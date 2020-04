Mondkraft heute 02. April 2020 mit Mondkalender – Krebs-Mond zum Mond in Löwe

Die Mondkraft heute beim Krebs-Mond sorgt tagsüber für eine Auf und Ab unserer emotionalen Stimmungslage, denn die unterschiedlichsten Konstellationen prasseln auf uns ein. Der Mond in Löwe bringt einen schlagartigen Stimmungswechsel. Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond in Krebs zum Mond in Löwe absteigend.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute beim Krebs-Mond:

Lassen wir uns heute nicht auf emotional geführte Diskussionen ein. Wir sind nämlich empfänglicher als sonst üblich für mentale Verletzungen, die uns dann längere Zeit aufs Gemüt schlagen können!

Mondkalender und Mondkraft heute beim Krebs-Mond

Der Krebs-Mond erweckt durch die unterschiedlichen Mondenergien noch einmal eine Vielzahl von wechselnden Emotionen, wobei viele aus ihrer Seelenruhe gerissen werden und die Gefühle auch überkochen können, denn wir sind durch die Mondkraft heute tagsüber besonders verletzbar und empfindlich. Des Weiteren wir zudem sehr unruhig aber auch besonders intuitiv. Sollten wir wichtige Entscheidungen treffen müssen, entscheiden wir deshalb einfach nach Gefühl und achten wir dabei auf unser Herz und unser Bauchgefühl.

Ein Wechsel von positiven und negativen Mondaspekten macht uns tagsüber mehr oder weniger das Leben schwer. Erst wenn am Abend der Mond in den Löwen wechselt, können wir wieder Energie tanken, die wir dringend benötigen, um mit gestärktem Mut die schwierige Zeit in der Corona-Krise besser bewältigen zu können.

.

Stärke deine Gesundheit und deine Abwehrkräfte >>>

.

Das Bedürfnis nach intensiven Erfahrungen sowie der Drang, die eigenen Grenzen und die von anderen auszuloten, sind durch den Krebs-Mond heute besonders ausgeprägt. Am besten kommen wir mit den unterschiedlichen kosmischen Einflüssen zurecht, wenn wir uns an diesem Tag ganz bewusst eine Beschäftigung suchen, die uns erlaubt, unseren tiefsten Wünschen und Gefühlen Ausdruck zu verleihen.

Verzetteln wir uns jedoch nicht in einer Vielzahl von Aktivitäten, sondern versuchen wir bei allem was wir tun in unserer inneren Mitte zu bleiben. Da wir uns ja alle aufgrund der Corona-Krise vorwiegend zu Hause aufhalten, können wir den Krebs-Mond gut dazu nutzen, um kreativ tätig zu werden. Gestalten wir unser Zuhause doch einfach mal etwas um oder fangen wir an, Tagebuch zu schreiben, um die aussergewöhnlichen Ereignisse in diesen Zeiten festzuhalten.

Kosmische Energie der Mondkraft heute beim Krebs-Mond

Einen besonderen Gegensatz erleben wir heute durch die Verbindung des Mondes mit Neptun in Fische und den Steinbock-Energien von Jupiter und Pluto. Lediglich wenn es um die partnerschaftlichen Beziehungen geht, werden wir durch die Venus im Stier mit positiven Energien beschenkt.

Ein Trigon vom Krebs-Mond mit Neptun in Fische lässt uns zumindest entspannt in den heutigen Tag starten. Wenn sich die feinstofflichen Energien Neptuns harmonisch mit dem Mond verbinden, treten die positiven Eigenschaften Neptuns in den Vordergrund. Vertrauen in die göttliche Führung wird von einem freundlichen Mitgefühl für alle Lebewesen begleitet. Auch künstlerische Fähigkeiten und eine soziale Einstellung sind mit dieser Konstellation verbunden.

