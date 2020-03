Die Österreicher müssen sich auf eine lange Zeit der Entbehrungen einstellen – mit massiven neuen Einschränkungen, die bis weit in den Juni hineinreichen werden.

Am Montagvormittag zieht Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auf Basis neuer Zahlen um 11.00 Uhr eine Corona-Zwischenbilanz.

Von einer Rückkehr zur Normalität ist dabei keine Rede, im Gegenteil:

Kurz wird neue und schärfere Maßnahmen gegen das Virus verkünden.

Neue Coronavirus-Pläne in Österreich durchgesickert:

Kurz-Regierung greift massiv durch

Wie lange werden die massiven Einschränkungen für Gesellschaft und Wirtschaft im Kampf gegen das Coronavirus noch gelten müssen?

Dürfen wir heuer das Meer sehen? Und wann können wir wieder Freunde treffen?

Kurzum: Wann wird unser aller Leben wieder halbwegs normal?

Auf all diese Fragen wird Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) heute, wenn er am Vormittag über die aktuelle Corona-Lage spricht, keine konkrete Antwort geben können. Nur so viel: Die Lage ist weiterhin so ernst, dass es noch lange nicht um die Rücknahme von Ausgangsbeschränkungen & Co. geht, sondern um eine Ausweitung der Restriktionen.

Demnach darf man zukünftig Supermärkte nur noch betreten, wenn man eine Schutzmaske trägt. Diese Masken sollen an den Eingängen der Geschäfte gegen eine geringe Gebühr verkauft werden. Damit soll verhindert werden, dass in den oftmals stark frequentierten Supermärkten weiterhin Viren verschleudert und damit weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert werden.

Experten hatten eine solche „längst überfällige Maskenpflicht“ zuletzt wiederholt gefordert. Mehrere Wissenschafter sehen in einem offenen Brief an Minister Faßmann in den asiatischen Ländern ein Vorbild, etwa beim Tragen von Schutzmasken.

Dies mache die Ansteckung schwieriger und verlangsame damit die Ausbreitung, “und noch wichtiger, es führt uns zu Bewusstsein dass wir die Aufgaben haben andere zu schützen”.

Kampf gegen Corona: Das sind die weiteren Pläne der Regierung

Geschäfte: Bau-Märkte dürfen zuerst öffnen

Ende April/Anfang Mai: Frühestens mit Ende April/Anfang Mai sollen erste Geschäfte wieder für Kunden geöffnet werden. Zunächst etwa die Baumärkte – darauf sollen sukzessive weitere Branchen folgen. Allerdings: unter strengen Auflagen. So soll etwa immer nur eine gewisse Anzahl von Personen zeitgleich in die Geschäfte gelassen werden. „Türsteher“ könnten so wie in Großbritannien kontrollieren, ob man das Geschäft betreten darf.

Dienstleister: Auflagen für Frisöre und Co.

Mitte Mai: Im Laufe des Mai sollen auch schrittweise Dienstleister, wie etwa Frisöre, wieder den Betrieb aufnehmen dürfen. Auch hier soll es strenge Corona-Auflagen geben. Bei Frisören beispielsweise ein Mindestabstand zwischen den Kunden im Salon.

Arbeitsplatz: Büroalltag löst Homeoffice ab

Mitte Mai: Zeitgleich mit der Öffnung der Dienstleistungsbetriebe wird der Büroalltag im Laufe des Mai schrittweise das Homeoffice wieder ablösen.

Gastronomie: Vorerst nur untertags offen

Ende Mai: Auswärts gegessen wird in Österreich frühestens wieder ab Mai. Dann dürfen die Lokale schrittweise wieder öffnen – ähnlich wie der Handel unter Bedingungen betreffend den Mindestabstand und ­vorerst nur untertags. Bis die Gastronomie auch abends wieder den Betrieb aufnehmen kann, wird es ÖSTERREICH-Informationen zufolge noch länger dauern.

Events: Tote Hose bis Mitte des Sommers

Juli: Große Veranstaltungen wird es hierzulande noch länger keine geben. Erst ab Mitte des Sommers, also möglicherweise ab Juli, sollen die wieder erlaubt sein. Das Donauinselfest (26. Juni) etwa soll verschoben werden. Die Salzburger Festspiele (ab 18. Juli) könnten hingegen, so ist zu hören, bereits stattfinden.

Reisen: Grenzen und Flughäfen im Juni zu

Juli: Auch der Reisebetrieb wird erst ab Juli wieder langsam – und unter Einschränkungen – losgehen können. Österreichs Grenzen und Flughäfen sollen jedenfalls noch bis Ende Juni fix dicht sein.

Bildung: Schulen & Unis sperren im Herbst auf

September: Über den Sommer bleiben Schulen, Kindergärten und Unis geschlossen. Erst im September kann der Lehrbetrieb wieder starten. Eine Ausnahme wird es für die ca. 40.000 Maturanten geben. Die Matura soll im Mai stattfinden.

Ausgangsbeschränkungen bleiben bis Anfang Mai

Soziale Kontakte: Die Ausgangsbeschränkungen bleiben zumindest bis Anfang Mai und werden entlang des Stufenplans nach und nach gelockert.

Für Ältere und Risikogruppen könnten sie bis in den Herbst aufrecht bleiben.

Quellen: Krone, Merkur, Oe24 und Kleine Zeitung – Die Alpenschau bedankt sich!

