem Träger selbst nichts nützt.

Großer Aufwand, wenig Nutzen – und angesichts der weltweiten Knappheit an geeignetem Material allenfalls dazu angetan, den Mangel an Schutzausrüstung in den Krankenhäusern zu verschlimmern.

Nur beim direkten Umgang mit den Kranken hätte der Mundschutz seinen Platz. Das findet auch die Weltgesundheitsorganisation, in seltener Distanz zur Auffassung der normalerweise von ihr hofierten Chinesen.

Die Fachleute aus dem konkurrierenden Lager halten den Nutzen dagegen für offensichtlich. Ein Tuch vorm Mund lässt weniger durch als kein Tuch vorm Mund – so weit, so logisch.

Zwar mangelt es an einem wissenschaftlichen Beleg für Wirkung und Nutzen, außerhalb der Krankenhausumgebung jedenfalls.

Aber nur, weil entsprechende Studien schlicht fehlen.

Auf keinen Fall sollte man deshalb auf Vorsorge verzichten.

Also her mit der Vermummung! Oder…?

.

.

Spätestens an diesem Punkt der Diskussion stellt sich heraus, dass etwas dran ist an der kulturellen Prägung, derentwegen es in China anders zugeht als zum Beispiel in München am Chinesischen Turm.

Dazu braucht man in Deutschland nur mal seinen Mundschutz spazieren zu tragen. Sieht komisch aus. Man macht das nicht. Die Leute schauen. Da hilft die ganze wissenschaftliche Debatte auch nicht weiter.

Eine klare offizielle Linie in Sachen Mundschutz, die würde allerdings schon helfen.

Oder der Slogan, den die New Yorker Gesundheitsbehörde 1918 während der Spanischen Grippe ausgab:

“Lieber lächerlich als tot.”

Quelle: Florian Harms – Die Alpenschau bedankt sich!

BP- ER ist eine Art Müsliriegel, der einen extrem hohen Nährwert hat, ist sofort verzehrfertig und muss nicht gekocht werden. Es ist zudem absolut frei von gentechnisch veränderten Zutaten. Der Vorteil ist neben dem geringen Platzbedarf die einfache Lagerung auch unter extremen Bedingungen. Als Langzeit-Lebensmittel ist BP-ER besonders gut geeignet – hier weiter >>>.

Immer mehr Menschen fürchten um ihre Existenz. Führende Experten aus Wirtschaft, Finanzen und Politik sehen die Gefahr eines Bürgerkrieges, wenn die Krise nicht unter Kontrolle gebracht wird – Bereiten Sie sich vor, bevor es zu spät ist! – Hier weiter.

In den vergangenen Jahrzehnten wurde die Demokratie in einer beispiellosen Weise ausgehöhlt. Demokratie wurde durch die Illusion von Demokratie ersetzt, die freie öffentliche Debatte durch ein Meinungs- und Empörungsmanagement, das Leitideal des mündigen Bürgers durch das des politisch apathischen Konsumenten. Rainer Mausfeld deckt die Systematik dieser Indoktrination auf, zeigt dabei auch Ihre historischen Konstanten und macht uns sensibel für die vielfältigen psychologischen Beeinflussungsmethoden – hier weiter >>>.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – Anleitung zum Selberdenken >>>.

Als ausgestiegener Insider erzählt Dr. Peter Yoda erstmals, wie Patienten und Ärzte täglich betrogen werden. Mit schockierenden Einsichten erklärt er, welche unglaublichen Systeme dahinterstehen und wie Regierungen und Pharmafirmen über Leichen gehen. Dr. Yoda zeigt hemmungslos auf, wie falsch und gefährlich die heutige Medizin ist. Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden – nichts für schwache Nerven! – hier weiter.

Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt uns eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung – Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

Es gibt kaum einen Vorgang in unserem Körper und ebenso kaum eine Krankheit, bei der Vitamin C nicht eine signifikante und positive Rolle spielt – hier weiter.

CDL ist die Abkürzung für Chlor-Dioxid-Lösung – eine “goldene Lösung”, die innerhalb kurzer Zeit Krankheitserreger, Bakterien, Legionellen, Sporen, Algen, Pilze und sogar Viren aller Art bekämpft und bereits seit Langem als bewährtes und ungefährliches Mittel zur Trinkwasserreinigung und damit zum innerlichen Gebrauch zugelassen ist.

