Aus der Naturapotheke der Alpen: Heilpflanze schwarzer Rettich – Heilwirkung und Rezepte

Die Heilpflanze Schwarzer Rettich hat eine reinigende, schleimlösende, beruhigende, antioxidative, antimikrobielle, antibakterielle, krampflösende, harntreibende und krebhemmende Wirkung auf den Organismus.

Der medizinische Wirkstoff des Schwarzen Rettichs findet sich in seiner frischen Wurzel, die ab Mai frisch geerntet werden kann.

In der Naturapotheke der Alpen findet schwarzer Rettich vor allem bei Erkältungskrankheiten, aber auch bei Gicht und Rheuma Verwendung.

Aufgrund seiner gesunden Wirkstoffe sollte der scharfe Rettich deshalb verstärkt in die Ernährung eingebaut werden.

.

Aus der Naturapotheke der Alpen: Heilpflanze schwarzer Rettich – Heilwirkung und Rezept

Der Schwarze Rettich zählt zu den ältesten Kulturpflanzen der Menschheit. Bereits die alten Griechen und Ägypter wussten um die Heilwirkung der Pflanze Bescheid.

Schwarzer Rettich ist eine krautige Heilpflanze. Sie wird bis zu einem Meter hoch, besitzt einen scharfen Geschmack und hat rötlich-violette Blüten. Die Wurzel ist dickfleischig und schwarz gefärbt. Die Wurzeln werden von Mai bis Oktober geerntet.

Der medizinische Wirkstoff des Schwarzen Rettichs regt die Verdauung an. Vor allem die Gallensaftproduktion der Leber wird positiv beeinflusst und es besteht eine nachweisbare Wirkung gegen (Fett-)Verdauungsstörungen.

Zusätzlich geht der Wirkstoff gegen Bakterien vor – vor allem gegen Keime, die die Atemwege befallen. Sie sind daher bei Entzündungen der Luftwege und hartnäckigem Husten ein wirksames pflanzliches Arzneimittel.

Schwarzer Rettich: Inhaltsstoffe der Rettichwurzel

Die unverletzte Rettichwurzel ist reich an Senfölglykosiden, darunter Raphanid. Wird die Rettichwurzel zerkleinert, also verletzt, kommen Umwandlungsprozesse (enzymatische) in Gang, bei denen die Zuckerverbindungen (Glykoside) von dem Senföl abgespalten werden. Es entsteht das wirksamkeitsbestimmende wasserdampfflüchtige Senföl und die scharf schmeckenden Allyl- und Butylsenföle.

Die Senföle der Rettichwurzel bewirken im Körper, dass die Produktionen von Verdauungssäften angeregt werden und sie steigern die Bewegungen der Verdauungsorgane.

Außerdem gehen Senföle aggressiv gegen Bakterien vor und können sie abtöten. Dies betrifft in der Rettichwurzel in erster Linie Atemwegskeime.

.

Schwarzer Rettich als Heilpflanze

Der schwarze Rettich ist nicht nur reich an Mineralstoffen, sondern versorgt den Körper darüber hinaus auch noch mit den Vitaminen A, C und E. Außerdem finden sich in der Knolle unter anderem auch ätherisches Öl, Glukoraphan, Mineralsalze und Rhodanwasserstoffe.

Diese im schwarzen Rettich enthaltenen Stoffe haben eine reinigende, schleimlösende, antibakterielle, krampflösende und beruhigende Wirkung.

So kann die Pflanze unter anderem bei Gicht, Rheuma und vor allem bei Erkältungskrankheiten wie Husten und Heiserkeit eingesetzt werden.

Aber auch bei Verdauungsproblemen hat sich der gesunde Winterrettich bewährt, da die enthaltenen Wirkstoffe zum einen die Darmbewegungen anregen und zum anderen auch die Bildung von Magensaft fördern.

Die Knolle kann ebenso den Gallenfluss fördern und somit helfen, Gallensteinen vorzubeugen.

.

Schwarzer Rettich – Heilwirkung und Anwendung

Schwarzer Rettich wirkt vor allem antibakteriell bei hartnäckigem Husten. Der Wirkstoff der Rettichwurzel greift entzündungsauslösende Bakterien an und bewirkt entweder, dass das Wachstum der Keime gehemmt wird, oder er tötet die Mikroorganismen ab. Als Folge lässt der Husten nach und die Atemwege werden befreit.

