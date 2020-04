Alles auf Abwehr – Hausmittel und Heilpflanzen-Rezepte für ein starkes Immunsystem

Ein starkes Immunsystem ist ein effektiver Schutz gegen den Angriff von Viren und Bakterien, denen unser Körper täglich ausgesetzt ist.

Unser Immunsystem ist der Wächter der Gesundheit. Wer sein Immunsystem stärken will, muss vor allem Organe und Schleimhäute in ihrer Funktion unterstützen.

Hausmittel und Heilpflanzen bringen unser Immunsystem in Schwung und sind eine wertvolle und effektive Hilfe im Kampf gegen Viren und Bakterien.

.

Einen erhöhten Vitamin C-Bedarf haben Raucher, Personen, die unter einer Krankheit leiden, oder Menschen, die generell über ein schlechtes Immunsystem verfügen. Liposomales Vitamin C bringt unser Immunsystem und unseren Stoffwechsel besonders schnell wieder in Topform – Liposomales Vitamin C – hier weiter >>>.

Alles auf Abwehr – Unser Immunsystem stärken gegen Viren und Bakterien

Unser Immunsystem hat die wichtige Aufgabe, unsere Gesundheit zu schützen.

Das Zusammenspiel von Lymphknoten, Milz, Mandeln, Blinddarm, Darm sowie Haut und Schleimhäuten bilden ein reinigendes und harmonisierendes Netz, das schädliche Bakterien, Viren, Pilze und Mikroorganismen abwehrt.

Unser Lymphsystem funktioniert wie ein riesiger Filter, der beispielsweise entartete Zellen und Krankheitserreger entsorgt. Bei Grippe oder einer Erkältung läuft es auf Hochtouren, um uns wieder gesund zu machen.

Durch eine vitaminreiche Ernährung sowie mit bestimmten Hausmittel, mit Heilkräuter, mit Lymphmassagen und regelmäßiger Bewegung, können wir es unterstützen.

.

.

Starkes Immunsystem – Die Funktion unserer Immun-Organe stärken

Alle antibakteriellen Heilkräuter unterstützen die Mandeln. Diese bilden eine erste Hürde für Erreger, die über Mund und Nase in unseren Organismus eindringen – wie das Coronavirus auch.

Unsere Milz filtert vor allem anormale und alte Blutzellen sowie Zellen, die mit Antikörpern überladen sind und Mikroorganismen aus unserem Körper und produziert zudem Schutzstoffe, die wir zur Abwehr von Krankheiten benötigen. Sie liebt beispielsweise Gewürze wie Kurkuma, Fenchel, Zimt, Gewürznelken und leicht süß-bittere Obst- und Gemüsesorten.

In unserem Darm befinden sich über 80 Prozent aller Immunzellen unseres Körpers. Auf ihn müssen wir deswegen ganz besonders achten. Er ist vor allem dankbar für probiotische und ballaststoflreiche Lebensmittel, wie Haferflocken, Topinambur und Hülsenfrüchte. Vermeiden sollten wir Alkohol und Zucker, denn dies schwächt den Darm und macht empfänglich für schädliche Keime.

Unser Immunorgan Haut enthält spezielle Abwehrzellen, die Umweltkeime daran hindern, in unseren Körper einzudringen. Ihre Abwehrkraft lässt sich durch wechselwarme Güsse, eine vitaminreiche Ernährung, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, sowie ein angemessene und nicht überreiche Pflege steigern.

.

Hier finden Sie eine Fülle von «Immun-Kicks» Tipps, die unsere Abwehrkräfte und unser Immunsystem stärken, um Krankheitserreger abzuwehren und gesund zu bleiben – hier weiter.

Allgemeine Unterstützung für ein starkes Immunsystem

Alle Immunorgane funktionieren nur bei einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr einwandfrei. Je nach Alter und sportlicher Aktivität liegt die empfohlene Menge bei 2 bis 4 Litern pro Tag.

Vor allem die Vitamine C, A, B6 und E sowie die Spurenelemente Zink, Eisen, Selen und Kupfer steigern die Aktivität unseres Immunsystems. Der Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln sollte deswegen drei Viertel unserer täglichen Speisen betragen.

