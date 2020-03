Die Naturapotheke der Alpen bietet in Zeiten des grassierenden Coronavirus eine wertvolle Unterstützung für ein starkes Immunsystem.

Wir sind täglichen Angriffen von Bakterien, Viren, Pilzen und anderen Parasiten ausgesetzt, die unsere Gesundheit massiv gefährden und besonders bei Immunschwäche ein leichtes Spiel haben.

Ob Schnupfen oder andere Infektionen: Warum werden manche Menschen krank, und andere nicht? Viele sind deutlich anfälliger für Virusinfektionen. Schuld daran ist oft ein schwaches Immunsystem.

Wir haben für euch einige Tipps zusammengestellt, die das Immunsystem stärken, um den gesundheitsschädlichen Viren und Bakterien Paroli bieten zu können.

.

Der Mediziner Robert E. Koch stellt uns eine Fülle von «Immun-Kicks» Tipps zur Verfügung, wie wir unseren Bodyguard “Immunsystem” stärken können, um Krankheitserreger abzuwehren und gesund zu bleiben – hier weiter.

Immunsystem stärken: Tipps aus der Naturapotheke der Alpen für ein starkes Immunsystem

Unser Immunsystem schützt uns vor Viren und Bakterien. Es besteht aus einem Zusammenspiel von Zellen, Signalstoffen und Geweben. Die Abwehr von Krankheitserregern findet dabei überall im Körper statt. Ist das Immunsystem geschwächt, versagen unsere Abwehrkräfte und Krankheitserreger haben ein leichtes Spiel.

Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die wir selber tun können, um unser Immunsystem zu stärken. Allerdings gehört dazu auch der Wille, den Lebensstil zu überdenken, Verhaltensweisen zu ändern und Energie in die Gesundheit zu investieren. Doch es lohnt sich.

Alle der folgenden Tipps, die das Immunsystem stärken, fördern auch viele andere Aspekte unserer körperlichen und psychischen Gesundheit.

.

.

1. Immunsystem stärken durch ausreichend Schlaf

Im Schlaf regeneriert unser Körper, der Stoffwechsel wird angeregt und Wachstumshormone werden ausgeschüttet. Schon eine einzige Nacht mit wenig Schlaf schwächt unser Immunsystem.

Wer ausgeruht in den Tag startet, ist nicht nur leistungsfähiger, sondern auch weniger anfällig für Erkältungen und andere Infekte. Mehrere Studien haben gezeigt, dass Schlaflosigkeit die Zahl der Abwehrzellen drastisch reduziert.

Erwachsene sollten zwischen sieben und neun Stunde pro Nacht schlafen. Eine Abendroutine kann dabei helfen, früh genug ins Bett zu gehen und entspannt einzuschlafen.

2. Bewegung an der frischen Luft stärkt das Immunsystem

Laufen, Schwimmen, Fahrradfahren: Die Klassiker des Ausdauersports zählen nach wie vor zu den effektivsten Ausdauersportarten. Sie stärken nicht nur Herz und Gefäße, sondern auch unsere Immunabwehr.

Beim Sport werden unsere Körperzellen aktiviert und das Immunsystem angekurbelt. Gleichzeitig baut man Stress ab und kann sich so richtig auspowern. Wer sich im Freien sportlich betätigt, tut seinem Körper noch mehr Gutes:

Durch die Sonne tanken wir Vitamin D – Vitamin D ist essenziell für eine intakte Immunabwehr. Die frische Luft kurbelt außerdem die Durchblutung an, auch das unterstützt die körpereigene Abwehr.

Wertvolle Unterstützung für das Immunsystem bietet Vitamin D3 in Kombination mit K2

>>> hier weiter >>>.

.

.

3. Frischer Zitronensaft stärkt die Abwehrkräfte

Wenn wir nach dem Aufstehen ein Glas lauwarmes Wasser mit frisch gepresstem Zitronensaft trinken, haben wir schon am Morgen etwas für unsere Gesundheit getan. Das lauwarme Wasser regt die Verdauung an und füllt die über Nacht geleerten Flüssigkeitsspeicher wieder auf.

