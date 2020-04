Ein Tag der Schande: Wie Ursula von der Leyen die Demokratie aushebelt

Die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen macht im Schatten der Corona-Krise einen schweren Fehler – auf Kosten der Demokratie!

Was hatte Ursula von der Leyen nicht alles versprochen, als sie ihr Amt als Präsidentin der Europäischen Kommission antrat!

Was hatte sie sich nicht alles vorgenommen: Die eingeschlummerte EU aufrütteln wollte sie. Die demokratischen Werte wiederbeleben wollte sie.

Einem selbstbewussten, weltweit für seine Interessen eintretenden Staatenbund vorstehen wollte sie. Sie war für viele Signal und Hoffnung für einen neuen Aufbruch.

Heute ist jeder, der ihren Worten vertraute, nur noch maßlos enttäuscht.

.

Europa begeht Selbstmord. Zumindest haben sich seine politischen Führer für den Selbstmord entschieden. Ob wir Bürger Europas diesen Weg gehen wollen, entscheiden wir selbst – hier weiter.

Im Schatten der Corona-Krise: Wie die Demokratie ausgehebelt wird

Ihre bisherige Unfähigkeit, der Logik einer parlamentarischen Demokratie zu folgen – und nicht die Tatsache, dass sie keine Spitzenkandidatin war –, ist von der Leyens demokratische Sünde.

Nachdem sich ihr Vorgänger Jean Claude Juncker mit den osteuropäischen Mitgliedsstaaten heillos überworfen hatte, wollte Frau von der Leyen einen neuen Kurs einschlagen:

Verständnis für die spezifischen Befindlichkeiten zeigen, Geduld mit den selbstherrlichen Regierungschefs aufbringen, Entgegenkommen signalisieren, um in Gesprächen Kompromisse zu erzielen.

Den harten Knüppel des EU-Rechts – Vertragsverletzungsverfahren, Sanktionen, Geldentzug – packte die neue Chefin in meterdicke Watte-Rollen. Das muss nicht falsch sein – aber es ist auch riskant. Dann nämlich, wenn sich unter der Watte gar kein Knüppel verbirgt. Sondern nur heiße Luft.

Aus wie viel heißer Luft Ursula von der Leyens EU-Strategie besteht, hat sie am 31. März 2020 offenbart. Ein Datum, das wir uns merken sollten. Das später in den Geschichtsbüchern stehen wird als ein Tag der Schande.

Ein Tag, der Europas Idealen, der Autorität der EU und ihrer Anziehungskraft schweren Schaden zugefügt hat.

Ungarn hebelt unter dem Deckmantel der Pandemie-Bekämpfung die Demokratie aus.

Die Kaltblütigkeit, mit der Ungarns Regierungschef Viktor Orban die Corona-Krise ausnutzt, um die parlamentarische Demokratie in seinem EU-Land auszuhebeln, ist beispiellos.

Unter dem Vorwand, das Virus so besser bekämpfen zu können, hat er sich von seiner Parlamentsmehrheit per Notstandsgesetz Befugnisse ausstellen lassen, die man sonst nur aus Diktaturen wie Assads Syrien oder Lukaschenkos Weißrussland kennt.

Orban kann unkontrolliert und unbegrenzt per Verordnung durchregieren. Das Parlament tagt in der Zeit des Notstands nicht.

Auf Wahlen und Referenden wird verzichtet. Der Rechtsstaat ist in Ungarn beerdigt worden.

Eine derart eklatante Verletzung der demokratischen Spielregeln in der EU darf eine Instanz, die sich als “Hüterin der Europäischen Verträge” versteht, niemals tolerieren. Die EU-Kommission müsste schnell und hart reagieren. Sie müsste den Knüppel aus dem Sack holen und auf den Tisch hauen.

Die EU müsste klarstellen: Eine Regierung, die so handelt, bricht mit den Regeln der Union, sie verlässt deren Konsens, sie darf deshalb auch keinen Tag länger von den Vorteilen der EU profitieren, keine EU-Milliarden mehr beanspruchen.

Doch Ursula von der Leyen schwang nicht den Knüppel, sie warf nur ein paar Wattebällchen nach Budapest:

In zwei nichtssagenden Tweets schwurbelte sie irgendetwas von “fundamentalen Prinzipien und Werten”, und “genauer Beobachtung der Notfallmaßnahmen” durch die EU-Kommission. Noch nicht einmal das Wort Ungarn traute sie sich hinzuschreiben, geschweige denn den Namen Orban.

Wer in einem so wichtigen Amt so haarsträubende Fehler macht, der hat auf ganzer Linie versagt!

Ursula von der Leyen hat die Demokratie in Europa möglicherweise unwiederbringlich beschädigt. Sie ist eine Fehlbesetzung an der Spitze Europas.

Die EU unter Ursula von der Leyen hat versagt!

Quelle: Florian Harms – Die Alpenschau bedankt sich!

