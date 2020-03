Zinssenkung: Alarmsignal oder gutes Zeichen – Die FED hat Angst! (Video)

Die deutliche Zinssenkung der amerikanischen Notenbank FED wirft derzeit viele Fragen auf.

Geht es dabei um die Bekämpfung der Auswirkungen der Chinakrankheit oder um die Rettung der Finanzmärkte und der Wiederwahl Trumps?

Was passierte in der Vergangenheit nach so einer außerordentlichen Zinssenkung? Was müssen wir jetzt beachten und wo liegt der Nutzen?

Ist die überraschende Zinssenkung der FED ein Alarmsignal?

Das Coronavirus infiziert die Weltwirtschaft. Die Finanzkrise von 2008 war nichts gegen das, was uns jetzt erwartet, denn mittlerweile ist die gesamte Weltwirtschaft erstarrt. Rationale Strategien, die uns helfen, unsere Vermögen zu erhalten – egal, was passiert… hier weiter >>>.

Zinssenkung: Alarmsignal oder gutes Zeichen – Die FED hat Angst!

Das Coronavirus hat die globale Wirtschaft fest im Griff. Vor allem in den betroffenen Regionen Chinas stehen zahlreiche Fabriken still, und auch die Chinesen bleiben lieber zu Hause als für Umsätze im Einzelhandel zu sorgen.

Die Erholung an den Märkten war am vergangenen Montag noch maßgeblich von der Erwartung getrieben, dass die Notenbanken die Folgen der Corona-Epidemie eindämmen können. Noch schneller als von vielen erwartet hat die US-Notenbank jedoch reagiert und am Dienstag die Zinsen um einen halben Prozentpunkt gesenkt, auf eine Spanne zwischen 1,0 bis 1,25 Prozent.

Jetzt fragen sich viele, wie es nach der Zinssenkung weiter geht.

Grund für den Feuerwehreinsatz der Fed ist die grassierende Corona-Epidemie. Die Währungshüter hatten kürzlich erklärt, die Lage im Auge zu behalten und nötigenfalls zu reagieren. Das ist nun passiert – mit unerwarteter Deutlichkeit:

So extrem hat die Notenbank die Leitzinsen seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr gesenkt, kommentiert der “Tagesspiegel”. Die Epidemie berge “Risiken für die wirtschaftliche Aktivität”, teilte die Fed mit. Experten halten unter dieser Prämisse sogar zwei weitere Zinssenkungen für möglich.

Zinssenkung: Niedrigzinsen könnten mehr Schaden anrichten als Nutzen stiften

Am US-Anleihemarkt werden bereits weitere Zinsschritte nach unten eingepreist, berichtet BNY Mellon. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen bewegt sich Richtung ein Prozent. “Diese Kursreaktion könnte allerdings kurzlebig sein, wenn Risikoanlagen den Zinsschritt gut aufnehmen”, sagt Paul Brain, Fondsmanager bei der US-Investmentgesellschaft.

Die Suche nach sicheren Häfen könne sich auch dann wieder beruhigen, wenn der Schwerpunkt der Notenbank künftig nicht auf einer Zinssenkung liegt, sondern auf anderen Maßnahmen.

Eine Weltordnung, die langsam zerfällt, sowie polarisierte und zerrissene Gesellschaften im Westen treffen auf ein labiles ökonomisches System, das sich seit der Finanzkrise kaum erholt hat. Keine guten Aussichten! Es ist wichtiger denn je, Vorsorge zu treffen – ehe es zu spät ist! – Was jeder Einzelne jetzt tun muss >>>.

Nicht jeder ist überzeugt, dass die Zinssenkung die richtige Antwort auf die Corona-Krise ist.

“Was, wenn die Märkte jetzt den Glauben an die Unabhängigkeit der Fed verlieren, da einige Marktteilnehmer und Präsident Trump zuvor stark auf eine Zinssenkung gedrängt haben?”, fragt Christian Scherrmann, USA-Spezialist der DWS. “Was, wenn die Fed mehr Risiken sieht als die Märkte, was die Unsicherheit noch verstärken würde?”

Die Zinssenkung hilft der Finanzierung von Verbrauchern und Unternehmen, kann aber keine löchrigen Lieferketten reparieren, kritisiert der Ökonom.

Ins gleiche Horn stößt Franck Dixmier: “Intervention von Zentralbanken sind in dieser Phase nutzlos, ja sogar schädlich”, sagt der Anleihechef bei Allianz Global Investors. Die eigentlichen Aufgaben der Fed – Preisstabilität und Vollbeschäftigung zu sichern – seien beide erfüllt.

“Eine Zinssenkung wird einen Angebotsschock nicht beheben können. In der Zwischenzeit verbrennt die Fed Munition, die sie im Falle einer schweren Rezession vielleicht noch benötigt”, warnt Dixmier.

Die Fed-Zinssenkung sendet jedoch auch ein fatales Signal. US-Präsident Trump kann sich nach dem Zinsentscheid sicher sein, dass ihn die Notenbank heraushaut, wenn die Konjunktur durch sein eigenes Verschulden abschmiert.

Es könnte Trump und andere Politiker ermutigen, eine noch rücksichtslosere Politik zu verfolgen – eine Politik, die mehr darauf abzielt, sich enge Wahlkreise bei der Präsidentenwahl 2020 zu sichern, als das allgemeine nationale Interesse im Blick zu behalten.

