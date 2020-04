Mondkraft heute 05. April 2020 mit Mondkalender – Mond in Jungfrau – Heilung und Wandel

Die Mondkraft heute mit Mond in Jungfrau bietet Gelegenheiten, durch Klarheit und Innovation zur Heilung zu gelangen! Ein besonders intensiver und kraftvoller Aspekt von Jupiter und Pluto führt zu einem tiefgreifenden Wandel – ein magischer Tag erwartet uns! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: zunehmender Mond in Jungfrau absteigend.

Tagesmotto der Mondkraft heute beim Mond in Jungfrau:

Aus der Erkenntnis unserer Bestimmung erwächst die Liebe zu uns selbst, die Kraft zur Heilung und die Freude am Leben.

Mondkalender und Mondkraft heute beim Mond in Jungfrau

Die Mondkraft heute mit Mond in Jungfrau stellt uns heilende Kräfte zur Verfügung und rückt unsere Gesundheit in den Fokus unserer Aufmerksamkeit. Wir haben somit die Möglichkeit, für alle Leiden die magische Heilkraft des Mondes zu nutzen, aber auch unserem inneren und äußeren Rhythmus die nötige Balance zu geben. Wenn es uns gelingt zentriert zu bleiben, können wir durch Klarheit und Innovation somit die Heilung auf allen Ebenen aktivieren.

Gönnen wir uns heute ein Auszeit mit einem Spaziergang in die Natur oder kümmern wir uns um unsere Pflanzen und den Garten, damit wir uns besser erden können und zu unserer Mitte zurückfinden. Zudem erhalten wir durch die Bewegung im Freien wertvolle Unterstützung für unser Immunsystem und können Vitamin D tanken, das für unsere Gesundheit unentbehrlich ist, weil es unter anderem auch für ein starkes Immunsystem sorgt – beugen wir einem Vitamin D-Mangel vor! Wie gefährlich ein Mangel sein kann, erfährst du hier >>>.

Da unser sentimentales Wesen durch den Mond in Jungfrau ebenfalls geweckt wird, können wir diese Zeit gut nutzen, um entstandene Konflikte oder ungeklärte Probleme aus der Welt zu schaffen. Die Mondkraft heute verleiht uns mit dem heilenden Jungfrau-Mond jedoch nicht nur seelische Kräfte, sondern stärkt auch unsere geistige und körperliche Gesundheit, so dass wir die Heilkraft des Mondes in der Jungfrau in vielen Bereichen unseres Lebens einsetzen können.

Lassen wir die Seele baumeln und nehmen wir uns Zeit für alles, was dem harmonischen Einklang von Körper, Geist und Seele zuträglich ist. Wer Ruhe und Entspannung sucht, sich bewusst um die Anliegen seines Körpers kümmern will oder alte Geschichten zu bereinigen hat, sollte sich die heilenden Energien des Mondes zunutze machen.

Nehmen wir die heilenden Kräfte in uns auf, damit Körper, Geist und Seele zu wohltuendem Einklang finden!

Kosmische Energie der Mondkraft heute beim Mond in Jungfrau

Die Mondkraft heute macht uns jedoch nicht nur einen Tag der Heilung zum Geschenk, sondern führt uns durch eine besondere Verbindung zwischen Jupiter und Pluto, die sich beide noch immer im Steinbock befinden, in einen tiefgreifenden Wandel, durch den sich alles zum Guten entwickeln wird. Es fließen uns durch eine Konjunktion zwischen beiden Planeten bis Mitte des Monats April die machtvolle und tiefe Energie des Pluto zu, wobei uns das Glück und die Fülle von Jupiter zur Seite stehen werden.

Wir sind durch die Jupiter-Pluto-Konjunktion dazu aufgefordert, ein starkes Fundament mit neuen Zielen und Idealen zu entwickeln. Dabei entstehen transformatorische Kräfte, um eine Zukunft zu erschaffen, die wahren Sinn besitzt. Auf spiritueller Ebene kann uns diese Zeitqualität bewusst machen, welche wahren Ziele unsere Seele in sich trägt.

So positiv diese Konstellation im Großen und Ganzen auch sein wird, müssen wir dennoch auch mit einigen Schwierigkeiten und Hindernissen rechnen, die sich einem Wandel entgegenstellen. Wenn wir das Verlangen verspüren, zu einem Sachverhalt unsere Meinung äußern zu wollen oder zu müssen, sollten wir uns zuvor über einiges klar werden:

Bin ich rechthaberisch? Ist es möglich, dass meine Meinung nicht richtig ist? Kann es sein, dass meine Vorstellung falsch ist und eher Schaden anrichtet, als dass sie hilfreich ist? Durch die Verbindung zwischen Jupiter und Pluto werden die wahren Motive unseres Handelns hinterfragt – Wichtig hierbei sind Rechtschaffenheit und Integrität.

