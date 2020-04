Tagesenergie heute am 7. April 2020 – Freiheit

Die Tagesenergie heute ebnet uns den Weg in die Freiheit, wenn uns die Befreiung von allen belastenden Situationen und negativen Gedanken gelingt!

Durch die Anerkennung unseres gesamten Seins und der herrschenden kosmischen Ordnung können wir durch die energetischen Schwingungen der Tagesenergie heute die wahre Freiheit finden. Lassen wir die Gelegenheit nicht verstreichen, denn keine andere Tagesenergie bietet uns den Quellaspekt der Freiheit in dieser unbegrenzten Fülle an wie jetzt. Nur über die wahre Freiheit können wir Vollkommenheit und Heilung erlangen.

Reden wir nicht nur immer wieder von der „Freiheit“, sondern erfüllen wir uns den Traum von einem „freien Leben“! Ein freies freudvolles Leben kann jedoch nur dann entstehen, wenn uns das Loslassen aller Belastungen und negativen Gedanken gelingt, die uns den Weg in die Freiheit bis jetzt versperrt haben.

Nicht das Festhalten bringt uns die ersehnte Freiheit, sondern nur das Loslassen!

Lösen wir uns von dem Glauben, erst Karma abtragen zu müssen, damit wir Freude und wahre Freiheit erleben dürfen. Der einzige Grund, warum wir hier auf Erden sind, ist freudvoll und voll Liebe alle notwendigen Erfahrungen zu sammeln, damit wir endlich bewusst wieder in unsere wahre Heimat zurückkehren können – wo immer diese auch liegen mag…

Dieses bisher geheime Wissen unterstützt dich, den Evolutionssprung, der kurz bevor steht, in Freude und Harmonie die wahre Freiheit zu erfahren. Du erhältst klare Anweisungen für die Transformation und unterstützt wahre Selbsterkenntnis. Es dient deiner Selbstermächtigung und du erkennst, wer du wirklich bist.

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Den Weg in die wahre Freiheit finden

Beginnen wir die wahre Freiheit heute zu leben, wobei es jedoch nötig sein wird, unser Umfeld ruhen zu lassen. Widerstehen wir dem Drang, unsere Mitmenschen zum Positiven verändern zu müssen und vergessen wir nie, dass wir nur unsere Vorstellungen vom Leben und somit auch nur unsere Wahrheiten verwirklichen sollten!

Nur über die wahre Freiheit kann sich die Schöpfung vervollkommnen und wir damit zur Heilung gelangen. Warum reden wir immer wieder nur von der „Freiheit“? Warum träumen wir immer wieder nur von einem „freien Leben“? Glauben wir wirklich, dass ein freies und freudvolles Leben entstehen kann, wenn wir nicht die notwendigen Schritte dazu setzen?

Wo wahre Freiheit gelebt, vollzogen und reflektiert wird, kann sich auch unsere mentale Stärke entfalten!

Steh dir nicht selbst im Weg! Depressionen, Burnout, Erschöpfungszustände, vieles davon lässt sich auf negative automatisierte Gedanken zurückführen, die so unbemerkt ihr Werk verrichten.

Wenn es uns nicht gelingt, unsere negativen Gedanken loszulassen, werden sie zu unseren täglichen Wegbegleitern und lassen nicht zu, die wahre Freiheit zu finden. Was bleibt ist ein schlechtes Gefühl und eine dunkle Zukunft, die wir uns obendrein selbst ausmalen. Das muss nicht sein...

Jeder spirituell Suchende sehnt sich nach Einssein, will wahre Freiheit erlangen und in bedingungsloser Liebe “ankommen” , um im Hier und Jetzt vollständig aufzuwachen.

Die vollkommene Akzeptanz des Lebens und der Gefühle können in die wahre Freiheit führen und alles verwandeln!

Wahre Freiheit durch radikales Erwachen >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag auf dem Weg in die wahre Freiheit!

.

