Altes Hausmittel Schwedenbitter: Heilwirkung, Anwendung und Rezeptur

Der Schwedenbitter ist ein altes Hausmittel aus der Alpen-Apotheke mit kraftvoller Heilwirkung für ein langes und gesundes Leben.

Es gibt kein Naturheilmittel, dass eine stärkere Heilkraft hat als der Schwedenbitter, der deshalb auch als Lebenselixier bezeichnet wird.

Nahezu jede Krankheit kann mit Schwedenkräuter behandelt werden. Zumindest aber dienen sie als Grundlage für jede Behandlung in Verbindung mit Kräutertees, Umschlägen und der Mondkraft.

Dieses Lebenselixier darf in keiner Hausapotheke fehlen.

.

Altes Hausmittel Schwedenbitter: Heilwirkung und Rezept

Kriegerische Zeiten haben den Menschen immer das Äusserste abverlangt und besondere Rezepturen haben dabei geholfen,den Strapazen zu trotzen. So soll der schwedische Arzt Dr. Samst für die Truppen im Dreissigjährigen Krieg ein sehr wirkungsvolles Elixier entwickelt haben – den Schwedenbitter.

In einer etwa hundert Jahre alten Vorschrift für Drogisten finden sich für ihn auch noch die Bezeichnungen “Alter Schwede” und “Schwedisches Lebenselixier”.

.

.

Heilwirkung des Schwedenbitter

Der Schwedenbitter bringt den Kreislauf in Schwung, regt den Fluss der Verdauungssekrete an und unterstützt die Blutbildung.

Das alles führt dazu, dass wir uns unternehmungslustiger fühlen, gut gelaunt sind und munterer und aktiver durchs Leben gehen.

Einige Tropfen bis ein Teelöffel pro Tag reichen aus, um Körper und Geist zu bewegen. Eine Überdosierung bewirkt hingegen das Gegenteil.

.

Bitter bedeutet in der Natur oft giftig, deshalb ist es für uns sehr wichtig, alles Bittere wahrzunehmen. Beim bloßen Riechen an Gewürzen wie Salbei oder Galgant kitzelt das Bittere schon die Nase.

Die bittersten Pflanzen sind der Gelbe Enzian und der Wermut. Davon nehmen wir schon ein Gramm in zehn Liter Wasser wahr. Kleinste Mengen reichen also aus, um eine aktivierende Wirkung in uns auszulösen.

Der Mensch hat mehr als 25 Rezeptoren für bitteren Geschmack im Mund. Allein durch die Empfindung auf der Zunge werden Verdauungssäfte ausgeschüttet. Interessanterweise findet die Wahrnehmung aber nicht nur im Mund statt, denn sogar auf der Haut und in den Atemwegen haben wir Bitter-Detektoren.

Wer den Geschmack im Mund nicht mag, kann sich mit Schwedenbitter auch einreiben. Das regt die Hautdurchblutung und Stoffwechselabläufe an.

.

.

Wertvolle Zutaten des Schwedenbitter

Der wirkungsvolle Schwedenbitter bestand traditionell

aus dem Gel von Aloe Vera, aus Myrrhe, Safran, Sennesblättern, Natur-Kampfer, Zitwerwurzel (Weißer Curcuma; aus der Familie der Ingwergewächse), dem getrockneten Saft der Manna-Esche, Eberwurzel (Silberdistel), Angelikawurzel, Wurzel vom Arzneirhabarber, venezianischem Theriak (aus etlichen Zutaten bestehende mittelalterliche Universalarznei) und Korn.

Der alkoholische Auszug liefert die Bitterstoffe in gut verwertbarer Form, wobei diese mit etwa 35- bis 50-prozentigem Alkohol auch am besten aus der Pflanze geholt werden. Die meisten von ihnen sind hitzeempfindlich und bleiben im Schwedenbitter optimal erhalten.

Bitterkräuter entwickeln ihren wertvollen Inhaltsstoff aus einem ganz besonderen Grund: Sie bilden Bitterstoffe, damit ihre Wurzeln und Blätter nicht von Tieren gefressen werden. Wird beispielsweise ein Blatt angeknabbert, so sendet die Pflanze Informationen in alle anderen Blätter, um noch mehr Bitterstoffe auszubilden.

Über die Nahrung bekommen wir heute wesentlich weniger Bitterstoffe, weil sie aus dem Gemüse zunehmend herausgezüchtet werden. Gleichzeitig ist es eine Geschmacksrichtung, die gestillt werden will.

Schwedenbitter selber machen

Schwedenbitter ist ein Ansatzschnaps, der in verschiedenen Varianten auch selbst hergestellt werden kann. Die Bitterkräutermischung kann an die regionalen und verfügbaren Zutaten angepasst werden.