Allerdings lassen Jupiter und Pluto die harmonische Stimmung ab 11.00 unvermittelt kippen, da sich beide kurz hintereinander in Opposition zum Krebs-Mond befinden. Mit Jupiter im Steinbock neigen wir bei diesem Spannungsaspekt dazu, auf emotionaler Ebene zu übertreiben. Auch wird es uns schwer fallen, das rechte Maß im emotionalen Austausch zu finden, so dass Konflikte und Auseinandersetzungen die Folge sein könnten.

Pluto im Steinbock verleitet uns zusätzlich noch zu Machtkämpfen, die sich auch innerhalb der Familie zeigen können. Pluto bewirkt durch die Opposition zum Krebs-Mond zudem intensive innere Spannungen, die unsere Gefühlswelt und persönlichen Beziehungen extrem beeinflussen können. Diese Konstellation kann daher in der Begegnung zu einem zu direkten und schonungslosen Umgang mit anderen führen.

Ein höflicher und toleranter Umgang miteinander kann uns heute viel Ärger ersparen. Druck erzeugt schließlich

Gegendruck – durch rücksichtsvolleres Verhalten kommen wir ohne Konflikte durch die schwierigen kosmischen Einflüsse.

Warum wir für unser Immunsystem dringend Vitamin C brauchen!

Krankheitserreger, wie Bakterien oder Viren, können sich in unserem Körper schwerer einnisten, wenn die Abwehrspeicher der Organe gut gefüllt sind!

>>> hier weiterlesen >>>.

.

Mondkraft heute mit Mond in Krebs



.



Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brust, Lunge, Magen, Leber und Galle

Organsystem: Nervensystem



.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Gesundheit und Wohlbefinden mit der Mondkraft heute

CDL ist die Abkürzung für Chlor-Dioxid-Lösung – eine “goldene Lösung”, die innerhalb kurzer Zeit Krankheitserreger, Bakterien, Legionellen, Sporen, Algen, Pilze und sogar Viren aller Art bekämpft und bereits seit Langem als bewährtes und ungefährliches Mittel zur Trinkwasserreinigung und damit zum innerlichen Gebrauch zugelassen ist.

Anwendung und Wirkung – Dr. med. Antje Oswald klärt auf >>>.

CDL – hier bestellen >>>

Lotus POWER ist ein hochwirksamer und Ressourcen schonender Wasseraufbereiter zur nachhaltigen Bekämpfung von Keimen, Pilzen, Algen und Legionellen.

Lotus Power – hier >>>

*****

DMSO stärkt das Immunsystem, stoppt das Wachstum schädlicher Bakterien, hat eine viren- und pilzhemmende Wirkung, reduziert Schwellungen, löst Vernarbungen und hilft bei allen Entzündungen sowie Schmerzen in den Gelenken – Heilwirkung – Anwendung – Dosierung >>>.

99,9 % reines DMSO – HIER >>>

*****

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Selbstversorgung erlebt in diesen Zeiten einen enormen Aufschwung. Die Vital-Saatgut-Box ist für kleine und kleinste Anbauflächen und auch für den Indoor- Anbau bestens geeignet.

Vital Saatgut Box – hier >>>.

Die Selbstversorger-Saatgut-Box enthält ausgewählte robuste Sorten, die besonders gute Erträge bringen. Das Paket reicht für die Produktion von Gemüse zur Selbstversorgung im Wert von mindestens 1500 Euro.

Selbstversorger Saatgut Box – hier >>>.

*****

Kraftvolle Mond-Magie der Mondkraft heute



Zu wenig Zeit, mir sind die Hände gebunden, das kann ich nicht … so oder so ähnlich fangen viele Ausreden an, die begründen sollen, warum man etwas nicht machen kann. Zumindest zu sich selbst sollte man aber ehrlich sein.

Das Leben in seiner ganzen Fülle zu verstehen, ist dem Verstand verschlossen. Was uns glücklich macht, uns inspiriert oder unserem Tun und Handeln einen Sinn gibt, das lässt sich mit Logik allein nicht endgültig ergründen. Denn unsere Seele wird von dem genährt, was unsere Gefühle berührt, unsere Fantasie beflügelt und einen kreativen inneren Raum öffnet.

Öffne dich für die Quellen des Glücks >>>.

