Umbruchzeit – Das Neue lässt sich nicht aufhalten

Das Neue lässt sich in dieser Umbruchzeit unter keinen Umständen aufhalten.

Es gewinnt jetzt deutlich an Stärke und Kraft.

Es zeigt sich noch, wie die “alte Welt” sich wehrt, alles aufbieten will, was sie so im Verborgenen hält.

"Mit den richtigen Gedanken können wir uns das Leben schenken, das wir uns immer gewünscht haben." Ein völlig neues System zur Heilung von Körper, Geist und Seele, das auf sanfte Weise zu guter Gesundheit, mehr Energie und einem erfüllten Leben führt!

Wir sind die Kinder dieser Zeit. Die Veränderung geschieht, wenn wir es schaffen, uns innerlich auf das Neue hin auszurichten. Das bedeutet, unserer inneren Kräfte wieder frei zu legen und mutig zu werden, auch das zu leben und zum Ausdruck zu bringen, was man uns aberziehen wollte oder verboten hat.

Was trägst du tief in dir?

Wonach sehnst sich dein Innerstes?

Mit der Kraft der Gedanken können wir sogar schwere Krankheiten besiegen oder hoffnungslose medizinische Prognosen – wie bei manchen Krebsformen – umdrehen!

Zünden wir den Turbo zur Selbstheilung