Für die medizinischen Anwendungen kann schwarzer Rettich bei folgenden Beschwerden als Heilpflanze eingesetzt werden:

bei Rheuma

bei Gicht

Erkältungserkrankungen wie Husten oder Heiserkeit

bei einem Gallenleiden

gegen Bakterien und Pilze

bei Katarrhen der oberen Luftwege

bei Verdauungsstörungen

bei einer Krebserkrankung

bei Atemwegserkrankungen, Bronchitis und bei Krampfhusten

.

Trinkkur mit Rettich-Saft

Bei einer Trinkkur wird täglich ein Glas Rettichsaft getrunken. Diese Kur kann bei Gallenbeschwerden, Rheumatismus sowie bei Gicht für Linderung sorgen. Zudem werden der Magen, der Darm, die Nieren und die Leber gestärkt.

.

Schwarzer Rettich bei Husten

Zur Behandlung von Husten, Heiserkeit und Angina den Rettichsaft mit etwas Honig vermengt trinken.

.

Frühjahrskur mit schwarzer Rettich

Um den Körper zu entgiften und zu entschlacken kann im Frühling eine Rettichkur durchgeführt werden.

.

Schwarzer Rettich bei Fieber

Als wirksames Hausmittel bei Fieber kann eine Halskette mit Schwarzem Rettich angewendet werden. Hierfür den Rettich in Scheiben schneiden, auf ein Band fädeln und am besten über Nacht als Halskette tragen.

.

Schwarzer Rettich – Verwendung in der Küche

Schwarzer Rettich wird meist geschält verzehrt. Ist die Haut jedoch noch in Ordnung, kann diese auch mitgegessen werden. Als Salat wird diese Heilpflanze sehr fein geschnitten oder geraspelt. Gekocht kann der Schwarze Rettich beispielsweise als Einlage in Gemüsesuppen dienen.

.

.

Schwarzer Rettich gegen Husten – ein Rezept für Hustensirup

Schwarzer Rettich findet nicht nur in der Küche, sondern auch als altbewährtes, natürliches Heilmittel Verwendung. Besonders bei Erkältungskrankheiten wie Husten und Bronchitis kommt der nährstoffreiche Rettich zum Einsatz. Hier wirkt er als Hustensaft oder Hustensirup schleimlösend und entzündungshemmend.

Hustensaft-Rezept mit schwarzer Rettich

Für einen Rettich-Hustensaft benötigt man neben schwarzem Rettich auch braunen Kandiszucker.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Hustensirup:

Schneiden Sie den Deckel des Rettichs ab und höhlen Sie etwa ein Drittel des Fruchtfleisches mit einem Löffel aus. Beim Aufschneiden werden die im Rettich enthaltenen Senföle durch Enzyme freigesetzt und regen die Schleimhäute an.

Legen Sie den ausgehöhlten Rettich nun mit dem Boden nach unten auf ein Glas und stechen Sie mit einer Nadel einige Male durch die Aushöhlung und den Boden des Rettichs.

Füllen Sie den Rettich bis zum Rund mit Kandiszucker auf und legen Sie den Deckel wieder auf den Rettich.

Nun heißt es warten – mindestens für einige Stunden oder über Nacht. In dieser Zeit tropft der Hustensirup durch die Löcher in das Glas.

Ist der Zucker im Rettich komplett aufgelöst, können Sie das Fruchtfleisch etwas weiter aushöhlen, die Löcher nachstechen und den Rettich erneut mit Kandis füllen.

So erhalten Sie einen frischen Hustensirup. Dieser Vorgang ist so oft wiederholbar, bis kein Fruchtfleisch mehr vorhanden ist.

.

Dosierung schwarzer Rettich

Nehmen Sie drei- bis fünfmal täglich einen Teelöffel des Rettichsaftes zu sich. Alternativ kann der Sirup auch einem Tee beigemischt oder mit Honig zusätzlich gesüßt werden.

Bitte beachten Sie, dass sich Rettichwurzeln am besten zur kurmäßigen Anwendung über einen Zeitraum von 4 bis 6 Wochen eignen.

Wegen der enthaltenen Senföle, sollten Rettichwurzeln bei Anwendungen über 6 Wochen nur mit mehrtägigen Unterbrechungen eingesetzt werden.

Bei einem empfindlichen Magen und Sodbrennen sollte man vorsichtig beim Verzehr von Schwarzer Rettich sein.

*****

Die Alpenschau wünscht allzeit gute Gesundheit und viel Erfolg beim Ausprobieren der Rezepte!

