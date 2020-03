Über kein anderes Vitamin wird derzeit so oft in den Medien berichtet wie über hochdosiertes Vitamin C.

Über kein anderes Vitamin werden gleichzeitig so viel Lügen verbreitet wie über Vitamin C.

Fakt ist: Krankheitserreger, wie Bakterien oder Viren, können sich in unserem Körper schwerer einnisten, wenn die Abwehrspeicher der Organe gut gefüllt sind – und das erreicht man mit hochdossiertem Vitamin C.

Ausserdem gibt es kein anderes Vitamin, dass besser erforscht ist als Vitamin C. Diejenigen, die von der Schädlichkeit dieses Nährstoffes berichten, betreiben gezielte Desinformation.

.

Liposome umschließen das Vitamin C und bringen es sicher durch den Verdauungstrakt in den Blutkreislauf. So kommt das Vitamin C verlustfrei genau dort an, wo es am effektivsten wirken kann: in der menschlichen Zelle. Eine verlustfreie Megadosis-Therapie zur Behandlung von Krankheiten ist dadurch problemlos möglich – Liposomales Vitamin C – Hier >>>.

Hochdosiertes Vitamin C stärkt die Immunabwehr – Die Wahrheit über Vitamin C

Vitamin C ist das Beste, was unserem Körper passieren kann! Bei Erkrankungen, Infektionen oder toxischen Belastungen werden mit hochdosiertem Vitamin-C in der Regel außerordentliche Heilwirkungen erzielt.

Die Pharmaindustrie torpediert die Anwendung von Vitamin C. Der Grund dafür ist klar: Der umfassende Einsatz von Vitamin C würde Tausende Medikamente und Impfungen überflüssig machen.

Das nebenwirkungsfreie Naturprodukt kann unzählige Infektionskrankheiten verhindern und rückgängig machen.

Einzigartig ist: Vitamin C heilt Krankheiten, die als unheilbar gelten – hier weiter.

Zwar ist der menschliche Körper ein echtes Wunderwerk in puncto Überleben, eine Sache kann er jedoch nicht: Vitamin C selbst herstellen. Aus diesem Grund müssen wir es über die Nahrung zuführen.

Vitamin C wird auch als Ascorbinsäure bezeichnet und zählt zu den bekanntesten Vitaminen. Aufgrund seiner Wasserlöslichkeit grenzt es sich von den fettlöslichen Vitaminen ab.

.

Dr. Robert G. Koch präsentiert uns hier eine Fülle von «Immun-Kicks» Tipps, wie wir unseren Bodyguard “Immunsystem” stärken, um Krankheitserreger abzuwehren und gesund zu bleiben – hier weiter.

.

Ohne Vitamin C bricht unser Immunsystem zusammen!

Vitamin C stärkt auf vielfältige Weise das Immunsystem:

Es steigert die Antikörperproduktion und regt die Bildung weißer Blutkörperchen (Leukozyten) an, die wesentlich für den chemischen Angriff auf Erreger sind und für ihre anschließende Beseitigung durch Fresszellen (Makrophagen).

Durch einen hohen Vitamin-C-Spiegel können die dadurch entstandenen Oxidationsprodukte schadlos gemacht werden. Ist nicht genügend Ascorbinsäure in den Zellen vorhanden, wird die Beweglichkeit und damit Wirksamkeit der Leukozyten sehr eingeschränkt.

Bei akuten Infektionen fällt die Vitamin-C-Konzentration in den weißen Blutkörperchen bis zur Hälfte ab, bei einer Virusinfektion kann sie innerhalb von Stunden bis an die Skorbut-Grenze sinken.

.

.

Erniedrigte Ascorbinsäure-Spiegel treten auch auf bei entzündlichen rheumatischen Erkrankungen, beim Malabsorptionssyndrom und im Endstadium von Tumorerkrankungen.