Lassen wir uns von diesem magischen Tag verzaubern, der durchaus zu einem Wendepunkt in unserem Leben werden kann.

Mondkraft heute mit Mond in Jungfrau



Tierkreiszeichen Jungfrau

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf



Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Gesundheit und Wohlbefinden mit der Mondkraft heute

Wir trinken gesundes Wasser, essen gesund, treiben Sport, Laufen, Joggen, machen Yoga, Meditieren – und werden trotzdem Krank! Deshalb spricht unser Körper durch Herzleiden, Krebs, Allergien und chronischen Krankheiten zu uns! 90 Prozent unserer Krankheiten und Schmerzen entstehen durch emotionale Altlasten!

Öffne deine Energiepforten und befreie dich von allen Altlasten! In Resonanz mit dem Universum, wird dir alles mühelos zufließen!

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Der gesundheitsbewusste Jungfraumond ist immer ein günstiger Zeitpunkt, um sich vor allem mit alternativer Heilkunde zu beschäftigen. Aber nicht nur beim Mond in Jungfrau sollte man die gesamte Power der Natur nutzen, um sämtliche Krankheiten ganz ohne Chemiekeulen der Pharmaindustrie zu heilen!

Diese Erkenntnisse sind ein absolutes Muss für jeden gesundheitsbewussten Haushalt!

Kraftvolle Mond-Magie der Mondkraft heute



Legt man die Hände sanft auf bestimmte Energiepunkte des Körpers, beginnen sich Blockaden aufzulösen und die Lebensenergie kann wieder frei fließen. Heilströmen aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers und schafft reichlich Wohlgefühl.

Durch Heilströmen öffnet sich das Leben hin zu mehr Gelassenheit und Stressfestigkeit. Glücksempfindungen geben uns beim Strömen eine Ahnung von der Leichtigkeit des Seins. Akute wie chronische körperliche Leiden verschwinden vielfach ganz oder bessern sich jedenfalls deutlich!

Mondkalender und Mondkraft heute beim Mond in Jungfrau

Was die Mondkraft heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit Mond in Jungfrau besonders gut:

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Bei der aktuellen Mondkonstellation können wir Zimmerpflanzen umtopfen, Nadelgehölze und immergrüne Laubgehölze pflanzen oder Sträucher umsetzen.

Fitness – Tun wir etwas für Herz und Kreislauf, indem wir ein wenig Bewegung einbauen, vor allem dann, wenn man mehr als 2 Stunden am Stück nur sitzende Tätigkeiten ausübt. Am wirkungsvollsten sind heute auch Übungen, die den Bauch bzw. die Bauchmuskeln stärken.

Gesunde Ernährung – Heute ist ein guter Tag, um eine Diät zu starten oder gezielter auf eine gesunde Ernährung zu achten.

Haushalt – Zum Waschen und Putzen brauchen wir jetzt besonders wenig Reinigungsmittel und auch hartnäckiger Schmutz lässt sich nun besonders leicht entfernen. Im Haushalt sollten wir zudem allgemein für Ordnung sorgen – der perfekte Zeitpunkt für den Frühjahrsputz.

Tagestipp – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Löwe vermeiden:

Gesundheit – Wir sollten derzeit keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

Fenster putzen – An Jungfrautagen sollten wir gänzlich aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden.

Einkochen – Kochen wir heute keine Marmelade ein, denn bei diesem Mondstand wird sie schneller schimmlig.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute beim Mond in Jungfrau einen wundervollen Tag der Heilung im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die Mondkraft für alle Sternzeichen und den täglichen Mondkalender

Die Heilkraft der Zirbe

Die Zirbe als Königin der Alpen hat eine ganz besondere Kraft, die unsere Herzgesundheit fördert. Besonders Zirbenöl gilt als reinigend und klärend. Es wirkt durchblutungsfördernd, entzündungshemmend, harnabsondernd und blutreinigend. Aber auch im Schlaf kann man etwas für die Herzgesundheit tun!

Mit der Kraft der Gedanken können wir sogar schwere Krankheiten besiegen oder hoffnungslose medizinische Prognosen – wie bei manchen Krebsformen – umdrehen!

Haben Sie auch schon beobachtet, dass es immer mehr Krankheiten gibt, deren Ursache wir nicht kennen? Autoimmunerkrankungen, Arthritis, Schuppenflechte, Morbus Crohn, Hashimoto, Allergien und viele weitere chronische Beschwerden quälen Millionen Menschen, und die Ärzte haben keine Erklärung dafür, geschweige denn eine gute Behandlungsmethode mit Heilungsaussichten.