Sehr hilfreich für die Abhärtung unseres Körpers ist die Bewegung an der frischen Luft, egal bei welchem Wetter. Nach einem Spaziergang schläft es sich auch gleich doppelt so gut und ein erholsamer Schlaf trägt ebenfalls zur Gesunderhaltung unserer Immunorgane bei.

Stressabbauende Maßnahmen wie Meditation oder Yoga helfen, den ungünstigen Cortisol-Spiegel zu senken. Dieses Stresshormon lähmt unseren Stoffwechsel und begünstigt eine Erkrankung.

.

Erweitern Sie Ihr Wissen über Heilkräuter und Gewürze, und nutzen Sie die Apotheke der Natur, um sich selbst und Ihre ganze Familie gesund zu ernähren, zu heilen und zu pflegen! – hier weiter.

Hausmittel und Heilpflanzen-Rezepte bringen unser Immunsystem in Schwung

Wer sein Immunsystem stärken will, sollte auf die Heilkraft der Natur vertrauen. Die folgenden Hausmittel und Heilpflanzen-Rezepte erhöhen die Abwehrkräfte unserer Immunsysteme und sind eine wirkungsvolle Hilfe im Kampf gegen Viren und Bakterien.

.

Gurgelteemischung für die Rachenmandeln

Entzündungshemmend, antimikrobiell, adstringierend

.

ZUTATEN:

Salbeiblätter, Blutwurz, Kamillenblüten

ZUBEREITUNG:

2 EL von jeder Zutat in eine Schale geben und durchmischen.

1 TL der Mischung mit 2S0 ml heißem

Wasserüberbrühen.

10 Minuten abgedeckt ziehen lassen.

Abseihen.

ANWENDUNG:

Mehrmals täglich eine Weile mit dem abgekühlten Tee gurgeln.

.

.

Milz-Teemischung

Steigert die Abwehrkräfte der Milz.

Echinacea, auch Roter Sonnenhut, stammt aus Nordamerika und wurde bereits von den Indianern bei Infektionserkrankungen genutzt.

.

ZUTATEN:

Fenchelfrüchte, Ingwer, Sternanis, Süßholzwurzel, Zimt, Pomeranzen- oder Grapefruitschale

ZUBEREITUNG:

50 g Fenchelfrüchte, 35 g Ingwer, 35 g Zimt, 35 g Pomeranzen- oder Grapefruitschale (optional), 30 g Sternanis und 35 g zerkleinerte Süßholzwurzel in eine Schale geben und kräftig durchmischen.

1-2 TL der Mischung mit 250 ml kochendem Wasserüberbrühen.

10 Minuten zugedeckt ziehen lassen. 4 Abseihen.

ANWENDUNG:

3 Mal täglich 1 Tasse Tee trinken. Zur Unterstützung immer wieder einmal eine Tasse Milztee trinken.

Heublumensack oder Heublumenbad

Durch die in den getrockneten Heublumen enthaltenen Cumarine wird die Durchblutung gesteigert. So wird eine entzündungshemmende Wirkung erzielt und zum anderen der Lymphabfluss gefördert. Die Cumarine sind auch zuständig für den guten Duft.

.

ZUTATEN:

Heublumen, Baumwollsack

ZUBEREITUNG:

Die Heublumen in einen Sack nähen.

Im Dampfkochtopf 1-2 Minuten er-hitzen.

Leicht ausdrücken.

ANWENDUNG:

Den Heublumensack möglichst heiß (Vorsicht Verbrennungsgefahr) auf den Bauch legen, eine Decke darüber ausbreiten. So lange damit ruhen, wie es als angenehm empfunden wird. Kann 1 bis 2 Mal täglich angewendet werden.

Bei Heuschnupfen sollte man jedoch lieber auf eine Anwendung verzichten.

.

.

Echinacea-Tee

Regt das Immunsystem an.

.

ZUTATEN:

frische oder getrocknete blühende oberirdische Teile

ZUBEREITUNG:

1 EL blühendes Kraut in eine Tasse geben.

Mit 250 ml siedend heißem Wasser übergießen.

