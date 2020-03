Die Klostermedizin der Hildegard von Bingen (Video)

Hildegard von Bingen brachte in ihrer Klostermedizin die medizinische Tradition ihrer Zeit mit dem Heilkräuterwissen aus der Volksmedizin zusammen.

Ihre Heilmethoden erfuhr sie auch durch göttliche Visionen, in denen sie die Wirkung von Heilpflanzen und Heilkräuter erkannte.

Hildegard von Bingen war für viele Menschen schon zu Lebzeiten eine Heilige – auch aufgrund ihrer medizinischen Kenntnisse.

.

Hildegards Erkenntnisse in unseren heutigen Alltag, um zu einem ausgeglichenen und gesunden Lebensstil zu finden

Hildegard von Bingen und ihre Kräuterheilkunde

Hildegard von Bingen hat die Heilkunde ihrer Zeit revolutioniert. Dabei hat sie sich nicht unbedingt mit eigenen Entdeckungen gerühmt oder eigene Verfahren entwickelt. Vielmehr hat sie das Wissen ihrer Zeit aus der damals bekannten Welt zusammengetragen.

Gemäß dem Motto „gegen jedes Leiden ist ein Kraut gewachsen“ hielt Hildegard von Bingen mit ihrer Kräuterapotheke diverse Kräuter für viele Krankheiten parat. Sie behandelte mit Kräutern nicht nur Erkältungen und Magenprobleme, sondern auch die verschiedensten Schmerzen und entzündliche Krankheiten.

Viele ihrer Schriften, vor allem ihre Kenntnisse der Naturheilkunde, haben bis heute nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Andere werfen noch immer Fragen auf.

Während die einen in Hildegards Visionen eine Art Drogenrausch der Kräuterkundigen vermuten, sehen andere darin eine prophetische Gabe, sogar einen Beweis ihrer Heiligkeit.

Hildegards Visionen waren ein mächtiges Instrument für eine Frau in einer Zeit, in der das weibliche Geschlecht komplett unter männlicher Verfügungsgewalt stand…

