Das Coronavirus wird zum Sündenbock abgestempelt und muss für alles herhalten, was schief läuft – oder folgt alles doch einem bestimmten Plan?

Das Robert-Koch-Institut trat wohltuend moderat in die Corona-Diskussion ein. Inzwischen auch bei ihren Aussagen nur noch Untergangs-Szenarien:

Der Präsident des Robert Koch-Instituts hat vor einem Szenario mit zehn Millionen Coronavirus-Infektionen in Deutschland gewarnt. Dies könne in einigen Monaten eintreten, wenn die von der Bundesregierung angeordneten Maßnahmen nicht eingehalten würden.

“Sündenbock” Coronavirus – Alles läuft nach Plan?

Das ganze Desaster dürfen jetzt die Bürger sehr teuer ausbaden.

Doch wie kann man sich das Vertrauen bei den Bürgern erarbeiten? Ganz einfach, wenn die selbstverantwortete Mobilität der Bürger nicht aufhören will, muss man sie… richtig, orten.

Daher beschlossen das Robert-Koch-Institut und die Telekom zu kooperieren. Anfang der Woche erfuhren erstaunte Bürger davon und das klingt so, Zitat:

„Wenn die Menschen sich weiterhin so mobil verhalten, dann wird es schwer, das Virus einzudämmen“, sagte RKI-Chef Lothar Wieler. Ab sofort will das Institut nun auf ganz neuem Weg überwachen, ob die Deutschen sich an die Mahnung halten.

Das Institut greift auf Handy-Daten zurück, um die Mobilität der Bürger zu kontrollieren.

Die Forscher können mit den Informationen der 46 Millionen Mobilfunkkunden Bewegungsströme abbilden, um so auch Prognosen über die Ausbreitung von Covid-19 zu berechnen, sagte eine Telekom-Sprecherin.

Jetzt bitte keine Daten-Panik zur Viren-Panik entwickeln, denn natürlich sind die Daten anonymisiert und lassen keinen Rückschluss auf einzelne Nutzer zu. Wer es glauben mag.

Der Zug ist jedoch abgefahren, um jetzt noch Reste von bürgerlicher Individualität durchzusetzen. Umzusetzen obliegt jedem einzelnen Bürger. Aufgrund der stetig wachsenden Verordnungen von Ausgangssperren, wird erstmal eins recht unkompliziert untersagt: Protest und Demonstrationen.

Ja, wovon träumen wir denn hier? Das verwunderliche, wieviele in diesem Land sich recht erfreut damit arrangieren, identifizieren und sich gemütlich einrichten. Instagram und WhatsApp im verfrühten Frühlings-Rausch #Balkonbilder. Home-Office war schon immer ein Berufstraum. Man tauscht Playlists mit Mediatheken-Empfehlungen aus.

Merkt ihr noch was? Angst schwächt unser Urteilsvermögen und bringt uns dazu, Zustände hinzunehmen, gegen die wir uns normalerweise wehren würden. Insofern ist ein ängstlicher Mensch der ideale Staatsbürger.

Angsterzeugung ist ein Herrschaftsinstrument, und Techniken zum Erzeugen von gesellschaftlicher Angst gehören zum Handwerkszeug der Macht.

Angst führt zu einer massiven Verengung des Aufmerksamkeitsfeldes und des Denkens; eine kollektive Angsterzeugung lässt sich daher nutzen, um je nach Bedarf der Machtausübenden Vorgänge für die Öffentlichkeit unsichtbar zu machen.

“Sündenbock” Coronavirus – Alles läuft nach Plan?

Der beängstigende Elitismus in der Forderung vieler Mitbürger, bezüglich der Umsetzung der Forderungen unserer Spitzenregierung wirkt nur noch surreal und macht uns, da sind wir ganz ehrlich, mit die größten Sorgen.

Man möchte überhaupt nicht einen Gedanken verschwenden, an die verheerenden sozialen und finanziellen Folgen dieser Maßnahmen. Zu viele haben weggeschaut, geschwiegen, wollten es nicht glauben, haben es verdrängt, sich dem Couchpotatoe-Dasein hingegeben, sich geduckt, nun kommt die Quittung.

Dabei ist klar – Was hier passiert ist bewusst ausgelöst worden.

Das Finanzsystem ist längst pleite. Jetzt sind wir in die Phase eingetreten an deren Ende das System kippt. Covid 19 ist dabei nur der gewollte Auslöser und Sündenbock für das, was wir in den kommenden Monaten beobachten und erleben werden.

Das Coronavirus killt die Weltwirtschaft. Eine Weltwirtschaftskrise ist unvermeidbar und wird kommen – und zwar stärker und mächtiger als jede zuvor. Sie wird selbst 1929 und die große Depression in den Schatten stellen.

Bemerken möchten wir auch an dieser Stelle:

Machen Sie sich mal Gedanken um Ihr Erspartes auf der Bank – Sie brauchen Bargeld!

Nur wer sich hier vorbereitet, hat eine Chance zu überleben oder wie heißt es so schön:

Es stellt sich nur die eine einzige Frage:

“Von was wird abgelenkt?”

Haltet die Menschen in Angst, und ihr könnt ihnen jedes Gesetz aufdrücken,

und sie werden noch dankbar dafür sein, wenn sie nicht denken und handeln müssen.

Weltwirtschaftskrise – Die Pleitewelle kommt!

Die Alpenschau bedankt sich bei Marc Friedrich für den Hinweis!

Ob Wirtschaftskrise… Finanzkrise… Firmenpleiten – Marc Friedrich gibt wertvolle Tipps, was wir in Zeiten von Krisen wissen müssen und was wir jetzt tun sollten!

Alle Prognosen von Marc Friedrich auf der Alpenschau >>>

Krisenvorsorge – JETZT!

Da mehr als 80 Prozent der Menschen derzeit komplett unvorbereitet sind, werden sehr viele schon bald ohne Geld und ohne Nahrungsmittel dastehen.