10 Minuten zugedeckt ziehen lassen.

Abseihen.

ANWENDUNG:

Bis zu 3 Mal täglich eine Tasse Tee trinken, so lange, bis die Beschwerden nachlassen.

Mistel-Tee

Stärkt das Immunsystem.

.

ZUTATEN:

getrocknetes Mistelkraut

ZUBEREITUNG:

1-2 TL Mistelkraut in eine Tasse geben.

Mit 250 ml kaltem Wasser übergießen.

Über Nacht ziehen lassen.

Abseihen.

ANWENDUNG:

2 bis 3 Mal täglich eine Tasse Tee leicht erwärmt trinken (nicht zu heiß, da ansonsten die heilenden Stoffe zerstört werden).

.

.

Kurkuma-Pfeffer-Schokoladentrunk

Immunsystem stärkend.

.

ZUTATEN:

gemahlener Kurkuma, gemahlener schwarzer Pfeffer. dunkles Schokoladenpulver

ZUBEREITUNG:

1 TL Kurkuma, 1 TL Schokoladenpulver und ¼ TL schwarzen Pfeffer zusammen in eine Tasse geben.

Mit 250 ml heißem Wasser aufgießen und umrühren.

ANWENDUNG:

1 bis 2 Mal täglich eine Tasse trinken. Vorsicht scharf!

Warmer Zwiebel- und Kartoffelwickel

Gegen Viren und Bakterien durch Erhöhung der Temperatur.

.

ZUTATEN:

Zwiebeln, gekochte Kartoffeln, Leinensäckchen, Schal

ZUBEREITUNG:

1-2 Zwiebeln schneiden.

2-4 gekochte Kartoffeln zerstampfen.

Beides in das Leinensäckchen füllen.

Etwas erkalten lassen, dann auf den Hals auflegen.

Mit einem Schal befestigen.

ANWENDUNG:

So lange angelegt lassen, wie es als angenehm empfunden wird.

.

Eine Kombination aus den hier vorgestellten Tipps und Rezepten erhöht die Abwehrkraft der Immunorgane, die unser gesamtes Immunsystem stärken.

Nutzen wir die Heilkraft der Natur für unser Immunsystem…

zum Schutz gegen Viren und Bakterien.

*****

Die Alpenschau wünscht allzeit gute Gesundheit und ein starkes Immunsystem!

.

Quercetin stärkt das Immunsystem und gilt als eines der wirksamsten Antioxidantien!

Liposomales Quercetin – hier >>>

Glutathion ist in der Lage, den Organismus vor Erkrankungen zu schützen, das Immunsystem zu stärken und nimmt Einfluss auf die Stärke, Ausdauer, Leistungsfähigkeit sowie kognitive Prozesse. Auch ist Glutathion für die neurologischen Prozesse des zentralen Nervensystems mitverantwortlich. Ein anhaltender Mangel an Glutathion kann zu schweren gesundheitlichen Problemen führen und wird aufgrund verschiedenster, teils unspezifischer Symptome, nur spät erkannt und behandelt – hier weiter.

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Vitamin C ist der meist unterschätzte und ignorierte Wirkstoff der Medizin! Der Mensch kann im Gegensatz zur Tierwelt im Körper kein Vitamin C selbst herstellen. Er benötigt diesen Stoff aber lebensnotwendig zur Abwehr von Infektionen und zur Erhaltung seiner Lebensfunktionen – hier weiter.

Ob wir wollen oder nicht: Emotionale Blockaden bestimmen unser Denken, Handeln sowie unsere Beziehungen und letztendlich auch den persönlichen Erfolg beruflich und privat. Darüber hinaus können sie auch Schmerzen, Funktionsstörungen und schließlich Krankheiten auslösen. So lassen sich blockierende Emotionen im Handumdrehen lösen und körperliche Beschwerden aus dem Weg räumen… Hier weiter >>>

Der einfachste Weg, gesund zu werden und es zu bleiben! Man führt zweimal pro Tag eine Folge von vier Handpositionen aus, was gerade mal sechs Minuten dauert – das schafft jeder. Und die Ergebnisse sind einfach überwältigend! Hier weiter >>>

…Und du wirst überrascht sein! Die Zitrone hat eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen zu bieten. Und auch du kannst von diesen gesundheitlichen Vorteilen profitieren, indem du eine Zitrone aufschneidest und sie neben deinem Bett platzierst.

