Wenn wir den Mut aufbringen zu Lieben . . .

Dann … wenn wir den Mut aufbringen UNS selbst anzunehmen, wirklich anzunehmen, in Allem anzunehmen, jeden Schatten anzunehmen,

jeden Zweifel, jede Sehnsucht, jede Kleinheit, jede Wut, jede Scham, jede Trauer, jeden Trotz, jede Ohnmacht, werden wir zu Liebenden.

Uns Liebenden. Uns selbst Liebenden. Wir erwachsen.

.

Und dann sind wir bereit und fähig, einen Zweiten zu lieben. Wir haben keine Angst mehr. Vor Uns selbst. Niemand berührt mehr Etwas in Uns, was wir uns weigern zu fühlen. Was wir uns weigern anzunehmen.

Was wir nicht haben wollen. Was wir unsere eigene Liebe vorenthalten. Wir projizieren nicht mehr. Wir fühlen, dass äusserer Angriff eine Illusion ist.

Und hier, hier erst, kann Liebesbeziehung beginnen. Kann ein Abenteuer beginnen. Zwischen zwei Menschen. Das größte Abenteuer überhaupt.

Ein Liebender begegnet einer Liebenden. Und zu Zweit geht Ihr auf die Reise. Ihr beginnt Euch zu entdecken.

Ohne Angst vor Euren Schluchten. Vor dunklen Türen. Vorm Fallen. Vor dem Aussen.

Denn Ihr wisst, dass Liebe Euer Begleiter ist. Immer.

.

.

Ein Leben ist kurz. Für all das, was Zwei ineinander entdecken können.

Zwei Liebende. Durch Einander. Für Einander. Und wenn Ihr miteinander tiefer und tiefer geht, durch jede Angst geht, gibt es schlicht Nichts, das sexier ist.

Bis ins hohe physische Alter. Sexier als diese Liebe. Gebend. Offen. Nackt. Tabulos. Voller Lachen.

Und im Mut zu weinen. Zu sein. Sich begleitend. Stehen bleibend. Sich begleitend in die Größe, die Euer wahres Zuhause ist.

Zwei Liebende mit offenem Herzen…

Wenn wir den Mut aufbringen zu Lieben . . .

Quelle: Martin Uhlemann, gefunden bei BaGhira von Esoterik Plus – Die Alpenschau bedankt sich!

