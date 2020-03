Panik bei den Notenbanken weltweit – Kommt das Helikoptergeld? (Video)

Immer verzweifelter werden die Aktionen der Notenbanken weltweit. Jetzt soll sogar Helikoptergeld kommen.

Die Bundesregierung will für Selbstständige und Kleinunternehmer 40 Milliarden Euro locker machen. In den USA soll sogar jeder Bürger einen Scheck über 1000 Dollar bekommen.

Wir erleben gerade das größte Notenbankexperiment in der Geschichte. Die Insolvenzverschleppung geht weiter. Die Notenbanken drucken immer mehr Geld, als ob es kein Morgen gibt und senken die Zinsen.

Kann “Helikoptergeld” uns vor dem Corona-Crash retten?

Helikoptergeld – nutzlos gegen die Krise

Laut Wikipedia ist Helikoptergeld (englisch helicopter money) eine Ausweitung der Geldmenge durch Geldschöpfung bei der das neu geschaffene Zentralbankgeld direkt an Staat oder Bürger ausgezahlt wird.

Erkennbar muss noch mehr Geld her, viel mehr Geld, Helikoptergeld her um die Probleme Kraft Druckerpresse abermals in die Zukunft zu verschieben.

Da die meisten Staaten bereits bis zur Halskrause verschuldet sind, muss das Geld woanders herkommen. Also soll die Zentralbank das Geld einfach drucken oder besser gesagt elektronisch per Knopfdruck aus dem Nichts erschaffen.

Helikoptergeld ist Geld ohne Gegenleistung für Jedermann!

Wird aus der Corona-Krise eine Krise des Geldsystems?

Die Notenbanken sehen sich durch die Pandemie gezwungen, weiter aufs Gaspedal zu drücken: Die Fed senkt den Leitzins überraschend auf null Prozent. Das könnte ungeahnte Folgen haben.

Vor 11 Jahren befand sich die Welt, nach dem Platzen der Immobilienblase und der Peilte zahlreicher Banken bereits in einer drastischen Wirtschaftskrise. Diese entstand auf Grund zu niedriger Zinsen und zu viel billigem Geld.

Mittlerweile ist es offenkundig, dass man sich nicht mit ultravielem billigem Geld aus der Krise nachhaltig drucken kann. Die Probleme der letzten Finanzkrise wurden keinesfalls gelöst, sondern lediglich in die Zukunft gedruckt.

Wenn jedoch selbst Zinssenkungen nicht mehr helfen, treibt das Coronavirus die Notenbanken in die Enge.

Ist es nun an der Zeit für extremere Maßnahmen – für Geld, das aus Helikoptern aufs Volk herabregnet?

Das Endspiel unseres Geldsystems ist mehr als angepfiffen!

Was Helikoptergeld ist, was dies für jeden persönlich bedeutet und wie wir unser Vermögen jetzt noch schützen können, erfahren Sie in folgendem Video!

Helikoptergeld – Panik bei den Notenbanken weltweit!



Die Alpenschau bedankt sich bei Marc Friedrich für den Hinweis!

Ob Wirtschaftskrise… Finanzkrise… Firmenpleiten – Marc Friedrich gibt wertvolle Tipps, was wir in Zeiten der Krisen wissen müssen und was wir jetzt tun sollten!

Alle Prognosen von Marc Friedrich auf der Alpenschau

Jeder Einzelne sollte sich auf die kommende Krise vorbereiten!

Da mehr als 80 Prozent der Menschen derzeit komplett unvorbereitet sind, werden sehr viele schon bald ohne Geld und ohne Nahrungsmittel dastehen.

Wir stehen kurz vor der größten Katastrophe aller Zeiten!

Wer jetzt noch glaubt, dass wir in stabilen Zeit leben, der lebt in einer Scheinwelt!

Nur wer sich hier vorbereitet, hat eine Chance zu überleben – hier weiter.

