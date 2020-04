Kosmische Einflüsse des Super-Vollmond – Achte auf deine Seele und deine Gesundheit…

Man bewundert den Super-Vollmond und spürt die Kraft, die von ihm ausgeht. Manch einer vertraut ihm seine tiefsten Wünsche und Sorgen an.

Er scheint alles in sich aufzunehmen, um es zu transformieren und es mit ganz viel Energie an uns zurückzugeben.

Für die einen ist der Super-Vollmond ein wunderbares Naturschauspiel, das sich nur einmal alle heiligen Zeiten bietet.

Für die anderen ein Horror, der ihr tägliches Leben auf den Kopf stellt.

Jeder Vollmond ist ein wichtiges Ereignis für das menschliche Bewusstsein.

In der Zeit des Vollmondes findet eine einzigartige Verschmelzung der Energien von Sonne und Mond statt, die uns unsichtbar und dennoch direkt trifft.

Es ist die Zeit, in dem sich Sonne und Mond genau gegenüberstehen – und unsere Erde sich genau dazwischen befindet!

Die Gravitationskräfte des Mondes, die auch für die Gezeiten Ebbe und Flut verantwortlich sind, haben nicht nur auf Pflanzen und Tiere, sondern auch auf den Menschen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss.

Es ist unumstritten, das der Super-Vollmond Auswirkungen auf unseren Körper und unsere Seele hat.

Prinzipiell gibt es Menschen, die Vollmond-Nächte stärker und solche die sie schwächer spüren.

Wenn man sich zu ersterer Gruppe zählt, kann das seltene Ereignis durchaus starke Auswirkungen auf das tägliche Leben haben.

Mit dem Super-Vollmond beginnt eine aktive Phase…

Der Super-Vollmond und sein Einfluss auf unsere Gesundheit…

