Rezession und Depression – CORONA ist der AUSLÖSER nicht der GRUND! (Video)

Der Crash ist da! Das Coronavirus stürzt die Börsen in den Abgrund und die Welt in die Rezession. Daraus wird wahrscheinlich sogar eine globale Depression – Arbeitslosigkeit und Armut drohen.

Die nächsten Wochen sind entscheidend und werden zeigen wohin die Reise geht. Was wir jetzt schon machen können, um uns mental, gesundheitlich und finanziell vorzubereiten, erfährt man im Video von Marc Friedrich.

Wir von der Alpenschau halten dieses Video für derartig wichtig, dass wir unsere Leser bitten, es mit ihrem Umfeld zu teilen.

Globale Depression – CORONA ist der AUSLÖSER nicht der GRUND!

Vor wenigen Wochen noch herrschte an der Börse Rekordlaune, jetzt stürzen wegen des Coronavirus unaufhaltsam die Kurse. So heftig war es seit den düsteren Tagen der Großen Depression nicht mehr.

Mit dem Coronavirus ist an der Börse das gelandet, was viele einen “Schwarzen Schwan” nennen: ein unerwartetes Ereignis, das plötzlich seine Wirkmacht entfaltet – wie ein Schwan seine Flügel.

Wirtschaft und Unternehmen geraten gleich von zwei Seiten in Probleme:

Wenn ganze Städte stillstehen, kauft dort niemand mehr ein. Und wenn Fabriken ruhen und Schiffe nicht fahren, dann zerfetzt es die internationalen Lieferketten einer verflochtenen Weltwirtschaft.

Die Börsen verhalten sich wie manisch-depressiv: An der Wall Street folgt auf den größten Kursverlust des Dow in der Geschichte der größte Punktegewinn. In einer derart unübersichtlichen Lage bleiben auch die Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Geldanlage schwer absehbar.

Das Beste, was Sparer und Verbraucher tun können, ist, sich mit Szenarien auf alle Eventualitäten vorzubereiten.

Die Szenarien reichen von einem kurzfristigen Einbruch über eine länger anhaltende Delle bis hin zu einem nachhaltigen Schaden für die Weltwirtschaft, von dem sie sich auf Jahre nicht erholt.

Im schlimmsten aller Fälle muss davon ausgegangen werden, dass das Coronavirus dem globalen Wirtschaftssystem, das auf Vernetzung und Arbeitsteilung beruht, einen Schlag versetzt.

Die Virus-Epidemie würde dazu führen, dass einzelne Staaten im Alleingang versuchen, die ökonomischen und sozialen Folgen zu bekämpfen mit dem Ergebnis, dass sich die Grundlagen für den Wohlstand der gesamten Welt verschlechtern.

Globale Wertschöpfungsketten würden zur Disposition gestellt, Firmen würden gedrängt, stärker im jeweiligen Heimatmarkt zu agieren.

Doppelstrukturen und andere Ineffizienzen könnten Gewinne und Wirtschaftswachstum pulverisieren.

Auf den Coronavirus-Einbruch würde eine lange Stagnation folgen. Für die Börsen wäre das verheerend.

