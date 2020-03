«Ich freue mich riesig auf die kommende Enttäuschung.»

Wenn alle aufgrund der Corona-Krise schon jetzt durcheinander sind, wie verrückt werden sie erst sein, wenn die Show so richtig los geht?

Für viele Menschen ist das bisherige Geschehen rund um den Virus-Schreck schon mehr als genug. Tja, so ist es, wenn man sich ein Leben lang für nichts Wesentliches interessiert hat und wie ein blindes Schaf dem Mainstream folgte.

Der Mensch will nicht leiden. Daher mögen die meisten keine Herausforderungen. Widerstand ist das Hindernis vor dem wir stehen. Und so lange wir im Widerstand bleiben, sind wir das Problem.

Aber keine Sorge, gleich nach dieser Erkenntnis, können wir zur Lösung werden. Wenn du aber jetzt dagegen rebellierst, dann wird aus dem Widerstand eine Totalblockade – hier weiterlesen.

Bruno Würtenberger: “Let the show begin!”

Quelle: Bruno Würtenberger – Die Alpenschau bedankt sich!

Ich meine die Show mit jenen Showleuten, die man ein Leben lang als Stars angehimmelt hat? Und ja, auch die Sportstars und Politdarsteller zähle ich dazu. Was wenn langsam klar wird, dass die so heiss geliebten Idole plötzlich alle Covid-19 positiv sind?

Was, wenn sie plötzlich alle ‘krank’ werden, sterben oder verhaftet werden? Was dann? In den USA hat diese Show schon längst begonnen, aber wisst ihr was? Spannend für uns wird es, wenn sie auch bei uns losgeht und ich denke, dass dies – wenn überhaupt – noch maximal ein paar Tage dauert.

Tja, es werden viele ‘Köpfe rollen’ die keiner der Normalsterblichen je erwartet hätte. Ich denke da an einige vertraute Gesichter aus Film und Fernsehen. Heidi Klum? Dieter Bohlen? Merkel? Aber auch viele Musikstars… sie werden wohl die Show ihres Lebens erleben, widerwillig.

Natürlich wird versucht das meiste so darzustellen als wären es freiwillige Entscheidungen… aber der Scheint trügt einmal mehr. Nicht vergessen bitte, es handelt sich, bei denen erst recht, um Showbusiness!

Was, wenn plötzlich klar wird, dass Trump doch kein Vollidiot ist? Was, wenn das Militär nicht zum Schutz vor einem Virus einzieht, sondern deswegen, um uns zu beschützen von den durchgeknallten, sich auf Adrenochrome-Entzug befindenden Promis und Satanisten?!

Wie bitte, es gibt Satanisten? Wie bitte, was soll denn Adrenochrom sein? Was, Bono von U2, Madonna, Bill Gates, Ophra, Lady Gaga etc. sind wirklich alle gaga und alle in einem Club? Was, die haben Kinder sexuell missbraucht, getötet und sogar gegessen?!

Unmöglich! In Disney Land, in Hilton Hotels, in riesigen unterirdischen Anlagen direkt unter unseren Füssen? Das kann doch nicht sein!

Da hätte ‘man’ doch etwas bemerkt und etwas dagegen unternommen? Ja, aber nicht, wenn die entsprechenden Polizeivorsteher, Militärköpfe, Richter, Anwälte und Politiker mit von der Partie sind! Und was, die Klima-Greta gehört auch dazu? Oh mein Gott wird es dann in den Strassen hallen!

Soll ich mal kurz aufzählen, wer bisher bereits bekannt ist und sich in ‘Quarantäne’ befindet oder gerade zufällig erkrankt ist, oder sich auch ‘freiwillig’ in Quarantäne befindet, oder sich interessanterweise von seinem Posten zurückgezogen hat? Gut, schau mal, hier ein kurzer, ein ganz kurzer Auszug davon:

Angela Merkel (Bundeskanzlerin)

Johannes B. Kerner

Friedrich Merz (CDU)

Oliver und seine Frau Amira Pocher

Andy Cohen (Moderator)

Pia Riegel

Daniel Dae Kim (Hawaii Five-0)

Fürst Albert II von Monaco

Stefan Stürmer (Ballermann-Star)

Mikel Arteta (Arsenal Manager)

Callum Hudson Odoi (FC Chelsea)

Evangelos Marinakis (Olympiakos Besitzer, Nothingham Forest)

Stefan Effenberg

Michelle Hunziker

Arnold Schwarzenegger

Lena Meyer-Landrut (Sängerin)

Norwegens König Harald V und Ehefrau Sonja

Christiano Ronaldo (Fussballer)

Michel Barnier (EU chief Brexit Verhandler)

Bento Albuquerqu (Energieminister Brasilien)

Augusto Heleno (Nationaler Sicherheitsexperte)

Antonio Vieira Monteiro (Vorsitzender der Bank Santander)

Jeremy Issacharoff (Israels Deutschland Botschafter)

Kozo Tashima (Präsident des Japanischen Fussballverbandes und StV des Japanischen Olympiakommite’s)

Nadine Dorries (Gesundheitsministerin England)

Peter Dutton (Innenminister Australien)

Massoumeh Ebtekar (Iranischer Vizepräsident)

Begona Gomez (Ehefrau des Spanischen Premierministers)

Tidjane Thiam (CEO Credit Suisse)

Steven Spielberg

Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson

Idris Elba

Kristofer Hivju (Games of Thrones)

Gal Gadot (Wonder Woman)

Lady Gaga

Miley Cyrus

Rudy Gobert und Donovan Mitchell (NBA Basketballspieler)

Rachel Matthews (Frozen 2 Schauspielerin)

Olga Kurylenko (Bond-Girl)

Jair Bolsonaro (Präsident von Brasilien)

Sophie Trudeau (Ehefrau des kanadischen Premierministers Justin Trudeau)

Orlando Bloom

Katie Perry

Ellen De Generes (Talkshow-Host)

Dua Lipa (Sängerin)

Taylor Swift

Manu Dibango (Musiker)

Indira Varma (Gemes of Thrones)

Bob Iger (CEO Disney)

Brian Lesser (CEO AT&T)

Steve Easterbrook (CEO und Präsident Mc. Donalds)

Mike Parker (CEO Nike)

Devin Wenig (CEO Ebay)

Howard Willard (CEO Altria, Tabak-Konzern)

Mandy Ginsberg (CEO der Firma welcher Tinder, Hinge, OKupid und Match unterstehen.