Das Forscherteam Yonemoto am Nationalen Krebsinstitut der USA untersuchte bereits 1976 gesunde Männer und Frauen zwischen 18 und 30 Jahren und bestimmten ihre Blutwerte. Danach bekamen sie an drei aufeinander folgenden Tagen jeweils 5 Gramm Vitamin C.

Die Wiederholung der Messung zeigte, dass die Lymphozyten um 83 Prozent zugenommen hatten. Eine weitere dreitägige Vitamin-C-Gabe von je 10 Gramm verdreifachte die Lymphozytenbildung.

Vitamin C ist allgegenwärtig als Feuerwehr gegen freie Radikale, wodurch es Zellen, Organe, Eiweißbausteine und andere Vitamine vor Zerstörung schützt.

Zudem ist es an rund 15 000 Stoffwechselabläufen beteiligt, unter anderem auch an der Hormonproduktion, an der Synthese von Nervenbotenstoffen und an der Herstellung von Kollagen.

Als Schadstoffentsorger aktiviert Vitamin C die Entgiftung der Leber, die Schadstoffe aus dem Blut sammelt, es bindet Schwermetalle und andere Schadstoffe und es verhindert die Umwandlung von Nitraten in krebsauslösende Nitrosamine.

Vitamin C ist somit beteiligt an der Regulierung der Sauerstoffzufuhr der Zellen und zusätzlich für die Synthese verschiedener körpereigener Stoffe unverzichtbar. Auch Knochen- und Knorpelgewebe kann nur mithilfe von Ascorbinsäure gebildet werden.

Das C Vitamin kann zusätzlich die Aufnahme von Eisen, das für die Bildung von Blut notwendig ist, steigern, ebenso wie die Aufnahme von Aminosäuren und Calcium.

Nicht zuletzt unterstützt es die Bildung der Blutgefäße. Auch in Sachen Krankheitsabwehr spielt es in unserem Fleisch und Blut eine zentrale Rolle.

Es besitzt eine antioxidative Wirkung und erweist sich daher im Kampf des Körpers gegen widrige Einflüsse aus der Umwelt als äußerst hilfreich. Es ist für die körpereigenen Abwehrfunktionen also unverzichtbar.

.

.

Menschen mit erhöhtem Vitamin-C-Bedarf:

Dialysepatienten, Hochleistungs- und Freizeitsportler, Flugpersonal und Vielflieger, Raucher und Alkoholiker, Personal in Bestrahlungs- und Röntgeneinrichtungen, Menschen, die verstärkt Umweltgiften ausgesetzt sind wie Arbeiter in Chemiefabriken, Laborpersonal …,

Schulkinder, Senioren, Schwangere und Stillende, Menschen mit Fehl- und Mangelernährung, Menschen mit psychischen oder physischen Hochleistungen, Personen mit hoher Stressbelastung, Darmkranke, Allergiker und Krebskranke…

Ein hoher Blutzuckerspiegel stört die Aufnahme von Vitamin C in die Zellen, daher haben Diabetiker einen höheren Bedarf. Diabetiker haben einen niedrigeren Vitamin-C-Spiegel in den Zellen, sind infektanfällig und ihre Immunreaktionen sind eingeschränkt.

Je kranker ein Mensch ist, desto mehr Vitamin C braucht er!

.

Vitamine sind die beste Gesundheitsversicherung. Denn optimale Vitaminblutwerte senken das Risiko für Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Altersdemenz und Osteoporose. Vitamine steuern Zellschutz, Zellaufbau und Zellreparatur. Dank Vitaminen bringen Sie Ihr Immunsystem und Ihren Stoffwechsel in Topform – Vitaminmangel vermeiden >>>.

.

Die 5 Stadien des Vitaminmangels

Ein Mangel an Vitaminen lässt sich erst bei schweren Mangelzuständen anhand der Blutspiegel feststellen, denn selbst wenn die Vitaminspeicher der Zellen entleert sind, können die Blutspiegel noch „normal“ sein.

