Liebe ist die Antwort auf alles! Vor allem dann, wenn die Herausforderungen des Leben anklopfen.

Liebe verändert alles. Ansonsten bleibt alles beim Alten.

LIEBE IST DIE ANTWORT AUF ALLES – ERST RECHT UND GERADE IN SCHWIERIGEN PHASEN

Du kannst der bedingungslosen Liebe nicht entkommen – weil du sie in deiner wahren Natur, in deiner Essenz bist.

LIEBE IST DIE ANTWORT AUF ALLES – LIEBE VERÄNDERT ALLES

In schwierigen Zeiten kannst du sehen, wo du wirklich stehst! Bist du wirklich in der Liebe angekommen? Erinnerst du dich daran, wer du wirklich bist? Handelst du dementsprechend? Bleibst du im Vertrauen?

Oder ist es dir lediglich erfolgreich gelungen deine Schattenthemen erfolgreich zu verdrängen? Meldet sich sofort deine Angst, deine Wut und dein Groll zu Wort? Projizierst du gerne nach Außen oder kannst du auch dann in deiner Mitte bleiben?

Es ist einfach in der Liebe zu sein, wenn alles rund läuft. Doch erst wenn es schwierig und bedrohlich wird, erkennst du, ob du wirklich in der Liebe bist oder nur dachtest in der Liebe zu sein. Genau dann fallen nämlich alle Masken und es zeigen sich die wahren Gesichter.

Der Vorhang fällt, die Illusionen zerplatzen wie eine Luftblase.

Alles kommt jetzt an die Oberfläche, was lange Zeit verborgen war…

