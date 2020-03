Wann sollte man eine Beziehung beenden?

Eine Beziehung zu beenden ist eine Entscheidung, an die wir uns für immer erinnern werden.

Egal ob sie richtig war oder nicht, ob es gut oder schlecht für uns war, man vergisst es einfach nicht.

Wir suchen nach Unterstützung und Verständnis bei anderen Menschen, aber am Ende ist es unsere Entscheidung über unser Leben und es ist notwendig, auf unsere Intuition zu hören.

Zuallererst denke darüber nach, wie diese Beziehung sein wird, wenn sie für ein oder fünf Jahre weitergehen wird. Diese Sichtweise kann dir vielleicht helfen, eine Idee von dem zu bekommen, was du machen willst, was dich gut oder schlecht fühlen lässt.

Es ist notwendig, realistisch zu sein und uns selbst nicht zu betrügen, da dieser Selbstbetrug uns und der anderen Person schaden kann.

.

.

„Bei unmöglichen Liebschaften sollte man zuallererst die Hoffnung verlieren.“ (Walter Riso)

Um zu wissen, ob es Zeit ist, unsere derzeitige Beziehung zu beenden, sollten wir uns bestimmte Fragen stellen, ohne nach Schuldigen zu suchen. Beziehungen werden von zwei Personen gebildet; es geht darum, zu versuchen, zu verstehen, was passiert ist und wie wir daraus mit Weisheit und Geduld lernen können.

Fragen, die du stellen solltest, bevor du eine Beziehung beendest

Viele Fragen, die wir uns stellen, bevor wir eine Beziehung beenden, werden schmerzhaft sein, weil manchmal die Realität wehtun kann, was aber auch nötig ist, um reifer zu werden und zu verstehen, wer wir sind und was wir von einer Beziehung wollen.

Beenden heißt leiden, aber eine Beziehung weiterzuführen, die nicht funktioniert, tut noch mehr weh.