.

.

Mondkalender und Mondkraft heute beim Krebs-Mond

Was die Mondkraft heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit Krebs-Mond besonders gut:

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Heilpflanzen begleiten den Weg durch das Mond-Kräuter-Rad >>>

Garten/Pflanzen – Beim Mond im Krebs dürfen unsere Pflanzen wieder fleißig gegossen werden. Auch das Rasenmähen steht unter einem günstigen Mondeinfluss.

Gesundheit – Da beim Mond in Krebs die Funktion der Lungen positiv beeinflusst wird, sollten wir eine Lungenreinigung durchführen:

Omas Hausmittel – Dieses Rezept hilft bei Atemwegserkrankungen und Lungenbeschwerden >>>.

Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle aufbauenden und straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Aufbauende und straffende Schönheitspflege wirkt heute besonders gut. Gönnen wir uns eine reichhaltige Gesichtsmaske, denn diese wird nun besonders gut aufgenommen.

Problemwäsche – Der Mond hilft heute beim Wäsche waschen. Flecken, die man nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen.

Fitness – Achten wir in Eigenverantwortung auf unser Wohlbefinden. Sobald wir das Gefühl haben, dass wir uns überfordern, sollten wir mit dieser Tätigkeit sofort aufhören.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Halbmond in Krebs vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet heute unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen jetzt beim Mond im Krebs besonders an!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist heute größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Haushalt/Wohnen – Übertreiben wir es heute nicht mit dem Lüften, denn der Mond im Krebs zieht die Feuchtigkeit an, die wir dann nicht mehr aus den Räumen bringen.

Haarpflege – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute beim Krebs-Mond einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die Mondkraft für alle Sternzeichen und den täglichen Mondkalender

Grüne Kräfte unterstützen die Harmonisierung von Körper, Geist und Seele.

Das Licht der Heilung >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Das unterdrücke Heilmittel der Natur kann jedem helfen – Die wichtigsten Wirkungsweisen und die richtige Anwendung von DMSO – HIER >>>

99,9 % reines DMSO – HIER >>>



Liposomales Vitamin C kommt verlustfrei genau dort an, wo es am effektivsten wirken kann: in der menschlichen Zelle. Liposomales Vitamin C und seine wundervollen Vorteile für unsere Gesundheit – hier weiter.

Die Heilkraft der Zirbe

Die Zirbe als Königin der Alpen hat eine ganz besondere Kraft, die unsere Herzgesundheit fördert. Besonders Zirbenöl gilt als reinigend und klärend. Es wirkt durchblutungsfördernd, entzündungshemmend, harnabsondernd und blutreinigend. Aber auch im Schlaf kann man etwas für die Herzgesundheit tun!

Zirbenöl naturrein und vegan >>>

Zirbenkissen für einen erholsamen Schlaf >>>

Mit der Kraft der Gedanken können wir sogar schwere Krankheiten besiegen oder hoffnungslose medizinische Prognosen – wie bei manchen Krebsformen – umdrehen!

Zünden wir den Turbo zur Selbstheilung >>>.

Die von Pater Romano Zago erprobte und weiterentwickelte Rezeptur aus dem Saft von Blättern der Aloe arborescens – eine Heilpflanze aus der brasilianischen Klostermedizin -, hat bereits bei zahllosen Fällen von Krebs und anderen schweren Erkrankungen geholfen.

Heilwirkung und Rezeptur >>>.

Bio-Aloe arborescens Saft – nach dem Original-Rezept von Pater Romano Zago >>>.

Der Switch Code bietet Dir die Grundlagen, Dein Leben neu zu begreifen und positiv zu verändern. In vier Schritten öffnet sich die Schatzkammer Deines Lebens, und Du hast die Möglichkeit, Dein Leben selbstbestimmter, glücklicher und spannender zu gestalten. Du hast jetzt die Chance, das Geschenk Deines Lebens auszupacken – hier weiter.