Zur leicht süßen Abrundung eignen sich Honig oder Kandiszucker. Im Frühling und Sommer werden die frischen Kräuter, Wurzeln und Rinden angesetzt.

Das Besondere an der Herstellung ist, dass der Ansatz mit etwa 40-prozentigem Alkohol nach zehn Tagen abgeseiht und danach noch einmal mit frischem klarem Schnaps ausgezogen wird. So kommen auch sanftere Inhaltsstoffe heraus, die im ersten, gesättigten Auszug keinen Platz finden.

.

Schwedenbitter-Rezeptur

Zutaten für etwa 1 1/2 Liter

1 TL Kardamom

5 cm Zimtrinde

1 Muskatnuss

1 EL Enzianwurz

1 EL Kalmuswurzel

1 EL Engelwurz

2 EL Ringelblumenblüten

Schale von ½ Bio-Orange

1 1/2 l Korn (40%ig) und 50 g Honig

ZUBEREITUNG

1. Den Kardamom und die Zimtrinde mörsern, Muskatnuss reiben und mit den Wurzeln, Blüten und der Orangenschale in ein Glas geben. Die Orangenschale darf ruhig etwas vom inneren weißen Anteil dabeihaben.

2. Einen Liter Korn über die Zutaten gießen, gut verschließen und zehn Tage bei Zimmertemperatur ziehen lassen.

3. Danach abseihen und die abgeseihten Zutaten nochmals mit dem restlichen Korn zehn Tage ziehen lassen. Am Ende der Ziehzeit beide Auszüge mischen und den Honig zusetzen.

4. Den Schwedenbitter in dunkle Tropfflaschen füllen. Das Aroma des Schwedenbitter verbessert sich noch in den Wochen nach der Abfüllung.

Anwendung des Schwedenbitter

Innerliche Kur

Der Schwedenbitter ist gut für eine kurmäßige Anwendung geeignet. Dazu einen Monat lang täglich 10-20 Tropfen vormittags oder am frühen Nachmittag einnehmen.

Der Schwedenbitter ist ein Muntermacher und Aktivierer, deshalb ist er nicht für den Abend geeignet. Bei Unpässlichkeiten jeder Art können auch 3 Teelöffel mit Wasser oder Kräutertee verdünnt genommen werden.

Bei bösartigen Erkrankungen sind 2 bis 3 Esslöffel täglich wie folgt einzunehmen: Je 1 Esslöffel trinkt man verdünnt mit 1/8 l Kräutertee verteilt auf eine halbe Stunde vor und eine halbe Stunde nach jeder Mahlzeit.

.

Einreibung mit Schwedenbitter

Äußerlich kann der Schwedenbitter als durchblutungsfördernde und desinfizierende Einreibung verwendet werden. Eventuell vorher mit einem Feuchtigkeits-Balsam der Austrocknung der Haut entgegenwirken.

.

Schwedenbitter-Umschlag

Einen Esslöffel Schwedenbitter in einen Viertelliter lauwarmes Wasser geben, ein Baumwolltuch darin tränken, auswinden und auf die zu behandelnde Stelle auflegen, die man vorher mit Ringelblumensalbe einstreicht. Darüber kommt eine Plastikfolie, dann erst bindet man ein Tuch oder Binde darüber.

Den Umschlag lässt man je nach Erkrankung 2 bis 4 Stunden einwirken. Auf keinen Fall darf man auf das Einfetten der Haut mit Ringelblumensalbe vergessen! Personen die allergisch sind, sollen die Plastikhaut weglassen und nur ein Tuch darüber binden. Bei Hautreizungen muss man die Umschläge kürzer anwenden oder aussetzen.

Der Schwedenbitter-Umschlag fördert die Durchblutung und damit den Hautstoffwechsel.

.

Fußbad mit Schwedenbitter

Zwei Esslöffel Schwedenbitter ins Fußbad geben und die Füße etwa 15 Minuten bei 36 °C darin baden. Das regt den Stoffwechsel an und wirkt aktivierend.

.

Schwedenbitter Aperitif

Der Schwedenbitter bringt die Verdauung so richtig in Schwung und eignet sich daher als Aperitif vor dem Mittagessen. Ein kleiner Teelöffel, pur oder mit Wasser auf ein Schnapsglas verlängert, stimmt auf das Essen ein.

Bei angeschlagenem oder übersäuertem Magen empfiehlt er sich nach der Mahlzeit als Digestif.

.

Mit dem Schwedenbitter hat man einen vielseitigen Tausendsassa in seiner Hausapotheke,

der über manches Gesundheitsproblem hinweghelfen kann.



*****

Die Alpenschau wünscht euch viel Erfolg beim Ansetzen des Schwedenbitter!