5 gesundheitliche Vorteile während du schläfst, bringen dich zum Staunen! – Hier weiterlesen!

>>> hier weiter >>>

Magnesiumchlorid wird vom Körper gut aufgenommen und ist eine praktische und günstige Quelle für eine ausreichende Magnesiumversorgung… >>> hier weiter >>>

Arteriosklerose, im Volksmund auch “Arterienverkalkung” genannt, gilt als das verheerendste medizinische Problem überhaupt. Schleichend entwickelt sich die Arteriosklerose über Jahre und Jahrzehnte und führt zu gesundheitlichen Problemen wie Bluthochdruck, Niereninsuffizienz, koronarer Herzerkrankung und letzten Endes nicht selten zum Organversagen mit Todesfolge. Welche Natursubstanzen Arteriosklerose rückgängig machen, erfahren Sie hier >>>.

“Gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen! Meine Heilkräuter und meine Rezeptvorschläge haben schon vielen Menschen in verzweifelten Situationen geholfen, bei leichteren Beschwerden wie auch bei schweren Erkrankungen. Möge dieses Buch allen, für die ich es geschrieben habe, Trost und Hoffnung bringen!” Maria Treben – Bewährte Heilkräuter-Rezepte von Maria Treben >>>.

Die Natur besitzt ihre eigenen, nebenwirkungsfreien Antibiotika. Viele Pflanzen, ätherische Öle und Lebensmittel wirken, richtig eingesetzt, antibiotisch.

Die besten natürlichen Antibiotika finden Sie hier >>>.

Immer wieder führen diese zu Resistenzen oder Unverträglichkeiten. Häufig können Sie darauf verzichten und beginnende Krankheiten mit pflanzlichen Antibiotika behandeln. Kräuter und Gewürze werden meist ohne Nebenwirkungen vertragen und stärken durch ihre Vitalstoffe das Immunsystem – hier weiter.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! >>> hier weiter >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann >>> erfahren Sie hier >>>.

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter>>>.

Das Sehen ist unser wichtigster Sinn. Umso größer ist die Angst, wenn unsere Augen von Erkrankungen betroffen sind. Häufig stecken Botschaften unserer Seele hinter diesen Beeinträchtigungen: Ein Katarakt kann durch Furcht vor der Zukunft verursacht werden, ein Glaukom weist auf zu viel Druck hin, hinter trockenen Augen steckt oft unterdrückte Wut.

Was unsere Augen über uns verraten >>>.

Allergien, Migräne, Schlafstörungen und sogar Krebs – viele chronische Krankheiten haben keine körperlichen, sondern seelische Ursachen und können allein durch deren Aufdeckung und »Neuinterpretation« zum Verschwinden gebracht werden. Finden Sie selbst heraus, was hinter Ihrer Krankheit steckt, und gewinnen Sie die Kontrolle über Ihre Gesundheit zurück! – Hier weiter.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Wie CBD-Öl wirkt und welche Krankheiten damit geheilt bzw. gelindert werden können…

Der Weg zur Heilung ist möglich, man muss nur bereit sein ihn zu gehen. Wenn Sie erkennen was Sie krank gemacht hat und wie Sie gesund werden können, indem Sie die richtige Therapie finden, erfahren Sie hier >>>.

Das unterdrücke Heilmittel der Natur kann jedem helfen – Die wichtigsten Wirkungsweisen und die richtige Anwendung von DMSO – HIER >>>

99,9 % reines DMSO – HIER >>>



Anwendung und Wirkung >>>

Neue und natürliche Wege zur eigenen Gesundheit …

Erkenntnisse jenseits der Schulmedizin …

>>> Hier zum Vitaminum-Shop >>>

>>> Partnerprogramm >>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...