Dr. Rolf Kron: Panikmache Corona Virus – Hat der Wahnsinn System? (Video)

Nach dem SARS Virus – das 2003 für Schlagzeilen sorgte – folgte 2009 die “Schweinepest”. Und auch die “Vogelgrippe” hielt die Welt in Atem.

Das scheint alles vergessen, denn nun gilt: Rette sich wer kann!

Die Medien überschlagen sich mit Meldungen und versetzen die ganze Welt in Panik.

Hamsterkäufe in den Supermärkten, Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken sind ausverkauft. Ganze Gebiete werden abgeriegelt und unter Quarantäne gestellt.

.

Wir sind täglichen Angriffen von Bakterien, Viren, Pilzen und anderen Parasiten ausgesetzt, die unsere Gesundheit massiv gefährden und besonders bei Immunschwäche ein leichtes Spiel haben – Tipps aus der Naturapotheke für ein starkes Immunsystem >>>.

Dr. Rolf Kron: Panikmache Corona Virus – Hat der Wahnsinn System?

Coronavirus ist wie Grippe: ähnlich ansteckend, ähnlich tödlich, ähnliche Risikogruppen. Die Grippe kommt jedes Jahr und da werden nicht Konzerte abgesagt, Quarantäne verordnet, ganze Länder abgeriegelt. Warum jetzt diese “Hysterie”?

Was ist da los? Und was ist das überhaupt für ein Virus, das die Welt in den Wahnsinn zu treiben scheint?

Alles nur eine gezielte Panikmache und Volksverdummung?

Corona, Corona und dann gleich nochmal Corona – ob in Kneipen, bei Geburtstagen, im Zug und Bus, im Büro:

Der neuartige Virustyp, der seinen Ursprung offenbar in China hatte, ist das Gesprächstthema Nummer eins.

Flüchtlingskrise vor den Grenzen Griechenlands? Redet kaum jemand davon. Wichtiger scheint da schon, wo es derzeit noch Klopapier zu einem annehmbaren Preis zu erstehen gibt.

Das spiegelt sich natürlich auch in der Berichterstattung in den Medien wider.

Die Nachrichten über das Corona Virus bestimmen zwar nicht, was wir denken sollen, aber sie sagen uns, worüber wir nachdenken müssen.

Wenn also permanent jede mikroskopische Regung des Virus gemeldet wird, beschäftigen wir uns auf neurotische Art mit ihm. Da viele Medien jedoch nicht nur sachlich berichten, macht uns diese mediale Omnipräsenz Sorgen und versetzt uns zunehmend in Panik.

Wir sprachen zu diesem Thema mit Dr. Rolf Kron, der als praktizierender Arzt und Homöopath arbeitet. Rolf Kron studierte Medizin, beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Impfung, die er als kritisch einstuft und spezialisierte sein Wissen zum Thema Onkologie (Krebsbehandlung) und Pädiatrie (Kinderheilkunde).

Das Interview führte Sascha Vrecar von eingeschenkt.tv

Dr. Rolf Kron: Panikmache Corona Virus

Hat der Wahnsinn System?

Die Alpenschau wünscht allen Lesern: Bleibt gesund!

Seid vorsichtig, aber lasst euch durch üble Panikmache nicht die Lebensqualität zerstören!

