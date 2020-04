Die am häufigsten gekauften Waren in Real

Real ist eine bekannte Supermarktkette in Deutschland. Sie ist ein Mitglied des deutschen Einzelhändlers Metro AG und wurde 1992 aus der Zusammenstellung der Ketten Basar, Divi, Continent, Esbella und Real gegründet.

Die Supermarktkette Real hat eine lange Geschichte. Im Jahre 2006 erwarb Metro die 85 Walmart-Filialen in Deutschland und 26 Geant-Verbrauchermärkte in Polen von der französischen Einzelhandelsgruppe Groupe Casino.

Im November 2012 verkaufte Metro seine 91 Real-Verbrauchermärkte in Polen, Rumänien, Russland und der Ukraine für 1,1 Mrd. EUR an die Supermarktkette Auchan. 2014 verkaufte es seine 12 Real Hypermärkte in der Türkei.

Im September 2018 gab die Metro AG die Trennung von Real und den Verkauf aller Verbrauchermärkte bekannt.

Welche Waren werden in Real verkauft?

Vor allem ist es anzumerken, dass alle Angebote von Real auf Rabato zu blättern sind. Den Großteil der Angebote nehmen Lebensmittel ein. Trotzdem werden in Real auch andere Waren verkauft.

Außer den Lebensmitteln bietet Real auch ein breites Sortiment an Haushaltswaren, Elektrogeräten, Büchern, Medien, Textilien, Schuhen und Schreibwaren an.

Zusätzlich zu Markenprodukten werden verschiedene Handelsmarken angeboten, darunter das Rabattlabel TiP, die Marke RealSelection usw.

Welche Waren werden in Real am häufigsten gekauft?

Wenn Sie sich informieren möchten, welche Waren in dieser Supermarktkette am häufigsten verkauft werden, sind Sie hier genau richtig. Hier präsentieren wir Ihnen die besten Produkte, die Sie bei Real zu besonders günstigen Preisen kaufen können.

Also, zu unserer Top-Liste gehören die Waren aus folgenden Kategorien:

● Sport

● Kinderwaren

● Elektronik

● Garten und Baumarkt

● Haushaltswaren

● Lebensmittel und Getränke

Die besten Waren aus der Kategorie Sport

Die Sportkategorie bei Real ist ziemlich umfangreich. Dort finden Sie alles, was Sie für Ihre sportliche Aktivitäten brauchen: von Sportkleidung bis hin zu Fitnessgeräten.

Am häufigsten werden aber die folgenden Artikel gekauft:

● Christopeit Vibrationsplatte Vibro 2 – 111,00 Euro;

● 26 Zoll Fahrrad MTB mit Beleuchtung – 157,00 Euro;

● Fischer Alu-City-E-Bike ECU – 999,00 Euro.

Kinderwaren in Real

In dieser Supermarktkette können Sie auch zahlreiche Kinderwaren kaufen. Real bietet eine große Auswahl an Kinderkleidung, Spielzeugen, Babybetten, Kinderwagen usw.

Zu den meistverkauften Produkten dieser Kategorie gehören:

● LEGO Technic Liebherr Bagger – 379,00 Euro;

● Hot Wheels Ultimate Garage mit Hai-Angriff – 154,00 Euro;

● Orident Autokindersitz – 77,99 Euro;

● Luxus Kombi Kinderwagen – 385,99 Euro.

Elektronische Waren, die von Real am häufigsten verkauft werden

Wenn Sie ein neues Handy, Tablet oder sogar einen Computer brauchen, können Sie diese zu günstigen Preisen bei Real kaufen.

Achten Sie vor allem auf:

● Apple iPhone XR – 617,00 Euro;

● JTC 4K Ultra HD LED TV – 519,00 Euro;

● Nintendo Switch Konsole – 699,99 Euro.

Die meistverkauften Garten- und Bauwaren

Möchten Sie Ihren Garten ordentlich und schön behalten? Kein Problem, da Real auch viele tollen und nützlichen Waren aus dieser Kategorie anbietet.

Besonders empfehlenswert sind:

● Allibert Lounge-Set Merano – 225,00 Euro;

● Bestway Whirlpool Lay – 299,00 Euro;

● Sams Pet Kratzbaum für Katzen – 29,95 Euro.

Die besten Haushaltswaren bei Real

Küchengeräte und Haushaltswaren sind in diesem Supermarkt auch vorhanden.

Achten Sie auf die folgenden Produkte, wenn Sie ein neues Hausgerät brauchen:

● Bosch Kaffeautomat – 369,99 Euro;

● Bosch MUM Küchenmaschine – 69,00 Euro;

● 2019 Roborock S50 Staubsauger – 374,99 Euro;

● Balter A1 Staubsauger – 36,90 Euro;

● LG Waschmaschine – 429,00 Euro.

Die bestverkauften Lebensmittel und Getränke

Aus dieser Kategorie der Produkte sind folgende Waren besonders beliebt:

● Hendricks Gin – 32,49 Euro;

● Doppio Passo Primitivo Salento – 6,99 Euro;

● Tassimo Milka Kakaospezialität – 4,79 Euro;

● Hennessy Cognac – 29,55 Euro;

● Mövenpick Espresso – 19,99 Euro.

Zusammenfassung

Real bietet eine unglaublich große Auswahl an den Waren verschiedener Kategorien und oben wurden nur die beliebtesten erwähnt.

Dank günstigen Preisen und einem nachgedachten Rabattsystem kann man bei Real viele qualitative Waren zu günstigen Preisen kaufen.

