Früher wurde durch das Wort Liebe ausschließlich das Gefühl zwischen zwei Menschen ausgedrückt, heute hat sich die Inflation der Emotionen breitgemacht.

„Liebe ist nur ein Wort“ nannte Johannes Mario Simmel 1963 seinen Roman. Ist das so? Die Werbung benutzt unsere Sehnsucht nach Liebe schamlos für Ihre Zwecke…



Höchste Zeit, Schluss zu machen…

Es mag seltsam sein, gerade in diesen Zeiten weniger Liebe zu fordern.

Aber es muss sein, denn es reicht!

Aus Liebe zur Liebe…

.

Beende die Inflation der Emotionen!

Aus Liebe zur Liebe….

Egal in welches Schaufenster wir blicken oder in welche Bäckereiauslage, welche Zeitschrift wir aufblättern oder welche Fernsehwerbung wir sehen – Die Liebe macht sich seit Jahren im öffentlichen Raum inflationär breit.

Es wird, so verrät es uns die Werbung, praktisch nur noch aus Liebe gehandelt: aus Liebe zur Kartoffel, zum Teig, zum Menschen, aus Liebe zum Bad, zum Backen, zum Pferd, zum Tee, zum Parkett, zur Wurst und sogar (von wegen German angst) aus Liebe zur Zukunft.

Der gesamte öffentliche Personennahverkehr beruht auf Liebe (“Weil wir dich lieben”). War der Slogan “Wir lieben …” früher praktisch unbekannt, wird mittlerweile alles mit Liebe überschüttet:

“Wir lieben Bio”, “Wir lieben Tierärzte”, “Wir lieben Autos”; Naheliegendes wird geliebt wie zum Beispiel Hunde, Pizzen, Kinder, Rosen, Urlaub, Musik und Bücher; Städte sind auch dabei (Forchheim, Hamburg, Dresden, Leipzig, Chemnitz); Dinge, die schon lange auf ein bisschen Liebe gewartet haben (Möbel, Namensschilder, Böden, Horrorfilme, Technik, Lebensmittel, IT, Rechnungen, Logistik, der Bocksbeutel, Frottee und Männer), und sogar (was ich bei einem Blick nach unten stark bezweifeln möchte) meine Schuhe. Ihre übrigens auch.

Früher beruhte das deutsche Wirtschaftswunder auf technischer Verlässlichkeit, heute scheint es ein reines Liebeswunder zu sein. Es wird mit Liebe gebacken, gebraut, gekocht, gebrüht und überhaupt… gemacht.

Ein absurder Liebesboom, dem man nicht entkommen kann?

.