Anwendung und Wirkung – Dr. med. Antje Oswald klärt auf >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Die Freiheitsrechte und die Marktwirtschaft erodieren, das monetäre System kollabiert, die Eliten versagen. Bestseller-Autor Markus Krall macht in einem aufrüttelnden Buch mit einem 100-Tage-Programm Vorschläge, um die unmittelbaren Gefahren abzuwenden und den Weg der Gesundung zu beschreiten – Wie wir aus der Krise kommen können >>>.

Krisenvorsorge – JETZT!

Da mehr als 80 Prozent der Menschen derzeit komplett unvorbereitet sind, werden sehr viele schon bald ohne Geld und ohne Nahrungsmittel dastehen.

Krisenvorsorge für Notzeiten >>>

Von Profis entwickelt, in Deutschland zugelassen: Der Piexon JPX6 Jet Protector mit 4 Schuss Speedloader! Beim neuen JPX6 wird der Pfeffer-Wirkstoff mithilfe einer Treibladung auf eine Geschwindigkeit von bis zu 290 Stundenkilometern beschleunigt und erreicht so eine unübertroffene Reichweite von bis zu 7 Metern.

Größtmögliche Sicherheit auf größtmögliche Distanz: Mit dem Jet Protector kein Problem! – hier weiter.

Wenn der Strom für längere Zeit ausfällt, dann ist der Der Primus OmniFuel Mehrstoffkocher die perfekte Alternative, sich weiterhin mit warmer Mahlzeit zu versorgen. Intensiv wurde er über viele Jahre hinweg getestet und hat sich bei zahllosen Expeditionen bewährt. Er ist extrem robust, zuverlässig, leistungsstark und besteht auch unter härtesten Bedingungen: extreme Höhen, sehr niedrige oder auch hohe Temperaturen – hier mehr Informationen >>>.

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter>>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann >>> erfahren Sie hier >>>.

Das unterdrücke Heilmittel der Natur kann jedem helfen – Die wichtigsten Wirkungsweisen und die richtige Anwendung von DMSO – HIER >>>

99,9 % reines DMSO – HIER >>>

Die Öffnung des Dritten Auges war seit jeher ein Hauptanliegen aller Geheimlehren. Die Mysterienschulen des alten Ägypten, der Buddhismus, die Tibeter, Schamanen und Druiden beschreiben alle eingehend das Dritte Auge – mehr hier.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! >>> hier weiter >>>.



Anwendung und Wirkung >>>

Thorsten Schulte demaskiert in diesem Buch die Geschichtsschreibung der Sieger, deckt Unwahrheiten, Halbwahrheiten und das Weglassen wichtiger Fakten in unseren Medien auf.

Er entlarvt das verzerrte Geschichtsbild, das immer noch zu einem Schuldkomplex der Deutschen mit verheerenden Folgen führt. Erst dadurch wird seine Gefahrenanalyse in diesem Buch für das heutige Deutschland verständlich.

Wir müssen unsere Geschichte kennen – und zwar die wahre Geschichte – hier weiter >>>.

Ein Insider enthüllt, welche höchst raffinierten und hinterhältigen Mechanismen eingesetzt werden, die uns alle versklaven und auf wie viele Menschen die Weltbevölkerung von der Elite reduziert werden soll. Sie glauben, Sie wüssten als aufgewachter “Bürger” tatsächlich bereits über alles Bescheid? Dann werden Sie spätestens hier eines Besseren belehrt! >>> hier weiterlesen >>>

Allergien, Migräne, Schlafstörungen und sogar Krebs – viele chronische Krankheiten haben keine körperlichen, sondern seelische Ursachen und können allein durch deren Aufdeckung und »Neuinterpretation« zum Verschwinden gebracht werden. Finden Sie selbst heraus, was hinter Ihrer Krankheit steckt, und gewinnen Sie die Kontrolle über Ihre Gesundheit zurück! – Hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! >>> hier weiter >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen kann >>> erfahren Sie hier >>>.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...