Der Wissenschaftler Brubacher hat daher 1983 die sechs Stadien der Entwicklung eines Vitaminmangels eingeführt:

1. Stufe: Die Gewebespeicher werden teilweise entleert, während die Blutspiegel noch stimmen

2. Stufe: Umsatz und Ausscheidung sind vermindert, der Blutspiegel unverändert

3. Stufe: Vitaminabhängige Enzymreaktionen werden eingeschränkt

In den ersten drei Stadien kann man klinisch noch nichts erkennen. Hier können jedoch bereits langfristig die Ursachen für spätere chronische Erkrankungen gelegt werden.

4. Stufe: Die ersten unspezifischen klinischen Symptome werden sichtbar, selbst jetzt kann der Blutspiegel noch Normalität vortäuschen

5. Stufe: Nun erst zeigen sich charakteristische Mangelsymptome, die sich jedoch durch Zufuhr der entsprechenden Vitamine noch beheben lassen

6. Stufe: Irreversible Gewebs- und Organschäden, die auch durch Zufuhr des entsprechenden Vitamins nicht mehr behebbar sind

Es gibt zahlreiche Hinweise dafür, dass eine Unterversorgung mit Vitaminen häufig ist und dass eine optimale Versorgung mit Vitaminen die Gesundheit verbessern und das Leben verlängern kann, sowie chronischen Erkrankungen vorbeugt.

Vitamin C im Überblick Vitamin C erfüllt eine Vielzahl von Aufgaben im menschlichen Körper: Tagesbedarf: 110 mg für Männer, 95 mg für Frauen, für Kinder weniger, für Schwangere und Stillende mehr. Funktionen im Körper: Stärkung des Immunsystems, Aufbau von Bindegewebe, Zähne, Zahnfleisch, Haut und Knochen, Schutz der Zellen, fördert die Eisenaufnahme im Darm, stärkt die Nerven, sorgt für einen guten Energiestoffwechsel. Lebensmittel: Obst und Gemüse, z.B. Zitrusfrüchte, schwarze Johannisbeeren, Kohl und Paprika Tipp für die optimale Aufnahme: Obst und Gemüse frisch und roh verzehren, Gemüse nicht zu stark erhitzen, am besten nur kurz dünsten Mangel-Symptome: Schwäche, Infektanfälligkeit, Zahnfleischschwellungen, bei starkem Mangel: Skorbut (hierzulande selten)

.

Nebenwirkungen und Toxizität von hochdosiertem Vitamin C?

Es ist wissenschaftlich gesichert, dass eine Überversorgung mit Vitamin C nicht schädlich ist. Es ist auch keine toxische Obergrenze für Vitamin C bekannt. Es wird sowohl bei oraler Einnahme als auch bei venöser Einspritzung gut vertragen.

Als wasserlösliches Vitamin wird es kaum gespeichert, Überschüsse werden mit dem Urin ausgeschieden, daher ist es toxikologisch ungefährlich.

Der Körper hat für Vitamin C nur eine geringe Speicherkapazität, die jedoch gesteigert werden kann.

Bei täglicher Zufuhr von nur 100 mg kann der Körper circa 1500 mg speichern, erhöht man die tägliche Menge auf 200 mg, kann er bereits 5000 mg speichern.

Auf nüchternen Magen eingenommen, können Mengen von 4 bis 15 Gramm täglich eventuell abführend wirken. Diejenige Dosierung wird als bedarfsdeckend erachtet, die zu leicht sämigem Stuhl führt, aber noch keinen Durchfall auslöst – Übrigens ist Vitamin C ein unschädliches Abführmittel, wenn Verstopfung ein Problem ist.

Zu Beginn einer oralen Therapie mit Ascorbinsäure kann es vereinzelt zu Blähungen kommen. In diesem Fall sollte man eine geringe Anfangsdosis wählen und langsam bis zur gewünschten Menge steigern. Auch ist es angebracht, die Tagesmenge auf mehrere Einzelportionen (3 – 5) zu verteilen.