Mondzeit ist Seelenzeit! Den alten Naturvölkern war dies bewusst und die Mondphasen spielen eine zentrale Rolle in Mythen und Legenden. Heilpflanzen begleiten den Weg durch das Mond-Kräuter-Rad. Birke steht für den Neubeginn, Karde für die Rückbindung, Johanniskraut für das Licht, Holunder für die Ahnen…

Die Energien der Heilpflanzen im Jahreskreis, sowie Traumreisen und Meditationen, welche die Seele in Berührung mit der jeweiligen lunaren Kraft bringen >>> findest du hier >>>.

Dr. Karsten Krüger zeigt, welchen Einfluss Ernährung, Bewegung, Schlaf und Stressmanagement haben und wie psychische Aspekte auf die Immunabwehr wirken. Stärken wir unser Immunsystem! – hier weiter.

Kaum ein Organ ist so entscheidend für die Gesundheit wie der Darm: Die Bakterien, die sich dort tummeln, beeinflussen das Körpergewicht, die Stimmung und das Immunsystem. Dr. Michael Mosley zeigt, wie wie wir unseren Körper von innen heraus heilen können, und liefert wissenschaftlich fundierte Tipps für eine gesunde Darmflora – hier weiter.

Der neue Healing Code >>>

Wenn du bewusst auf die Mondphasen achtest, wirst du erkennen, wie sie dich auf deine ganz persönliche Weise unterstützen und beeinflussen. Dann kannst du leichter durch den Monat navigieren und ein Leben im Einklang mit der Natur führen. >>> hier weiter >>>

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! >>> hier weiter >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann >>> erfahren Sie hier >>>.

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter>>>.

“Mit den richtigen Gedanken können wir uns das Leben schenken, das wir uns immer gewünscht haben.” Ein völlig neues System zur Heilung von Körper, Geist und Seele, das auf sanfte Weise zu guter Gesundheit, mehr Energie und einem erfüllten Leben führt! – Hier weiter >>>

Auch als Audio-CD erhältlich >>>

Haben Sie auch schon beobachtet, dass es immer mehr Krankheiten gibt, deren Ursache wir nicht kennen? Autoimmunerkrankungen, Arthritis, Schuppenflechte, Morbus Crohn, Hashimoto, Allergien und viele weitere chronische Beschwerden quälen Millionen Menschen, und die Ärzte haben keine Erklärung dafür, geschweige denn eine gute Behandlungsmethode mit Heilungsaussichten.

Verborgene Krankheitsursachen erkennen und vermeiden >>>

Die erfahrene Südtiroler Heilerin Bernadette Schwienbacher zeigt, wie 12 Kräuter für ganzheitliches Wohlbefinden sorgen: Mit vielen erprobten Atem-, Mental- und Körperübungen, Anregungen für einen gesunden Biorhythmus und vor allem mit Tees, Elixieren, Rezepten und Bädern aus der Kräuterkunde. Hier weiter >>>

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Bereits wenige Tropfen reichen aus, um etwa 15 Minuten nach der Einnahme die gewünschte therapeutische Wirkung spüren zu können. Wie CBD-Öl wirkt und welche Krankheiten damit geheilt bzw. gelindert werden können…

Ein Wegbegleiter – Schätze aus der Praxis eines Naturheilarztes – Hier plaudert Dr. Karl J. Probst, vereinfacht ausgedrückt, nicht nur aus dem Nähkästchen, sondern vielmehr aus dem Schatzkästchen. In diesem “Schatzkästchen” hat sich im Laufe der Jahrzehnte durch unzählige Praxis-Erfahrungen des Autors und Arztes auf dem Gebiet der “Natürlichen Heilweisen” und ebenso durch unermüdlichen Forschens ein Wissen angehäuft, welches seinesgleichen sucht – Hier weiter >>>.



Anwendung und Wirkung >>>

Neue und natürliche Wege zur eigenen Gesundheit …

Erkenntnisse jenseits der Schulmedizin …

>>> Hier zum Vitaminum-Shop >>>

>>> Partnerprogramm >>>

.

Rabatt-Aktion: Kauf 3 – bekomme 5!

Hier klicken >>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...