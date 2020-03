Viele von uns haben keinen blassen Schimmer, warum uns das Leben das ein oder andere beschert… da wir mit angezogener Handbremse leben!

Zunächst gibt es da die lange Liste von Dingen, die wir gern hätten, aber nie bekommen haben und auf die wir uns auch gar keine Hoffnungen mehr machen.

Dann gibt es die noch längere Liste all jener Dinge, die wir nicht haben wollen, die sich aber mit geradezu frustrierender Regelmäßigkeit in unserem Leben zu vermehren scheinen.

.

Wir können keinem die Schuld dafür in die Schuhe schieben, dass unsere Träume ständig scheitern. Wir wurden einfach dazu erzogen mit angezogener Handbremse durchs Leben zu gehen. Lynn Grabhorn verrät uns, wie wir unsere Gefühle zum machtvollen Verbündeten machen – hier weiter.

Mit angezogener Handbremse leben…

Wohl das Schlimmste, was uns beigebracht wurde, ist die Annahme, dass unser Leben von gewissen Umständen bestimmt wird, die uns auf diesem riesigen Tablett – genannt Zufall oder Schicksal – serviert wurden. Wobei am Anfang immer unsere Eltern und die äußeren Bedingungen, in die wir hineingeboren wurden, stehen.

Wenn wir reich geboren werden, haben wir eben Glück gehabt. Wenn wir in Armut hineingeboren werden, gehört der Kampf ums Überleben zu unserem Schicksal.

Wenn wir Erfüllung im Leben finden, haben wir einfach Glück gehabt. Wenn irgendein betrunkener Knallkopf auf der Autobahn von hinten auf uns drauf fährt, hat uns das verflixte Schicksal eben übel mitgespielt.

Uns wurde beigebracht, dass wir nur gewinnen können, wenn wir schuften. Handeln ist das Zauberwort.

Arbeiten, arbeiten, arbeiten… machen, machen, machen… ackern im Schweiße unseres Angesichts, und wenn wir dann auch noch Glück haben, kommen wir vorwärts.

.

“Du kannst mich mal!”

Lasse nie wieder zu, dass du dir vermeintliche Weisheiten einredest, die die Gesellschaft zur Sicherung ihrer Macht bereithält. Löse dich von fremden Einflüssen und finde die Weisheiten, die für deine Entwicklung hilfreich sind – hier weiter.

Wir sind Angstbesetzt und Übervorsichtig erzogen!

Wir sind von liebevollen, aber unwissenden Eltern dazu erzogen worden, immer vorsichtig und auf der Hut zu sein.

»Klettere nicht auf den Baum, sonst fällst du hinunter.«

»Zieh dieses lächerliche Ding aus, was werden die Leute sonst von dir denken?«

»Schließ die Türen gut ab, sonst wird eingebrochen.«

So haben wir schließlich derart angstbesetzte und übervorsichtige Verhaltensweisen entwickelt, dass unser ganzes Leben nur noch von irgendwelchen angstbesetzten Verhaltensmustern wie »sei vorsichtig«, »pass auf«, »vergewissere dich erst« bestimmt wird. Gott bewahre, dass wir unsere Vorsicht jemals aufgeben.

Was uns heute am meisten blockiert, stammt noch aus unserer Kindheit. Damals wurden wir regelrecht dazu trainiert, überall Unvollkommenheiten zu entdecken – wirklich an allem!

An der Arbeit, an Autos, Beziehungen, Kleidern, an unserer Figur, unserer Gesundheit, den Autobahnen, dem ganzen Planeten, an unserem Glauben, unserem Vergnügen, unseren Kindern, der Regierung, ja sogar an unseren Freunden.

Da sich ein Großteil der Menschheit noch nicht einmal darüber einigen kann, was richtig oder falsch ist, führen wir Krieg, streiken, demonstrieren, erfinden neue Gesetze und konsultieren Psychiater.

»So ist das Leben eben«, sagen Sie jetzt.

»Wir müssen das Gute wie das Schlechte ertragen, die Höhen und die Tiefen. Wir müssen auf der Hut sein, hart arbeiten, alles richtig machen, vorsichtig sein und auf eine Verschnaufpause hoffen. Ja, so ist das Leben.«

Nein, nein und nochmals NEIN!

So ist das wirkliche Leben einfach nicht. Es wird Zeit für uns, endlich zu erkennen, dass wir alles in unserem Leben selbst erschaffen:

unsere leeren oder gefüllten Bank-Konten, unsere großartige oder langweilige Arbeit, Glück oder Pech und auch alles andere, was sich auf unserer Lebensbühne abspielt und was wir so lässig einfach Realität nennen.

Wie fangen wir also an?

Alles hängt damit zusammen, welche Energie wir ausstrahlen!

Alles in dieser Welt besteht aus Energie: Sie, ich, ein Fels, ein Tisch, ein Grashalm. Da Energie nichts anderes ist als Schwingung, schwingt also alles, was existiert. Alles! Auch Sie und ich.

Heutige Physiker haben mittlerweile erkannt, dass Energie und Materie ein und dasselbe sind, was uns wieder an unseren Ausgangspunkt zurückführt: Alles schwingt, da alles – ob sichtbar oder unsichtbar – aus Energie besteht. Aus reiner pulsierender, ständig fließender Energie.

Obwohl es nur eine Energie gibt, schwingt sie doch unterschiedlich. Wie die Töne eines Musikinstruments schwingt die Energie manchmal schnell (bei hohen Tönen) und manchmal langsam (bei tiefen Tönen).

Im Gegensatz zu den Tönen eines Instruments stammt die Energie, die wir ausstrahlen, jedoch von unseren stark aufgeladenen Gefühlen.

Sie schafft ein hoch elektromagnetisches Energiefeld, womit wir sozusagen zu zwar starken – aber unruhigen – wandelnden Magneten werden.

Ist ja gut und schön, aber wen interessiert das?

Wenn Sie wissen wollen, warum Sie so heftig mit Ihrem Leben zu kämpfen haben, dann passen Sie jetzt auf! Denn wenn Sie Ihr Leben so verändern wollen, dass es genau Ihren Vorstellungen entspricht, dann sollte es Sie schon interessieren:

Durch die elektromagnetischen Wellen, die Sie jede Sekunde des Tages aussenden, ziehen Sie alles in Ihrem Leben an

Wichtiges und Unwichtiges, Schönes und Schlimmes. Einfach alles! Ohne Ausnahme.

.

.

“Gefühle sind die heimlichen Herrscher im Leben”, schrieb Lynn Grabhorn in ihrem Bestseller “Aufwachen – Dein Leben wartet“. Lynn war als Geschäftsfrau in verschiedenen Branchen tätig und entdeckte sozusagen durch Erfahrungen am eigenen Leib die erstaunliche Kraft, die unseren Gefühlen innewohnt.

Leider verstarb Lynn bereits 2004 unter mysteriösen Umständen, die bis heute nicht aufgeklärt sind. Ob sie sich nun wirklich selber für den Freitod entschieden hat, ist für mich nicht relevant. Das macht das, was sie geschrieben hat, nicht falsch – im Gegenteil:

Ihre Forschungen und Entdeckungen verbleiben sozusagen als Vermächtnis und sollten jedem bekannt sein! Wenn nicht, entdecken Sie hier die erstaunliche Macht der Gefühle >>>.

Quelle: Maria Lourdes – Die Alpenschau bedankt sich für den Hinweis!