Randy Freer (CEO Hulu, Disney)

Lex Wexner (CEO der Firma unter welcher z.Bsp. Victoria’s Secret und Bath & Body Works stehen)

Ginni Rometty (CEO IBM)

John Legere (CEO T-Mobile)

Jeff Weiner (CEO LinkedIn)

Ajay Banga (CEO Mastercard)

Ich könnte noch lange damit fortfahren… aber das werdet ihr vermutlich alles bald aus der Presse zu hören bekommen, oder auch nicht.

Aber noch einmal zum Verständnis:

Nicht alle sind infiziert, einige sind in ‘freiwilliger’ Quarantäne. Ich will hier keine Gerüchte ins Land setzen, forscht selber nach! Ich wollte Euch damit nur eine ungefähre Idee vom Geschehen geben.

Viele, viele, viele Tausende bekannter Leute werden in nächster Zeit von der Bildfläche verschwinden. Entweder krank, gestorben, zurückgetreten oder verhaftet.

Warum eigentlich? Weil jetzt aufgeräumt wird! Der Deep State hat sich masslos überschätzt und erntet jetzt das Resultat seiner übertriebenen Selbstsicherheit.

Wir dürfen also mehr als gespannt sein, welche Politiker unseres eigenen Landes noch ‘fallen’ werden. Ich habe zum Beispiel einen Screenshot gesehen aus dem Firmenverzeichnis Deutschlands in welchem bei Firmenstatus der Deutschen Bank ‘gelöscht’ eingetragen ist. Wenn das stimmt, dann wissen wir ja was kommt. Ich werde die Firmenregister später mal etwas genauer recherchieren.

Der ‘Sumpf’ wird also trockengelegt. Dieser dehnt sich in alle Bereiche des Lebens und der Wirtschaft aus. Es wird uns vielleicht nicht überraschen, aber jene, welche von alledem keine Ahnung haben, für die wird es ein ziemlicher Schock sein, vermute ich.

Außer sie gehen dann in die Lethargie. Aber eines kann ich schon jetzt sagen, nämlich: dass die meisten sagen werden: “Tja, das habe ich schon immer gewusst/gesagt”.

Alle die jetzt so still sind und nur von Liebe und zuhause bleiben reden, werden Euch weismachen wollen, dass sie es schon immer wussten. Ich sage nur eins: Wer lügt, der gehört nicht zum Licht.

Ich rede und schreibe schon seit Jahrzehnten von alledem. Das kann man nachprüfen. Daher bin ich froh und hoffe, dass man sich in der Öffentlichkeit bald mal bewusst wird, dass man die falschen Menschen ausgelacht, verurteilt und verleumdet hat.

Nicht nur wegen mir, denn es erging vielen wundervollen Menschen so.

Viele wurden sogar aus dem Verkehr gezogen, weil sie zu deutlich geworden sind.

Vermutlich wird auch deutlich, was die wahren Absichten der diversen Geheimlogen sind und wen diese in Wirklichkeit anbeten, die Freimaurer, die Illuminaten, die Bilderberger, Skull & Bones etc. Schwer erschüttert werden auch viele sein die noch an der Aristokratie hängen, denn auch die Königshäuser werden fallen!

Rotshilds, Rockefellers, Soros und die ganzen Handlanger reptiloider und anderer Mächte, werden alles versuchen um nicht entlarvt zu werden und ich vermute, dass viele ‘normale’ Menschen die unbedarft in diesen Belangen sind, diese Mächte sogar noch verteidigen.

Aber ich schätze, dass die Entlarvung doch zu deutlich sein wird und am Ende die gesamte Menschheit erkennen muss, dass wir seit Jahrtausenden einfach nur verarscht wurden. Und genau dies könnte jetzt zu einem Ende kommen. Aber nur dann, wenn wir mithelfen.

Wie? Das sage ich Euch schon seit über 30 Jahren. Wer Ohren hat der höre, wer Augen hat… na ja, Ihr wisst schon. Die Zeit sich hinter einer gemütlichen Philosophie zu verstecken ist vorbei.

Jetzt gilt es auch sein eigenes Bewusstsein zu reinigen. Wer dies selbst jetzt noch nicht bemerkt, dem ist wahrlich nicht mehr zu helfen. Und eines ist ganz klar: So zu tun als ob, funktioniert nicht mehr!

Sobald die Menschen wieder wach sind – und sie sind am Erwachen – werden sie die Spreu wieder vom Weizen unterscheiden können.

Mein größtes Mitgefühl gilt der Spreu. Gilt allen Menschen die diesen gnadenreichen Augenblick der Bewusstwerdungsmöglichkeit verpassen oder nicht ernst nehmen.

So etwas wie eine weltweite Pandemie gab es noch nie.

Wenn wir diese nicht zum rechten Zweck verwenden, dann werden wir als Menschheit keine Geschichte mehr schreiben, sondern Geschichte sein!