Dank der Zitrone starten wir außerdem mit einer Vitaminbombe in den Tag: Kalzium, Kalium, Vitamin C und Pektin, sowie Spuren von Eisen und Vitamin A stecken in der Zitrusfrucht.

So stärken wir nicht nur das Immunsystem, sondern auch die Leber, die für die Entgiftung im Körper zuständig ist.

4. Immunsystem stärken mit der richtigen Ernährung

70 Prozent der Immunzellen, die uns vor Krankheiten schützen, befinden sich im Darm.

Um diese zu stärken sollten wir auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung achten. Besonders wichtig: ausreichend Obst und Gemüse, am besten regional und saisonal und in Bio-Qualität.

Auch Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte und Nüsse sollten regelmäßig auf dem Speiseplan stehen. Auf Zucker sollten wir hingegen weitestgehend verzichten, da dieser der Darmflora schaden kann.

Heilkräuter aus der Natur-Apotheke der Alpen für die Darmgesundheit >>>.

Ein völlig neues System zur Heilung von Körper, Geist und Seele, das auf sanfte Weise zu guter Gesundheit, mehr Energie und einem erfüllten Leben führt! – Hier weiter >>>

Auch als Audio-CD erhältlich >>>

5. Immunsystem stärken – Stress abbauen

Psyche und Immunsystem hängen eng zusammen. Vor allem Stress ist ein solch psychischer Faktor, der Einfluss auf die Abwehrkräfte hat. Gefährlich wird es immer dann, wenn chronischer Stress auftritt. Der Körper ist dann ständig in Alarmbereitschaft und schüttet Stresshormone aus.

Diese erhöhen das Risiko für viele Erkrankungen, wie zum Beispiel Herzinfarkt oder Schlaganfall. Aber auch das Immunsystem leidet. In Deutschland fühlt sich laut Daten des Robert-Koch-Instituts jeder Zweite gestresst. Jeder fünfte Deutsche klagt über dauerhaften Stress.

Bei chronischem Stress kann es zudem zu Erschöpfungszuständen kommen, die – genau wie bei körperlicher Überlastung – Krankheitserregern die idealen Bedingungen zum Vermehren bieten.

Wo immer es möglich ist, sollten wir deshalb Stressfaktoren abbauen. Was ständigen, starken Stress verursacht, ist vielleicht auch nicht der richtige Weg in unserem Leben. Oft lässt sich Stress jedoch gar nicht vermeiden. Dann hilft es oft schon, die Prioritäten zu verschieben.

.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

.

6. Für ein starkes Immunsystem: Viel trinken!

Wer zu wenig trinkt, ist nicht nur müde und ausgelaugt, sondern auch anfälliger für Infekte.

Schuld daran sind unter anderem die dadurch ausgetrockneten Schleimhäute. Durch die mangelnde Feuchtigkeit können angreifende Viren und Bakterien nicht ausreichend abtransportiert werden.

Indem wir ausreichend Wasser trinken, helfen wir unserem Körper dabei, krankmachende Giftstoffe auszuscheiden. Am besten ist es, bei jedem Durstgefühl zum Wasserglas zu greifen.

Empfohlen sind zwei bis drei Liter Flüssigkeit pro Tag – idealerweise Wasser oder Tee. Grüner Tee etwa enthält eine Menge Antioxidantien, die das Immunsystem zusätzlich unterstützen und vorbeugend gegen Krebs wirken.

.

.

7. Immunsystem stärken: Lachen ist gesund

Bei häufigem und heftigen Lachen verstärkt sich der positive Effekt auf das Immunsystem.

Lachen stärkt die Abwehrzellen, baut Stress ab und setzt das Glückshormon Serotonin frei.

Auch wenn es uns mal nicht so gut geht, sollten wir versuchen, immer mal wieder bewusst zu lachen.

8. Antioxidantien aus Obst und Gemüse

Antioxidantien schützen unsere Zellen vor schädlichen freien Radikalen und entlasten dadurch das Immunsystem.