Eine gute ständige Versorgung mit Vitamin C schafft schnell verfügbare Reserven für den Krankheitsfall bzw. zur Vorbeugung.

.

Bei Erkrankungen, Infektionen oder toxischen Belastungen – Liposomales Vitamin C >>>.

.

Liposomales Vitamin C: Der Jungbrunnen für unsere Zellen

Das wasserlösliche Vitamin ist verderblich und flüchtig. Beim Erhitzen löst es sich auf und bei Einnahme wird ein Großteil über die Nieren ausgespült. Nur wenig Vitamin C kommt in den Zellen an, dort, wo es eigentlich gebraucht wird.

Die besonderen Vorteile des liposomal verkapselten Vitamin C: Es kommt verlustfrei direkt in der Zelle an, hat eine hohe Bioverfügbarkeit und Depotwirkung. Verlustfreie Megadosis-Therapien sind problemlos möglich!

Liposomen sind sehr kleine Nanokörper, die einen wasser- oder fettlöslichen Wirk- oder Nährstoff in einer doppelschichtigen Hülle einkapseln. Durch diese Struktur wird eine nahezu vollständige Aufnahme des jeweiligen Stoffes in den menschlichen Stoffwechsel erfahren.

Die Verdauungsprozesse, die für den jeweiligen Nährstoff zerstörerisch wirken, lassen sich hierdurch komplett umgehen und der Nährstoff kann seine Wirkung im Körper uneingeschränkt entfalten.

.

Einen erhöhten Vitamin C-Bedarf haben Raucher, Personen, die unter einer Krankheit leiden, oder Menschen, die generell über ein schlechtes Immunsystem verfügen.

Liposomal verkapseltes Vitamin C kann man mit einfachen Mitteln und wenig Zutaten in der Küche selbst frisch herstellen. Und das für sehr wenig Geld und ohne großen Aufwand.

Liposomales Vitamin C – selbst herstellen >>>.

.

Quercetin stärkt das Immunsystem und gilt als eines der wirksamsten Antioxidantien!

Liposomales Quercetin – hier >>>

Glutathion ist in der Lage, den Organismus vor Erkrankungen zu schützen, das Immunsystem zu stärken und nimmt Einfluss auf die Stärke, Ausdauer, Leistungsfähigkeit sowie kognitive Prozesse. Auch ist Glutathion für die neurologischen Prozesse des zentralen Nervensystems mitverantwortlich. Ein anhaltender Mangel an Glutathion kann zu schweren gesundheitlichen Problemen führen und wird aufgrund verschiedenster, teils unspezifischer Symptome, nur spät erkannt und behandelt – hier weiter.

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Vitamin C ist der meist unterschätzte und ignorierte Wirkstoff der Medizin! Der Mensch kann im Gegensatz zur Tierwelt im Körper kein Vitamin C selbst herstellen. Er benötigt diesen Stoff aber lebensnotwendig zur Abwehr von Infektionen und zur Erhaltung seiner Lebensfunktionen – hier weiter.

Ob wir wollen oder nicht: Emotionale Blockaden bestimmen unser Denken, Handeln sowie unsere Beziehungen und letztendlich auch den persönlichen Erfolg beruflich und privat. Darüber hinaus können sie auch Schmerzen, Funktionsstörungen und schließlich Krankheiten auslösen. So lassen sich blockierende Emotionen im Handumdrehen lösen und körperliche Beschwerden aus dem Weg räumen… Hier weiter >>>

Der einfachste Weg, gesund zu werden und es zu bleiben! Man führt zweimal pro Tag eine Folge von vier Handpositionen aus, was gerade mal sechs Minuten dauert – das schafft jeder. Und die Ergebnisse sind einfach überwältigend! Hier weiter >>>

…Und du wirst überrascht sein! Die Zitrone hat eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen zu bieten. Und auch du kannst von diesen gesundheitlichen Vorteilen profitieren, indem du eine Zitrone aufschneidest und sie neben deinem Bett platzierst.

