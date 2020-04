Vollmond – Mondkraft heute 08. April 2020 mit Mondkalender – Supervollmond – Oster-Vollmond in der Waage

Die Mondkraft heute setzt mit dem Vollmond in der Waage hochexplosive Energien frei. Die gebündelte Kraft dieses Supervollmondes, der auch als Oster-Vollmond bezeichnet wird, sollten wir für alles einsetzen, was der Heilung dient! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: Vollmond in der Waage absteigend – Supervollmond – Oster-Vollmond

Tagesmotto der Mondkraft heute beim Vollmond in der Waage:

“Die wirksamste Medizin ist die natürliche Heilkraft, die im Innern eines jeden von uns liegt” – Hippokrates. Aktivieren wir unserer Selbstheilungskräfte und nutzen wir die Vollmond-Energie zur Heilung.

Mondkalender und Mondkraft heute beim Vollmond in der Waage – Supervollmond – Oster-Vollmond

Der Vollmond in der Waage, der uns seit 4.35 Uhr mit seinen hochexplosiven Energien beeinflusst, findet als Supervollmond statt und steht der Sonne im Widder gegenüber. Dieser Vollmond steht im Quadrat zur Konjunktion von Jupiter und Pluto im Steinbock, die für diese hochenergetischen kosmischen Einflüsse verantwortlich sind. Damit kommt einerseits viel Zuversicht auf, gleichzeitig sorgt Jupiter aber auch für Expansion, so dass alles, was schon ist, noch mehr werden kann. Das könnte allerdings leider auch eine weitere Verbreitung der Pandemie anzeigen.

Jupiter setzt aber wundervollerweise zudem heilende Energien in Gang, die wir nutzen sollten, um uns der negativen Jupiter-Pluto-Konjunktion zu entziehen, da diese Phobien wecken, Ängste verstärken und zu Zwangshandlungen führen kann. Wir sollten auch verstärkt unsere Beziehungen pflegen, um die aktuelle Situation in der Corona-Krise besser aushalten können, da sich jetzt Frustration und Wut über die bestehenden Massnahmen breit machen könnte.



Da beim Vollmond in Waage die Sonne im aktivsten aller Zeichen, im Widder steht, herrscht jedoch grosse Aufbrauchstimmung. Saturn und Pluto stellen sich allerdings quer zum Widder und zur Sonne und sorgen für Widerstand und Blockaden. Der Vollmond in der Waage begünstigt aber trotzdem, dass Neues in die Welt getragen werden kann. Innovative Projekte, neue Plattformen, Netzwerke ausbauen, kreative Geschäftsideen und soziales Engagement bekommen dadurch Rückenwind.

Die Aktivitätsenergie des Vollmond in der Waage muss sich aber auch körperlich manifestieren und daher ist es heilsam, dieser Kraft ein Ventil zu geben, um Dampf abzulassen, wobei sich der kämpferische Mars, der ebenfalls beim heutigen Vollmond in Waage seine Kräfte entfaltet, uns dieses Ventil bietet. Mars ist aber auch der Planet der körperlichen Kraft und für die Abwehrkräfte zuständig. Schenken wir der Frühlingskraft deshalb entsprechende Aufmerksamkeit – dann können wir dadurch auch unsere Abwehrkräfte stärken.

Die Samen, die wir jetzt bei diesem Vollmond in Waage setzten, werden nachhaltig wachsen. Setzen wir diese weise ein!

Kosmische Energie der Mondkraft heute beim Vollmond in der Waage – Supervollmond – Oster-Vollmond

Der Vollmond in der Waage erweckt als Oster-Vollmond unsere Selbsterkenntnis und dient der Befreiung aus unseren Abhängigkeiten. Wir hatten in den letzten Wochen viel zu lernen. Neues Wissen hat uns bereichert und uns voran gebracht. Bei vielen von uns ist jedoch zugleich auch ein Durcheinander im Denken entstanden.

Dieser Vollmond in der Waage wird uns nun dabei unterstützen all unser neues Wissen in einen logischen Zusammenhang zu bringen. Die Energien dieses Vollmondes werden sehr hoch schwingen. Versuche wir uns auf diese Schwingungen einzulassen, denn dann können wir uns selbst und unsere Handlungen besser verstehen lernen.

Beobachten wir einfach nur unser Inneres und lassen alles, was sich in uns vollzieht einfach nur geschehen. Betrachten wir es mit dem Herzen und versuchen nichts mit dem Verstand zu ergründen, was nun vor sich geht.

Nutzen wir diesen fordernden Vollmond in der Waage, der stark unter dem Siegel der Erkenntnis liegt, um alles zu verstärken, was uns wichtig ist!

Tierkreiszeichen Jungfrau

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf



Gesundheit und Wohlbefinden mit der Mondkraft heute

Stress, Medikamente, Alkohol oder körperliche Anstrengung sollten wir heute zum Vollmond so weit als möglich vermeiden. Setzen wir lieber auf Meditation und Entspannung, denn die richtige Meditation kann zur körperlichen und geistigen Heilung beitragen – nicht nur beim Vollmond!

Kraftvolle Mond-Magie der Mondkraft heute



Als Supervollmond ist dieser Vollmond auch heute Nacht noch einmal besonders gut zu sehen. Es lohnt sich also, sich Zeit zu nehmen für den Blick in die Unendlichkeit. Wenn wir soweit sind, verbinden wir uns mit dem Vollmond in der Waage und vertrauen wir ihm unsere wichtigsten Wünsche an.

Sobald wir unsere Wünsche formulieren, verstärkt sich auch die Energie, mit der wir sie ins Universum schicken. Was man sich von ganzem Herzen wünscht, kann auch in Erfüllung gehen. Vergessen wir jedoch am Ende nicht, Danke zu sagen!

Mondkalender und Mondkraft heute beim Vollmond in der Waage

Was die Mondkraft heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit Vollmond in der Waage besonders gut:

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten und Pflanzen – Beim Vollmond sollten alle Pflanzen in Ruhe gelassen werden.

Fitness – Die innere Unruhe und dieunbändige Energie, die dieser Vollmond in der Waage mit sich bringt, ist mit ein wenig Bewegung gut in den Griff zu bekommen.

Haarpflege – Der Mond unterstützt das Haare färben. Die Farbe hält länger, und deckt sehr gut.

Schönheit/Wellness – Eine effektive Methode, das Bindegewebe im Hüftbereich zu straffen, sind regelmässige Bürstenmassagen – fangen wir heute damit an. Auch Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll.

Gesundheits Tipp – Aus Mondsicht ist das der perfekte Zeitpunkt für alle, die entgiften oder entschlacken wollen.

Fenster putzen – Heute wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen, also die Scheiben und Rahmen noch einmal zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch.

Tages-Tipp – Stärken wir mit der Kraft des Supervollmondes unsere Abwehrkräfte und aktivieren wir die Kraft der Selbstheilung.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Vollmond in der Waage vermeiden:

Gesundheit – Beim Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Schützen wir uns vor Unterkühlung, denn das könnte schneller als sonst zu einer Blasenentzündung führen. Trinken wir heute doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee – das unterstützt auch den Stoffwechsel.

Problemwäsche – Problemflecken bleiben manchmal im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Waschens ungünstig.

Blumen gießen – Verschieben wir das Blumen gießen auf die Tage nach dem Mond in Waage.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute beim Vollmond in der Waage einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die Mondkraft für alle Sternzeichen und den täglichen Mondkalender