Zu Antioxidantien zählen Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe, die wir über die Nahrung aufnehmen.

Besonders reich an Antioxidantien sind Blaubeeren, Tomaten, Äpfel und Kartoffeln. Antioxidantien sind nicht nur gut für unsere Gesundheit, sie verlangsamen auch die Hautalterung.

.

Der Schwedenbitter ist ein altes Hausmittel aus der Alpen-Apotheke mit kraftvoller Heilwirkung für ein langes und gesundes Leben. Rezeptur, Heilwirkung und Anwendung >>>.

.

9. Starkes Immunsystem durch Kräuter und Heilpflanzen aus der Naturapotheke der Alpen

Kräuter, Heil- und Wildpflanzen enthalten viele wichtige Mineralien und unterstützen das Immunsystem durch ihre antibakterielle Wirkung. Als Tee oder in einem Smoothie getrunken, machen sie unsre Abwehrkräfte fit.

Besonders Kurkuma, Ingwer, Thymian und Knoblauch bieten eine wertvolle Unterstützung für ein starkes Immunsystem und zur Abwehr von Viren und Bakterien.

.

.

Immunsystem stärken mit Knoblauch

Dass Knoblauch das Immunsystem schützt, war schon vor fast 5000 Jahren den Bauherren der Pyramiden bekannt, die ihre Arbeiter von morgens bis abends Knoblauch essen ließen, um sie gegen Infektionen zu schützen.

Bis heute ist rätselhaft, woher man damals schon wissen konnte, dass Knoblauch das Immunsystem schützt. In der 18 Meter langen, etwa 2700 Jahre alten Rolle des ägyptischen „Papyrus Ebers“ stehen beispielsweise therapeutische Anwendungen mit Knoblauch, Kümmel, Wacholder und Zimt.

Knoblauch kann zur Vorbeugung von allerlei Infekten bis hin zu Krebs angewandt werden.

Dieser erstaunliche Knoblauchsirup ist 10 Mal stärker als Penicillin und sehr günstig und leicht herzustellen.

>>> hier weiterlesen >>>.

.

.

Immunsystem stärken mit Ingwer

Die Wirkung von Ingwer auf unser Immunsystem ist ebenfalls schon lange bekannt.

Neuerdings weiß man, dass hochkonzentrierter frischer Ingwer die Schleimhautzellen zur Produktion von Abwehrstoffen gegen Rhinoviren (die Erreger von Erkältungskrankheiten) anregt.

Immunsystem stärken mit Thymian

Die beiden Hauptwirkstoffe des Thymians, Thymol und Carvacrol, haben bei Erkrankungen der Atemwege eine gute antibakterielle Wirkung:

Sie greifen die Erreger in den Atemwegen an und wirken krampflösend auf die Bronchialmuskulatur. Auf die wirkt auch Fenchelsamen (oder Fenchelfrüchte, wie die Botaniker sagen) antibakteriell und entspannend.

.

Eine optimale Zusammensetzung aus einem hochwertigen Bio-Kurkumapulver, 95-prozentigem Kurkumin-Extrakt und BCM-95 – hier weiter.

.

Immunsystem stärken mit Kurkuma

Für keinen Inhaltsstoff eines Gewürzes, oder Würzkrauts, ist bisher ein vergleichbares, breitgefächertes Spektrum von gesundheitsfördernden Eigenschaften nachgewiesen worden, wie für Kurkumin, den gelben Farbstoff aus dem Wurzelstock der Gelbwurz (Curcuma longa).

Als wahrer „Zellschutzstoff“ leistet Kurkumin unserem Immunsystem wertvolle Unterstützung bei seiner Arbeit.

.

.

Der Tipp zum Schluss: Mehrmals täglich Händewaschen

Zugegeben – gründliches Händewaschen stärkt nicht direkt das Immunsystem. Aber es verhindert, dass etwa Erkältungsviren in unseren Organismus gelangen und sich ausbreiten können.

Wer den Viren und Bakterien trotzen will und ohnehin ein schwaches Immunsystem hat, ist mit mehrmals täglichem Händewaschen also gut beraten.