5 gesundheitliche Vorteile während du schläfst, bringen dich zum Staunen! – Hier weiterlesen!

>>> hier weiter >>>

Magnesiumchlorid wird vom Körper gut aufgenommen und ist eine praktische und günstige Quelle für eine ausreichende Magnesiumversorgung… >>> hier weiter >>>

Arteriosklerose, im Volksmund auch “Arterienverkalkung” genannt, gilt als das verheerendste medizinische Problem überhaupt. Schleichend entwickelt sich die Arteriosklerose über Jahre und Jahrzehnte und führt zu gesundheitlichen Problemen wie Bluthochdruck, Niereninsuffizienz, koronarer Herzerkrankung und letzten Endes nicht selten zum Organversagen mit Todesfolge. Welche Natursubstanzen Arteriosklerose rückgängig machen, erfahren Sie hier >>>.

“Gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen! Meine Heilkräuter und meine Rezeptvorschläge haben schon vielen Menschen in verzweifelten Situationen geholfen, bei leichteren Beschwerden wie auch bei schweren Erkrankungen. Möge dieses Buch allen, für die ich es geschrieben habe, Trost und Hoffnung bringen!” Maria Treben – Bewährte Heilkräuter-Rezepte von Maria Treben >>>.

Die Natur besitzt ihre eigenen, nebenwirkungsfreien Antibiotika. Viele Pflanzen, ätherische Öle und Lebensmittel wirken, richtig eingesetzt, antibiotisch.

Die besten natürlichen Antibiotika finden Sie hier >>>.

Immer wieder führen diese zu Resistenzen oder Unverträglichkeiten. Häufig können Sie darauf verzichten und beginnende Krankheiten mit pflanzlichen Antibiotika behandeln. Kräuter und Gewürze werden meist ohne Nebenwirkungen vertragen und stärken durch ihre Vitalstoffe das Immunsystem – hier weiter.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! >>> hier weiter >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann >>> erfahren Sie hier >>>.

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter>>>.

Das Sehen ist unser wichtigster Sinn. Umso größer ist die Angst, wenn unsere Augen von Erkrankungen betroffen sind. Häufig stecken Botschaften unserer Seele hinter diesen Beeinträchtigungen: Ein Katarakt kann durch Furcht vor der Zukunft verursacht werden, ein Glaukom weist auf zu viel Druck hin, hinter trockenen Augen steckt oft unterdrückte Wut.

Was unsere Augen über uns verraten >>>.

Allergien, Migräne, Schlafstörungen und sogar Krebs – viele chronische Krankheiten haben keine körperlichen, sondern seelische Ursachen und können allein durch deren Aufdeckung und »Neuinterpretation« zum Verschwinden gebracht werden. Finden Sie selbst heraus, was hinter Ihrer Krankheit steckt, und gewinnen Sie die Kontrolle über Ihre Gesundheit zurück! – Hier weiter.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Wie CBD-Öl wirkt und welche Krankheiten damit geheilt bzw. gelindert werden können…

Der Weg zur Heilung ist möglich, man muss nur bereit sein ihn zu gehen. Wenn Sie erkennen was Sie krank gemacht hat und wie Sie gesund werden können, indem Sie die richtige Therapie finden, erfahren Sie hier >>>.

Das unterdrücke Heilmittel der Natur kann jedem helfen – Die wichtigsten Wirkungsweisen und die richtige Anwendung von DMSO – HIER >>>

99,9 % reines DMSO – HIER >>>



Anwendung und Wirkung >>>

Neue und natürliche Wege zur eigenen Gesundheit …

Erkenntnisse jenseits der Schulmedizin …

>>> Hier zum Vitaminum-Shop >>>

>>> Partnerprogramm >>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...