*****

Die Alpenschau wünscht euch eine starke Immunabwehr und viel Gesundheit!

Quellen: utopia, netdoktor, gesunder-körper – Die Alpenschau bedankt sich!

“Gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen! Meine Heilkräuter und meine Rezeptvorschläge haben schon vielen Menschen in verzweifelten Situationen geholfen, bei leichteren Beschwerden wie auch bei schweren Erkrankungen. Möge dieses Buch allen, für die ich es geschrieben habe, Trost und Hoffnung bringen!” Maria Treben – Bewährte Heilkräuter-Rezepte von Maria Treben >>>.

Die Natur besitzt ihre eigenen, nebenwirkungsfreien Antibiotika. Viele Pflanzen, ätherische Öle und Lebensmittel wirken, richtig eingesetzt, antibiotisch.

Die besten natürlichen Antibiotika finden Sie hier >>>.

Immer wieder führen diese zu Resistenzen oder Unverträglichkeiten. Häufig können Sie darauf verzichten und beginnende Krankheiten mit pflanzlichen Antibiotika behandeln. Kräuter und Gewürze werden meist ohne Nebenwirkungen vertragen und stärken durch ihre Vitalstoffe das Immunsystem – hier weiter.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! >>> hier weiter >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann >>> erfahren Sie hier >>>.

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter>>>.

Das Sehen ist unser wichtigster Sinn. Umso größer ist die Angst, wenn unsere Augen von Erkrankungen betroffen sind. Häufig stecken Botschaften unserer Seele hinter diesen Beeinträchtigungen: Ein Katarakt kann durch Furcht vor der Zukunft verursacht werden, ein Glaukom weist auf zu viel Druck hin, hinter trockenen Augen steckt oft unterdrückte Wut.

Was unsere Augen über uns verraten >>>.

Allergien, Migräne, Schlafstörungen und sogar Krebs – viele chronische Krankheiten haben keine körperlichen, sondern seelische Ursachen und können allein durch deren Aufdeckung und »Neuinterpretation« zum Verschwinden gebracht werden. Finden Sie selbst heraus, was hinter Ihrer Krankheit steckt, und gewinnen Sie die Kontrolle über Ihre Gesundheit zurück! – Hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! >>> hier weiter >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen kann >>> erfahren Sie hier >>>.

“Mit den richtigen Gedanken können wir uns das Leben schenken, das wir uns immer gewünscht haben.” Ein völlig neues System zur Heilung von Körper, Geist und Seele, das auf sanfte Weise zu guter Gesundheit, mehr Energie und einem erfüllten Leben führt! – Hier weiter >>>

Auch als Audio-CD erhältlich >>>

Haben Sie auch schon beobachtet, dass es immer mehr Krankheiten gibt, deren Ursache wir nicht kennen? Autoimmunerkrankungen, Arthritis, Schuppenflechte, Morbus Crohn, Hashimoto, Allergien und viele weitere chronische Beschwerden quälen Millionen Menschen, und die Ärzte haben keine Erklärung dafür, geschweige denn eine gute Behandlungsmethode mit Heilungsaussichten.

Verborgene Krankheitsursachen erkennen und vermeiden >>>

Die erfahrene Südtiroler Heilerin Bernadette Schwienbacher zeigt, wie 12 Kräuter für ganzheitliches Wohlbefinden sorgen: Mit vielen erprobten Atem-, Mental- und Körperübungen, Anregungen für einen gesunden Biorhythmus und vor allem mit Tees, Elixieren, Rezepten und Bädern aus der Kräuterkunde. Hier weiter >>>

In Zusammenarbeit mit zwei praktizierenden Ärztinnen stellt Tamara Lebedewa Methoden vor, die die Selbstheilungskräfte stärken und die kranken Zellen schwächen.

Behandlung und Heilung von Krebs und anderen chronischen Krankheiten >>>.

Wenn wir verstehen, wie unsere Mitochondrien funktionieren, können wir unsere Lebenszeit um Jahre verlängern und dafür sorgen, dass wir unser langes Leben auch tatsächlich genießen können. Denn viele degenerative Krankheiten – Autoimmunerkrankungen, Diabetes oder Krebs -, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun zu haben scheinen, haben gemeinsame Wurzeln in einer mitochondrialen Fehlfunktion – Gesund mit Mito-Medizin >>>.

Wird der Körper nur unzureichend mit einschlägigen Nährstoffen versorgt, fehlen diese für den Aufbau der Botenstoffe im Hirn. Exakt dieser Fakt schlägt sich dann in Depression, aber auch Angstgefühl und Überforderung (Burnout) nieder! Depressionen, Ängste und Burnout natürlich und ohne Medikamente heilen… >>> hier weiter >>>

Ein Wegbegleiter – Schätze aus der Praxis eines Naturheilarztes – Hier plaudert Dr. Karl J. Probst, vereinfacht ausgedrückt, nicht nur aus dem Nähkästchen, sondern vielmehr aus dem Schatzkästchen. In diesem “Schatzkästchen” hat sich im Laufe der Jahrzehnte durch unzählige Praxis-Erfahrungen des Autors und Arztes auf dem Gebiet der “Natürlichen Heilweisen” und ebenso durch unermüdlichen Forschens ein Wissen angehäuft, welches seinesgleichen sucht – Hier weiter >>>.

Heilung von Körper und Seele >>>

Gesunder Schlaf ist gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig. Seit alters her wird Zirbenholz wegen seiner wertvollen ätherischen Öle für tiefe Entspannung und einen ruhigen Schlaf genutzt. Zirbenkissen entfalten ihren Duft durch die Körperwärme, was vergleichbar mit einem Waldspaziergang an einem Winterabend ist. Man atmet unwillkürlich auf und wohlige Entspannung erfüllt den Körper und sorgt somit für einen erholsamen Schlaf.

Gesund mit der Kraft der Zirbe >>>

Heute haben wir einen Insidertipp für Euch, der uns selbst die Augen geöffnet hat, wenn es um Erfolg in allen Lebenslagen geht.

Hier weiter >>>

Die Heilwärmematte erzeugt eine völlig natürliche Heilenergetik in jeder Zelle des Körpers und erzielt zudem über die Leitfähigkeit der Edelsteine Amethyst und Turmalin natürliches langwelliges Infrarotlicht sowie negative Ionen.

Hier alle Informationen >>>

Nicht nur ungesunde Ernährung, sondern auch Umweltverschmutzung, Elektrosmog, Stress und Zeitdruck verursachen Ablagerungen und Übersäuerung im Körper und lösen letztendlich chronische Entzündungen aus. Deshalb brauchen alle Menschen, auch jene, die sich vegan und vollwertig ernähren, von Zeit zu Zeit eine Darmsanierung, Leberreinigung oder Entschlackungskur.

Wie man erfolgreich chronische Entzündungen verhindert… hier weiter >>>

Ist Dein Leben so, wie Du es Dir immer gewünscht hast? Lebst Du glücklich, erfolgreich und selbstbestimmt? Oder besteht Dein Alltag aus lästigen Verpflichtungen und der Stress raubt Dir die Kraft, Dein Leben in vollen Zügen zu genießen?

Dann solltest Du hier weiterlesen >>>

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Wie CBD-Öl wirkt und welche Krankheiten damit geheilt bzw. gelindert werden können…

Der Weg zur Heilung ist möglich, man muss nur bereit sein ihn zu gehen. Wenn Sie erkennen was Sie krank gemacht hat und wie Sie gesund werden können, indem Sie die richtige Therapie finden, erfahren Sie hier >>>.

Das unterdrücke Heilmittel der Natur kann jedem helfen – Die wichtigsten Wirkungsweisen und die richtige Anwendung von DMSO – HIER >>>

99,9 % reines DMSO – HIER >>>



Anwendung und Wirkung >>>

Neue und natürliche Wege zur eigenen Gesundheit …

Erkenntnisse jenseits der Schulmedizin …

>>> Hier zum Vitaminum-Shop >>>

>>> Partnerprogramm >>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...